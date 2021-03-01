«Ювентус» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (02.03.2021)

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01 марта 2021, 21:05

В 25-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома «Специю». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 2 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно за 14, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.

Форма команд

«Ювентус» продолжает буксовать в чемпионате и неуверенно выступать в Лиге Чемпионов. Пока сложно определить, какие приоритеты у Андреа Пирло, но очевидно, что команда не в лучшем моральном состоянии. В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

«Специа» идет на 15-м месте и имеет запас перед зоной вылета в 7 очков. Несколько дней назад команда сыграла вничью с «Пармой» (2:2), а туром ранее проиграла «Фиорентине» (0:3).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл всего один матч из последних 15 на своем стадионе во всех турнирах.

«Специа» выиграла только три выездных матча во всех турнирах из десяти.

В матче первого круга между этими командами сильнее оказался «Ювентус» (4:1).

Семь из десяти выездных матчей «Специи» заканчивались исходом «обе забьют».

Прогноз

На своем поле у «старой синьоры» не должно возникнуть проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.78.

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