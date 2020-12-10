«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (11.12.2020)

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10 декабря 2020, 06:45

«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграют друг с другом в рамках 11-го тура Бундеслиги. Прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

В поединке, который состоится на стадионе «Фольксваген Арена», букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Так, ставки на победу «Вольфсбурга» в БК Фонбет можно разместить с коэффициентом 2.19. Заключить пари на то, что три очка наберет «Айнтрахт», можно с котировкой 3.28. Ничья отмечена в 3.74.

Линия букмекера свидетельствует в пользу результативного поединка. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.64, ТМ (2,5) – 2.41.

Форма команд

«Вольфсбург» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. К одиннадцатому туру эта команда подходит без поражений – четыре победы и шесть ничейных матчей. В прошлом туре Бундеслиги «волки» разделили очки в гостях с «Кельном» (2:2), а перед этим выиграли три матча подряд – с «Вердером» (5:3), «Шальке» (2:0) и «Хоффенхаймом» (2:1).

«Айнтрахт» занимает девятое место в чемпионате, имея тринадцать баллов. Пять последних поединков в Бундеслиге команда из Франкфурта свела к ничейному результату. 5 декабря «орлы» принимали дома дортмундскую «Боруссию» — ничья 1:1.

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл три последних матча на своем стадионе

«Айнтрахт» не побеждал в четырех прошлых гостевых встречах Бундеслиги

В трех последних домашних матчах «Вольфсбурга» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Айнтрахт» забивал голы в четырех из пяти предыдущих выездных поединках чемпионата Германии

Прогноз

Участники этого поединка любят играть в атаку, но и проблемы с обороной у них тоже есть. «Вольфсбург» в домашних поединках действует с позиции силы, часто предоставляя своим соперникам свободные зоны. Ими умело воспользовался «Вердер», забивший на стадионе «Фольксваген Арена» три гола.