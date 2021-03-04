«Вюрцбургер Кикерс» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (05.03.2021)

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04 марта 2021, 07:24

В 24-м туре второй лиги Германии «Вюрцбургер Кикерс» сыграет дома с «Хайденхаймом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет фаворитом матча считает «Хайденхайм». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.14. Триумф «Вюрцбургер Кикерс» оценивается в 3.4, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.82 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.65.

Форма команд

«Хайденхайм» проводит хороший отрезок в чемпионате и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Команда занимает шестое место в таблице, но отыграть отставание от идущего третьим «Гройтер Фюрта» будет очень сложно. В последних турах «Хайденхайм» одержал победу над «Фортуной» (3:2) и сыграл вничью с «Падерборном» (2:2).

«Вюрцбургер Кикерс» продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги, а отставание от ближайшего соперника составляет шесть очков. Команда выиграла пару поединков за последний месяц, но этого пока недостаточно, чтобы покинуть зону вылета. «Вюрцбургер» проиграл в последнем матче «Бохуму» (0:3), а немного ранее смог одолеть «Гамбург» (3:2).

Информация для ставок

«Хайденхайм» не проигрывает четыре матча подряд

«Вюрцбургер Кикерс» выиграл всего два матча из последних восьми

В очной встрече команд в первом круге сильнее оказался «Хайденхайм» (4:1)

Четыре из пяти последних матчей «Хайденхайма» завершились исходом ТБ 2.5.

Прогноз

Аутсайдер отчаянно пытается набирать очки, чтобы навязать борьбу соперникам за сохранение прописки во Второй Бундеслиге. Рискнем предположить, что это им частично удастся в нынешнем поединке. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.45.