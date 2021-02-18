«Виллем II» — «Утрехт». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 16:36

23-й тур чемпионата Нидерландов представляет всем поклонникам футбола интересную встречу, в которой «Виллем II» принимает «Утрехт». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 19 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитами гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.68. В случае победы «Виллем II» зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать за 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.61 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.61. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Виллем II» находится в зоне вылета главной лиги Нидерландов и отстает от ближайшей команды уже на шесть очков. Команда очень редко выигрывает и не может до конца показывать тот футбол, который ожидают увидеть болельщики и руководство. В прошлом туре «Виллем II» разгромно проиграл «Фейеноорду» (0:5), а немного ранее сумел одержать победу над «Эмменом» (2:0).

«Утрехт», к сожалению своих фанатов, не показывает ожидаемых результатов и занимает только восьмое место в турнирной таблице. Однако команда в последнее время выдает неплохой отрезок в чемпионате. Если клуб сможет удержать эту волну успеха, то имеет теоретические шансы попасть в еврокубки на следующий сезон. В двух последних матчах «Утрехт» сыграл вничью с «Эволле» (3:3) и смог победить «Венло» (3:1).

Информация для ставок

«Виллем II» одержал победу в одном из девяти последних матчей в чемпионате Нидерландов

Последние четыре встречи команд завершились тоталом меньше 2,5 мячей

«Виллем II» забивал в восьми из десяти последнихматчей в чемпионате

«Утрехт» проиграл лишь в одном из десяти последних матчей чемпионата

Прогноз

«Утрехт» набрал очень хорошую форму и готов продолжать свое движение вверх по турнирной таблице. «Виллему II» на данный момент очень тяжело составить конкуренцию гостям. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «Утрехт» по коэффициенту 1.68.

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