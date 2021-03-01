ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ювентус» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (02.03.2021)

01 марта 2021, 21:05

В 25-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома «Специю». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 2 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.5214.25
Fonbet Live! 1.11 8.00 34.00
Мелбет 1.27 6.00 12.50
Лига ставок 1.28 6.00 9.80
BetBoom 1.25 6.13 12.86

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно за 14, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.

Форма команд

«Ювентус» продолжает буксовать в чемпионате и неуверенно выступать в Лиге Чемпионов. Пока сложно определить, какие приоритеты у Андреа Пирло, но очевидно, что команда не в лучшем моральном состоянии. В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

«Специа» идет на 15-м месте и имеет запас перед зоной вылета в 7 очков. Несколько дней назад команда сыграла вничью с «Пармой» (2:2), а туром ранее проиграла «Фиорентине» (0:3).

Информация для ставок

  • «Ювентус» проиграл всего один матч из последних 15 на своем стадионе во всех турнирах.
  • «Специа» выиграла только три выездных матча во всех турнирах из десяти.
  • В матче первого круга между этими командами сильнее оказался «Ювентус» (4:1).
  • Семь из десяти выездных матчей «Специи» заканчивались исходом «обе забьют».

Прогноз

На своем поле у «старой синьоры» не должно возникнуть проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.78.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.5214.25
Fonbet Live! 1.11 8.00 34.00
Мелбет 1.27 6.00 12.50
Лига ставок 1.28 6.00 9.80
BetBoom 1.25 6.13 12.86
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
01 марта в 21:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Специа»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100