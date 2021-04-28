«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (29.04.2021)

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вчера, 14:09

Интересную встречу двух неуступчивых коллективов подарит нам первый матч 1/2 Лиги Европы. «Вильярреал» встретится с «Арсеналом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитами в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 2.5. Поставить на «Арсенал» можно по 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.81 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.81.

Форма команд

«Вильярреал» не показывает хороших результатов в последних матчах чемпионата, но выход в полуфинал Лиги Европы является определенным поводом для гордости. Команда имеет хороший шанс побороться за финал с «Арсеналом», который не отличается стабильностью в этом сезоне.

«Арсенал» занимает только десятое место в АПЛ . Победа в Лиге Европы – единственный шанс команды пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Последние игры коллектива не обнадеживают болельщиков и руководство. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Эвертону» (0:1), а ранее только на последних минутах заработал ничью в матче с «Фулхэмом» (1:1).

Информация для ставок

• Пять последних матчей «Вильярреала» завершились итогом «обе забьют»

• «Арсенал» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд во всех турнирах

• «Вильярреал» не выигрывал у «Арсенала» последние четыре матча

• Три из четырех последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Вильярреал» хорошо выступает в Лиге Европы и «канонирам» точно не будет просто на выезде. Предполагаем, что испанский клуб сможет получить минимальное преимущество перед ответным матчем. Сделать ставку на победу «Вильярреала» можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет.

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