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«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (02.08.2022)

сегодня, 09:12
Рейнджерс (Глазго)

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение «Рейнджерс», и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.823.322.65

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.89. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 1.91.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» стал настоящим открытием прошлого сезона в Бельгии и лидировал на протяжении всего чемпионата, однако в концовке уступил чемпионство «Брюгге». Таким образом команда заслужила право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов, где их ждет финалист еврокубка прошлого сезона, что является настоящим испытанием для бельгийского дебютанта. В прошлом матче «Юнион Сент-Жиллуаз» минимально обыграл «Шарлеруа» (1:0), а ранее разошелся миром с «Сент-Трюйденом» (1:1).

«Рейнджерс» провел невероятный прошлый европейский сезон, где только в серии пенальти уступил «Айнтрахту» из Франкфурта кубок Лиги Европы. Теперь шотландцы мечтают попасть в групповой турнир Лиги Чемпионов и являются фаворитами данного противостояния, что теперь необходимо будет доказать на футбольном поле. В прошлой игре «Рейнджерс» обыграл «Ливингстон» в чемпионате (1:0), а в товарищеском поединке уступил «Тоттенхэму» (1:2).

Информация для ставок

  • «Юнион Сент-Жиллуаз» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Пять из шести выездных матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют»
  • «Юнион Сент-Жиллуаз» забивал только в шести домашних встречах из десяти последних
  • Четыре последних матча «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мяча

Прогноз

Нас ждет примерно равный футбол в первом матче, но все же мы предполагаем, что бельгийскому клубу не хватит еврокубкового опыта и он уступит на своем поле. Сделать ставку на победу «Рейнджерс» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.45 1.93 1.93 1.52 2.62
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:24
Игра на три результата
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