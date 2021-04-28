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«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (29.04.2021)

вчера, 14:09

Интересную встречу двух неуступчивых коллективов подарит нам первый матч 1/2 Лиги Европы. «Вильярреал» встретится с «Арсеналом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитами в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 2.5. Поставить на «Арсенал» можно по 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.81 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.81.

Форма команд

«Вильярреал» не показывает хороших результатов в последних матчах чемпионата, но выход в полуфинал Лиги Европы является определенным поводом для гордости. Команда имеет хороший шанс побороться за финал с «Арсеналом», который не отличается стабильностью в этом сезоне.

«Арсенал» занимает только десятое место в АПЛ. Победа в Лиге Европы – единственный шанс команды пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Последние игры коллектива не обнадеживают болельщиков и руководство. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Эвертону» (0:1), а ранее только на последних минутах заработал ничью в матче с «Фулхэмом» (1:1).

Информация для ставок

• Пять последних матчей «Вильярреала» завершились итогом «обе забьют»
• «Арсенал» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд во всех турнирах
• «Вильярреал» не выигрывал у «Арсенала» последние четыре матча
• Три из четырех последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Вильярреал» хорошо выступает в Лиге Европы и «канонирам» точно не будет просто на выезде. Предполагаем, что испанский клуб сможет получить минимальное преимущество перед ответным матчем. Сделать ставку на победу «Вильярреала» можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Вердер» — «РБ Лейпциг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.52 1.84 2.06 1.45 2.91
Лига Ставок 2.50 1.54 1.77 2.06 1.40 2.90
Мелбет 1.83 2.13
1XBET 2.53 1.53 7.90 1.09 1.44 2.83
BetBoom 2.51 1.56 1.79 2.09 1.44 2.92
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Вильярреал»
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