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«Визела» — «Бенфика». Прогноз на матч кубка Португалии (08.02.2024)

вчера, 15:43
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. В случае победы «Визелы», зайдет коэффициент 9. Ничью можно поставить по 5.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Визела» не радует результатами последних матчей и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Коллективу грозит понижение в классе, но сейчас он должен сфокусироваться на кубковом поединке, где может случиться все что угодно. В случае прохода лидера Примейры Лиги «Визела» сотворит настоящую сенсацию. Два последних матча клуба завершились поражениями от «Витория Гимайрайнш» (0:1) и выездным разгромом от «Ароки» (0:5).

«Бенфика» лидирует в чемпионате, но впереди их ждет серьезная борьба за чемпионство, так как соперники совсем рядом. В игре с аутсайдером в кубке Португалии «орлы» рассчитывают выйти в следующую стадию, где соперники будут гораздо сильнее. Тем не менее, гостям не стоит недооценивать «Визелу», ведь в одном конкретном поединке проблемы могут возникнуть. В прошлой игре «Бенфика» крупно обыграла «Жил Висенте» (3:0), а ранее разгромила на выезде «Эштрелу» (4:1).

Информация для ставок

  • «Визела» проиграла четыре последних матча во всех турнирах
  • «Бенфика» одержала восемь побед из десяти последних поединков на выезде
  • «Визела» проиграла четыре из пяти последних с «Бенфикой»

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и обязана побеждать, оформив место в полуфинале кубка Португалии. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
789465zpy4k9
789465zpy4k9
вчера в 19:09
Результат матча будет зависеть от того, сможет ли «Визела» использовать свои шансы и ошибки «Бенфики».
xbmj3v7jszdg
xbmj3v7jszdg
вчера в 19:09
«Визела» находится на последнем месте в турнирной таблице и имеет слабые результаты в последних матчах. Они проиграли два своих последних матча, один из которых был разгромным. С другой стороны, «Бенфика» является лидером чемпионата и показывает стабильные результаты. Однако, в кубковых матчах может случиться всё, и аутсайдер может преподнести сюрприз.
qjgussun77u7
qjgussun77u7
вчера в 19:07
Фаворит матча естественно «Бенфика».
vcg5pbg9pmfc
vcg5pbg9pmfc
вчера в 19:05
«Визела» в матче аутсайдер, но может преподнести сюрприз.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 16:21
Бенфика победит в этом матче.
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