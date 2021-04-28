«Витория» — «Морейренcе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2021)

1619606167

вчера, 13:36

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Витория» на домашней арене примет «Морейренсе». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 30 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры прогнозируют победу хозяев поля. Ставки на успех «Витории» идут по коэффициенту 1.87. Заключить пари на гостевую викторию «Морейренсе» можно по коэффициенту 4.36, а ничья доступна для ставок по коэффициенту 3.54.

Кроме того, букмекер считает, что матч будет низовым. Вариант ставки ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.01.

Форма команд

«Витория» из-за длительного кризиса выпала из зоны еврокубков, куда команда, вероятней всего, вернуться уже не сможет. В десяти последних турах чемпионата «черно-белые» потерпели восемь поражений, оформив только две победы (над «Боавиштой» и «Санта Кларой»). Две последних встречи в лиге «Витория» проиграла с минимальным счетом «Порту» и «Насьоналю» (0:1).

«Морейренсе», набравший 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от ближайшего соперника на два зачетных пункта. Две предыдущих игры в лиге команда свела к ничейным исходам, разделив баллы с «Санта Кларой» (0:0) и «Порту» (1:1). Всего в текущей кампании «Морейренсе» одержал восемь побед и 12 ничьих, проиграв девять поединков в чемпионате.

Информация для ставок

4 прошлых очных встречи соперников завершались вничью

В 5 предыдущих дуэлях команд на поле «Витории» сыграла ставка ТМ(2,5)

В трёх прошлых играх лиги с участием «Витории» больше двух мячей не забивалось

Прогноз

У «Витории» сейчас отвратительная форма, которая мешает команде набирать очки на финише сезона. «Морейренсе» тоже не преследует глобальных задач. Полагаем, что отсутствие должной мотивации и ответственности за результат, позволит командам сыграть с акцентом на атаку. В букмекерской конторе Фонбет ставку на «обе забьют – да» можно сыграть по коэффициенту 1.90.