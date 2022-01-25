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Япония – Китай. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. В случае победы Китая зайдет 13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.196.5215.34
Фонбет 1.23 6.00 13.00
1XBET 1.23 6.00 13.00

Также в линии букмекеры предлагают 1.79 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

Сборная Китая провалила нынешнюю квалификацию и оставляет за собой только теоретические шансы на проход в следующую стадию. Команда занимает пятое место и набрала всего пять очков, а чтобы улучшить ситуацию ей необходимо выиграть все оставшиеся матчи. Встреча с Японией станет интересной и принципиальной, в которой частично решится судьба обеих сборных. В прошлом туре Китай сыграл вничью с Австралией (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч с командой Омана (1:1).

Японская сборная неплохо выступает в квалификации на ЧМ 2022 и имеет большие шансы на успех. Коллектив идет на втором месте с 12 набранными очками, но от него требуется максимальная внимательность и аккуратность в оставшихся поединках, иначе могут появиться проблемы в лице команды Австралии. Две последние встречи Япония выиграла у Омана и Вьетнама с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей сборной Японии завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • Четыре из пяти выездных матчей Китая завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Япония выиграла три последних матча у сборной Китая
  • Четыре из пяти последних встреч между сборными на поле Японии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Японии будет играть исключительно на победу, ведь находится в нескольких шагах от выхода на ЧМ 2022 в Катаре. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.77 1.57 2.38
1XBET 2.10 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:10
Победа команды Японии с Азиатской форой (-1). Удачи
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f98e8a9rsrhn
вчера в 15:18
Япония выиграет матч.
qkcp2bq9ca5p
qkcp2bq9ca5p
вчера в 15:17
Япония одержит победу.
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