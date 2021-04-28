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«Витория» — «Морейренcе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2021)

вчера, 13:36

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Витория» на домашней арене примет «Морейренсе». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 30 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.434.89
Фонбет 1.85 3.50 4.40
Мелбет 1.87 3.54 4.36

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры прогнозируют победу хозяев поля. Ставки на успех «Витории» идут по коэффициенту 1.87. Заключить пари на гостевую викторию «Морейренсе» можно по коэффициенту 4.36, а ничья доступна для ставок по коэффициенту 3.54.

Кроме того, букмекер считает, что матч будет низовым. Вариант ставки ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Витория» из-за длительного кризиса выпала из зоны еврокубков, куда команда, вероятней всего, вернуться уже не сможет. В десяти последних турах чемпионата «черно-белые» потерпели восемь поражений, оформив только две победы (над «Боавиштой» и «Санта Кларой»). Две последних встречи в лиге «Витория» проиграла с минимальным счетом «Порту» и «Насьоналю» (0:1).

«Морейренсе», набравший 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от ближайшего соперника на два зачетных пункта. Две предыдущих игры в лиге команда свела к ничейным исходам, разделив баллы с «Санта Кларой» (0:0) и «Порту» (1:1). Всего в текущей кампании «Морейренсе» одержал восемь побед и 12 ничьих, проиграв девять поединков в чемпионате.

Информация для ставок

  • 4 прошлых очных встречи соперников завершались вничью
  • В 5 предыдущих дуэлях команд на поле «Витории» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • В трёх прошлых играх лиги с участием «Витории» больше двух мячей не забивалось

Прогноз

У «Витории» сейчас отвратительная форма, которая мешает команде набирать очки на финише сезона. «Морейренсе» тоже не преследует глобальных задач. Полагаем, что отсутствие должной мотивации и ответственности за результат, позволит командам сыграть с акцентом на атаку. В букмекерской конторе Фонбет ставку на «обе забьют – да» можно сыграть по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.84 2.06 1.44 2.94
Мелбет 1.85 2.05
1XBET 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Витория (Гимараеш)
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