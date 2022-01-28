«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2022)

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вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Юнион Сент-Жиллуаз». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.39. Победа «Андерлехта» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.11. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.62.

Форма команд

«Андерлехт» прервал свою серию без поражений, которая длилась несколько матчей, но сумел сохранить за собой четвертое место и опережает ближайшего соперника на пять очков. Коллектив имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (52:29), однако, чтобы остаться в первой четверке клубу необходимо стабильно набирать очки. В прошлом туре «Андерлехт» уступил на своем поле «Серкль Брюгге» (0:2), а ранее обыграл на выезде «Мехелен» (1:0).

«Юнион Сент-Жиллуаз» сумел в прошлом туре выстоять против чемпиона Бельгии и сохранил свой лидерский отрыв в 9 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу и набрал уже 54 балла. Впереди коллектив ждет еще один непростой поединок с соперником из лидирующей группы и в случае победы коллектив как минимум сохранит свое преимущество, а может и увеличить его. В двух последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0) и обыграл «Генк» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива показывают интересный и результативный футбол, а поэтому предлагаем обратиться к статистике и поверить в забитые мячи от команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.