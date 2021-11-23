«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

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23 ноября 2021, 01:06

«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в пятом туре Лиги чемпионов. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этой встречи: победа «Вильярреала» предлагается по котировке 3.01, ничья – 3.58, а победа «Манчестер Юнайтед» идет по коэффициенту 2.48.

Аналитики также считают, что команды в Испании порадуют забитыми голами. Ставки на ТБ (2,5) идут по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 2.13.

Форма команд

Встречаются два лидера группы F, которые набрали по семь очков в четырех стартовых турах. При этом «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу квартета благодаря домашней победе над «Вильярреалом» (2:1).

В последнем поединке Лиги чемпионов МЮ избежал поражения на поле «Аталанты» (2:2), а «Вильярреал» оформил домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0).

После паузы «желтая субмарина» встречалась в гостях с «Сельтой», где была зафиксирована результативная ничья (1:1). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, потерпел очередной провал в АПЛ , уступив «Уотфорду» (1:4), после чего Оле-Гуннар Сульшер был уволен.

Информация для ставок

В 11 прошлых матчах МЮ в Лиге чемпионов сыграла ставка ТБ (2,5)

в Лиге чемпионов сыграла ставка (2,5) «Вильярреал» сыграл вничью в 3 предыдущих домашних поединках с МЮ

МЮ пропускал минимум 2 гола в 5 из 6 последних матчей Лиги чемпионов

Прогноз