«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в пятом туре Лиги чемпионов. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.
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0 : 2
завершен
23 ноября 2021, 20:45
вторник
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этой встречи: победа «Вильярреала» предлагается по котировке 3.01, ничья – 3.58, а победа «Манчестер Юнайтед» идет по коэффициенту 2.48.
Аналитики также считают, что команды в Испании порадуют забитыми голами. Ставки на ТБ(2,5) идут по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 2.13.
Форма команд
Встречаются два лидера группы F, которые набрали по семь очков в четырех стартовых турах. При этом «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу квартета благодаря домашней победе над «Вильярреалом» (2:1).
В последнем поединке Лиги чемпионов МЮ избежал поражения на поле «Аталанты» (2:2), а «Вильярреал» оформил домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0).
После паузы «желтая субмарина» встречалась в гостях с «Сельтой», где была зафиксирована результативная ничья (1:1). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, потерпел очередной провал в АПЛ, уступив «Уотфорду» (1:4), после чего Оле-Гуннар Сульшер был уволен.
Информация для ставок
- В 11 прошлых матчах МЮ в Лиге чемпионов сыграла ставка ТБ(2,5)
- «Вильярреал» сыграл вничью в 3 предыдущих домашних поединках с МЮ
- МЮ пропускал минимум 2 гола в 5 из 6 последних матчей Лиги чемпионов
Прогноз
Победитель этой игры досрочно гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее «Вильярреал» дал достойный отпор МЮ в Англии, поэтому на домашней арене хозяева вполне могут рассчитывать на положительный результат. Учитывая, что обе команды сейчас стабильно пропускают, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.