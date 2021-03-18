«Волендам» — «НАК Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.03.2021)

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вчера, 21:05

«Волендам» сыграет против «Бреды» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Волендам». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Еще одна актуальная ставка — победа «Бреды» по коэффициенту 2.80 и ничейный исход за 3.40.

Форма команд

«Волендам» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, восемь раз сыграла вничью и проиграла столько же матчей. В последних матчах «Волендам» заносит, клуб то теряет очки, то набирает. Такая «стабильность» команды может привести к тому, что она выпадет из топ-7 и не сможет рассчитывать на попадание в более сильную лигу. Матч против «Бреды» — это неплохой шанс зацепиться за хорошее место в таблице.

«Бреда» расположилась на третьей строчке в таблице. Клуб набрал 59 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, пять раз сыграла вничью и столько же проиграла. В последних матчах у «Бреды» все очень хорошо, команда набрала ход и показывает очень неплохую серию из побед. «Волендаму» будет очень тяжело.

Информация для ставок

«Волендам» выиграл два матча из последних пяти

«Бреда» не проигрывает в чемпионате вот уже 13 матчей кряду

«Волендам» пропустил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе забьют» и победу «Бреды» по коэффициенту 4.50. Также стоит присмотреться к ставке на то, что второй гол в поединке забьет «Волендам» — коэффициент 2.30.

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