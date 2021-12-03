«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (03.12.2021)

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сегодня, 12:42

В 17 туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» принимает «Ростов», который заметно улучшил свои результаты. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.23. Рискнуть на триумф гостей можно по 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Зенит» уже обеспечил себе место в Лиге Европы в весенней части и матч с «Челси» станет больше показательным. В чемпионате России команда уверенно лидирует и опережает ближайшего соперника на четыре очка. Команда Сергея Семака в большинстве матчей добивается результата, иногда при не очень зрелищной игре. Последние два поединка клуба из Санкт-Петербурга завершились выездной победой над ЦСКА (2:0) и ничьей с «Мальме» (1:1) в Лиге Чемпионов.

«Ростов» уже не пребывает в зоне вылета и только в прошлом туре прервал свою серию без поражений. Команда с юга страны занимает 11 место с 17 очками и сильно отстает от группы лидеров. Главной задачей коллектива стало стабильное выступление во второй половине сезона и как можно более высокое итоговое место в турнирной таблице. В прошлом туре РПЛ «Ростов» проиграл на выезде «Ахмату» (0:2), а ранее разошелся миром с «Уфой» (2:2).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Ростов» уступил в пяти поединках

Четыре из пяти домашних матчей питерского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл у «Ростова» пять из семи последних встреч на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» выглядит гораздо сильнее и увереннее на этом отрезке чемпионата, чем «Ростов». Предполагаем, что чемпион России последних лет одержит уверенную победу и наберет очередные три пункта. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.69.