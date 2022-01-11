«Визела» — «Порту». Прогноз на матч Кубка Португалии (12.01.2022)

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вчера, 12:58

Ставки букмекеров

В этой игре, по мнению букмекеров, у хозяев мало шансов. Ставки на победу «Порту» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.26, за ничью предложена цена 5.00, а победа «Визелы» доступна по котировке 9.40.

Если же рассматривать линию голов, то здесь эксперты отдают предпочтение результативному формату встречи. Так ставки на ТБ (2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Визела» — это 12-я команда португальской лиги, которая за 17 туров занесла себе в актив 16 баллов. Клуб одержал три победы и семь раз сыграл вничью, потерпев семь поражений от соперников.

В предыдущем туре чемпионата «Визела» допустила третье поражение за пять последних игр, уступив на своем поле «Морейренси» (0:1). А на предыдущей стадии Кубка Португалии команда сенсационно выбила «Брагу» — домашняя победа 1:0.

«Порту» стал единоличным лидером турнирной таблицы в чемпионате Португалии. После волевой победы над «Эшторилом» (3:2) в прошлом туре «драконы» ушли в отрыв от «Спортинга» на три балла.

Отметим, что 1/8 финала кубковых соревнований «Порту» не ощутил достойного сопротивления от «Бенфики», обыграв принципиального соперника на домашней арене со счетом 3:0.

Информация для ставок

«Порту» разгромил «Визелу» на выезде (4:0) в единственной очной встрече

«Порту» одержал 4 победы в 5 прошлых гостевых матчах

Атака «Порту» забивала минимум три гола в 4 из прошлых 5 матчей на выезде

Прогноз

Совсем недавно «Визела» крупно проиграла «Порту» на домашней арене. После этого поединка «драконы» выступают еще уверенней, стабильно громя соперников разного калибра. Поэтому, рекомендуем ставку на фору (-1,5) гола в пользу гостей, которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.85.