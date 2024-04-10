«Виктория Пльзень» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги конференций (11.04.2024)

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вчера, 23:03

Ставки букмекеров

«Фиоренитина» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.95. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.45.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.82.

Форма команд

«Виктория Пльзень» благодаря Лиге конференций получила возможность поиграть на поздних стадиях турнира, хотя справедливости ради стоит отметить, что попытки пробиться были и в Лиге Европы. Команда очень хочет достойно выступить на своем поле и использовать текущую неуверенность «Фиорентины», чтобы добыт преимущество и во Флоренции закрепить успех. В прошлой игре чемпионата Чехии «Виктория Пльзень» не смогла обыграть на выезде «Карвину» (0:0), а ранее справилась с «Яблонцем» (3:0).

«Фиорентина» очень редко выигрывает в последнее время и смогла порадовать болельщиков лишь успехом в первом матче полуфинала кубка Италии с «Аталантой» (1:0), В Серии А коллектив откатился назад и вряд ли сможет пробиться в зону еврокубков. Тем не менее, флорентийские футболисты ставят перед собой цель выиграть Лигу конференций, что даст им международный трофей и место в Лиге Европы на будущий сезона. В последнем туре чемпионата «Фиорентина» проиграла на выезде «Ювентусу» (0:1).

Информация для ставок

«Виктория Пльзень» выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах

Лишь три матча выиграла «Фиорентина» из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей итальянского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Фиорентина» будет выкладываться на всю силу в Лиге конференций, поэтому обязана добиваться результата уже в Чехии. Предлагаем сделать ставку на победу команды из Флоренции по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.