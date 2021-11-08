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Вьетнам – Япония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

08 ноября 2021, 00:29

В пятом туре квалификации ЧМ-2022 сборная Вьетнама на домашней арене сыграет против национальной команды Японии. Представляем обзор ставок букмекерских контор и прогноз на матч.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Вьетнам
Япония
0 : 1
завершен
11 ноября 2021, 15:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
24.107.061.15
1XBET 14.50 6.75 1.19

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что Япония выиграет этот матч. Ставки с таким условием БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.23. Поставить на ничью можно за 5.90, а победа Вьетнама оценивается по котировке 14.00.

В линии результативности матча букмекер предложил такие ставки: ТМ(2,5) голов – 1.97, ТБ(2,5) – 1.90. Заключить пари на то, что голы забьют обе команды, можно по котировке 2.70.

Форма команд

Вьетнам является очевидным аутсайдером в квалификационной группе B. Сборная потерпела четыре поражения с общим счетом 4:10, уступив таким соперникам: Саудовская Аравия (1:3), Австралия (0:1), Китай (2:3) и Оман (1:3).

Национальная команда Японии тоже не впечатляет положительными результатами в текущем отборе к ЧМ-2022. «Самураи» за четыре тура группы успели проиграть Оману (0:1) и Саудовской Аравии (0:1), а обыграть удалось Китай (1:0) и Австралию (2:1). Благодаря шести набранным баллам, японцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от второй позиции на три зачетных пункта.

Информация для ставок

  • Вьетнам проиграл 5 матчей подряд во всех турнирах
  • Япония побеждала в 6 из 8 прошлых матчей на выезде
  • Япония выиграла все 4 поединка против Вьетнама, забив в этих матчах 10 голов

Прогноз

Турнирное положение обязует Японию побеждать в этой игре. При этом у Вьетнама ничего не получается не только в текущем отборе, но и в очных встречах с предстоящим соперником. Предлагаем ставку на фору Японии (-1,5) гола, которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.32 2.22 1.66 1.72 2.12
1XBET 1.77 2.17
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Gahi
Gahi
08 ноября в 02:24
Победа команды Японии в этом матче. Удачи
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