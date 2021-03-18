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«Волендам» — «НАК Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.03.2021)

вчера, 21:05

«Волендам» сыграет против «Бреды» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.532.76
Лига Ставок 2.47 3.45 2.55
Фонбет 2.45 3.50 2.60

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Волендам». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — победа «Бреды» по коэффициенту 2.80 и ничейный исход за 3.40.

Форма команд

«Волендам» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, восемь раз сыграла вничью и проиграла столько же матчей. В последних матчах «Волендам» заносит, клуб то теряет очки, то набирает. Такая «стабильность» команды может привести к тому, что она выпадет из топ-7 и не сможет рассчитывать на попадание в более сильную лигу. Матч против «Бреды» — это неплохой шанс зацепиться за хорошее место в таблице.

«Бреда» расположилась на третьей строчке в таблице. Клуб набрал 59 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, пять раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последних матчах у «Бреды» все очень хорошо, команда набрала ход и показывает очень неплохую серию из побед. «Волендаму» будет очень тяжело.

Информация для ставок

  • «Волендам» выиграл два матча из последних пяти
  • «Бреда» не проигрывает в чемпионате вот уже 13 матчей кряду
  • «Волендам» пропустил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе забьют» и победу «Бреды» по коэффициенту 4.50. Также стоит присмотреться к ставке на то, что второй гол в поединке забьет «Волендам» — коэффициент 2.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Алмере Сити» — «Ден Босх».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.77 2.11
Лига Ставок 2.34 1.56 1.87 1.86
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:07
Хозяева победят
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