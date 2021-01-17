«Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч АПЛ (19.01.2021)

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17 января 2021, 23:58

19 января состоится очередной тур Английской Премьер-Лиги. В очной встрече сойдутся «Вест Хэм» и «Вест Бромвич». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» и «Вест Бромвич» выдали далеко не самый лучший отрезок в своей истории в нынешнем сезоне английского чемпионата. Этим командам еще многое предстоит доказать, чтобы оправдать мечты своих болельщиков.

Букмекеры БК Фонбет считают, что победителем этого противостояния окажется «Вест Хэм», на его победу рекомендуют ставить с коэффициентом 1.60. Также БК рекомендует обратить внимание на ничейный исход с коэффициентом 4.00. Победа «Вест Брома» идет за 5.97.

Форма команд

«Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса находится на девятой строчке в турнирной таблице, в 18 матчах нынешнего сезона клуб набрал 29 пунктов. Лондонцы продемонстрировали неплохой отрезок, не проиграв пять матчей кряду. «Вест Хэм» может подняться на шестую строчку в турнирной таблице.

«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в турнирной таблице с 11 набранными баллами. Нынешний сезон для команды Сэма Эллардайса складывается не самым лучшим образом. Следующий матч против «Вест Хэма» может оказаться решающим и повлиять на итоги сезона. Свой прошлый матч «Вест Бромвич» выиграл со счетом 3:2.

Информация для ставок

В четырех из последних пяти матчей с участием «Вест Хэма» было забито не более одного мяча

«Вест Хэм» не проигрывает уже в пяти матчах кряду, команда Дэвида Мойеса набрала в этих поединках 11 очков

«Вест Бромвич» пропустил в нынешнем сезоне АПЛ больше всех мячей — 41

Прогноз

Учитывая плохую игру в обороне «Вест Бромвича» и неорганизованность в центре поля, эксперты БК Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1.85. Это поединок может пойти по сценарию «Вест Хэма», который не остановится на одном забитом мяче.

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