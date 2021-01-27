«Ювентус» — СПАЛ: прогноз на матч Кубка Италии (27.01.2021)

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27 января 2021, 10:49

В четвертьфинале Кубка Италии нас ждет довольно интересный матч. К чемпиону страны «Ювентусу» приедет в гости СПАЛ .

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.25, в то время как победа СПАЛа будет стоить 13.0. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 6.4.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 2.05 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 за 1.82).

Форма команд

«Ювентус» в последнее время не является тем сплоченным коллективом, которым привыкли видеть его болельщики. Андреа Пирло не до конца еще находит общий язык со звездами, поэтому это иногда приводит к неутешительным итогам. Последними результатами клуба стали победы над «Наполи» и «Болоньей» с одинаковым счетом (2:0), а также поражение миланскому «Интеру» (0:2).

СПАЛ после вылета из Серии A смог перезагрузиться и включиться в борьбу, чтобы вернуться обратно. Команда играет достаточно стабильно и собирается навязать борьбу в Кубке. 1/4 финала — уже неплохое достижение для коллектива. Почему бы не замахнуться на большее? За последние 2 матча СПАЛ набрал 4 очка, обыграв «Реджану» (2:0) и сыграв вничью с «Кремонезе» (1:1).

Информация для ставок

• СПАЛ не проигрывает уже 4 матча подряд во всех турнирах

• Три последних матча «Ювентуса» завершились с одинаковым счетом (2:0)

• За последние 20 матчей во всех турнирах «Ювентус» проиграл лишь дважды

• Три из четырех последних личных встреч команд завершились победами команды из Турина, и только один раз сильнее оказался СПАЛ

Прогноз