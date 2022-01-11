«Визела» — «Порту». Прогноз на матч Кубка Португалии (12.01.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре, по мнению букмекеров, у хозяев мало шансов. Ставки на победу «Порту» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.26, за ничью предложена цена 5.00, а победа «Визелы» доступна по котировке 9.40.
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сегодня, 23:45
Если же рассматривать линию голов, то здесь эксперты отдают предпочтение результативному формату встречи. Так ставки на ТБ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Визела» — это 12-я команда португальской лиги, которая за 17 туров занесла себе в актив 16 баллов. Клуб одержал три победы и семь раз сыграл вничью, потерпев семь поражений от соперников.
В предыдущем туре чемпионата «Визела» допустила третье поражение за пять последних игр, уступив на своем поле «Морейренси» (0:1). А на предыдущей стадии Кубка Португалии команда сенсационно выбила «Брагу» — домашняя победа 1:0.
«Порту» стал единоличным лидером турнирной таблицы в чемпионате Португалии. После волевой победы над «Эшторилом» (3:2) в прошлом туре «драконы» ушли в отрыв от «Спортинга» на три балла.
Отметим, что 1/8 финала кубковых соревнований «Порту» не ощутил достойного сопротивления от «Бенфики», обыграв принципиального соперника на домашней арене со счетом 3:0.
Информация для ставок
- «Порту» разгромил «Визелу» на выезде (4:0) в единственной очной встрече
- «Порту» одержал 4 победы в 5 прошлых гостевых матчах
- Атака «Порту» забивала минимум три гола в 4 из прошлых 5 матчей на выезде
Прогноз
Совсем недавно «Визела» крупно проиграла «Порту» на домашней арене. После этого поединка «драконы» выступают еще уверенней, стабильно громя соперников разного калибра. Поэтому, рекомендуем ставку на фору (-1,5) гола в пользу гостей, которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.85.