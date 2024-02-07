«Визела» — «Бенфика». Прогноз на матч кубка Португалии (08.02.2024)

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вчера, 15:43

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. В случае победы «Визелы», зайдет коэффициент 9. Ничью можно поставить по 5.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Визела» не радует результатами последних матчей и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Коллективу грозит понижение в классе, но сейчас он должен сфокусироваться на кубковом поединке, где может случиться все что угодно. В случае прохода лидера Примейры Лиги «Визела» сотворит настоящую сенсацию. Два последних матча клуба завершились поражениями от «Витория Гимайрайнш» (0:1) и выездным разгромом от «Ароки» (0:5).

«Бенфика» лидирует в чемпионате, но впереди их ждет серьезная борьба за чемпионство, так как соперники совсем рядом. В игре с аутсайдером в кубке Португалии «орлы» рассчитывают выйти в следующую стадию, где соперники будут гораздо сильнее. Тем не менее, гостям не стоит недооценивать «Визелу», ведь в одном конкретном поединке проблемы могут возникнуть. В прошлой игре «Бенфика» крупно обыграла «Жил Висенте» (3:0), а ранее разгромила на выезде «Эштрелу» (4:1).

Информация для ставок

«Визела» проиграла четыре последних матча во всех турнирах

«Бенфика» одержала восемь побед из десяти последних поединков на выезде

«Визела» проиграла четыре из пяти последних с «Бенфикой»

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и обязана побеждать, оформив место в полуфинале кубка Португалии. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.