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«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (27.02.2021)

сегодня, 05:42

В 20-м туре РПЛ чемпион страны «Зенит» принимает дома крепкий «Ростов». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.588.21
Fonbet 1.40 4.75 8.50
Мелбет 1.42 4.82 9.50
Лига ставок 1.44 4.60 7.80
Pin-up 1.40 4.40 9.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает хозяев явными фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу «Зенита» составляет 1.42. Триумф «Ростова» оценивается в 7.8, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на ТБ 2.5 составил 1.91, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять за 1.89.

Форма команд

После зимнего перерыва «Зенит» провел один официальный поединок в рамках кубка России, где уступил «Арсеналу» из Тулы (1:2). «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, имея в активе 41 очко.

«Ростов» занимает четвертое место в чемпионате и отстает от лидера на 9 очков. Команда так же провела единственный официальный поединок в Кубке страны, где уступила «Ахмату» (0:1). В последних турах чемпионата, проходивших еще в 2020 году, «Ростов» проиграл ЦСКА (1:3) и одержал победу над «Ахматом» (1:0).

Информация для ставок

  • «Зенит» выиграл последние три матча с «Ростовом»
  • В последних четырех матча «Ростова» в чемпионате срабатывала ставка «обе забьют — нет»
  • «Зенит» выиграл четыре домашних матча в РПЛ подряд
  • Пять из семи последних матчей «Ростова» заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» намерен добывать очки с первых матчей второй половины чемпионата с целью взять очередное «золото». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.96.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.588.21
Fonbet 1.40 4.75 8.50
Мелбет 1.42 4.82 9.50
Лига ставок 1.44 4.60 7.80
Pin-up 1.40 4.40 9.00
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:53
Думаю, что матч будет веселым
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