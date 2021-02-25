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«Витория Гимараеш» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (26.02.2021)

сегодня, 04:53

В 21-м туре Примейры «Витория Гимараеш» примет у себя «Боавишту». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.494.04
Fonbet 2.00 3.40 3.90
Мелбет 2.02 3.44 3.82
Лига ставок 1.97 3.30 3.85
Pin-up 1.97 3.30 3.95

Ставки букмекеров

Букмекеры считаю «Викторию» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно с коэффициентом 2.01. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.85. Ничейный исход встречи оценивается в 3.35.

Букмекеры не верят в то, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей оценен в 2.15. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 1.7.

Форма команд

«Боавишта» находится в зоне вылета Примейры, но команды располагаются в таблице довольно плотно, и шансы на сохранение прописки у клуба неплохие. Оптимизма болельщикам добавляет тот факт, что команда набрала в последних двух турах четыре очка. Вначале команда отстояла ничью против «Порту» на выезде (2:2), а в прошлом туре «Боавишта» смогла одолеть «Морейренсе» (1:0).

«Витория» идет на шестом месте, но последние результаты команды не позволяют ей пробиться в зону Лиги Европы. Коллектив давно не побеждал, а отставание от ближайшего соперника составляет уже шесть очков. При хорошем настрое и стабильных результатах «Витория» еще может побороться за попадание в Лигу Европы. В последних двух турах клуб сыграл вничью с «Фаренсе» (2:2) и проиграл «Пасуш де Фейрейра» (1:2).

Информация для ставок

  • «Витория» не выигрывает в чемпионате уже пять матчей
  • «Боавишта» проиграла лишь один из шести последних выездных матчей в Примейре
  • Четыре из пяти последних очных встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Витория» забивала в шести из семи последних домашних матчей

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, но каждая из них преследует разные турнирные цели. «Витория» затянула серию без побед, и домашний матч против аутсайдера является отличным шансом ее прервать. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с коэффициентом 2.01.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.494.04
Fonbet 2.00 3.40 3.90
Мелбет 2.02 3.44 3.82
Лига ставок 1.97 3.30 3.85
Pin-up 1.97 3.30 3.95
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:52
Хозяева не проиграют...
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