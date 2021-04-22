«Жил Висенте» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.04.2021)

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22 апреля 2021, 08:11

В 28-м туре Примейры состоится матч между «Жил Висенте» и «Фамаликау». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

БК Бетсити в этом матче отдает минимальное преимущество «Жил Висенте». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.62. Ничейный исход оценивается в 3.15, победа «Фамаликау» представлена коэффициентом 2.85.

Также букмекер высоко оценивает шансы на то, что матч не будет результативным. Исход ТМ (2,5) котируется в 1.59, ТБ (2,5) – 2.51.

Форма команд

«Жил Висенте» находится в отличной форме. По итогам пяти прошлых туров команда взяла 12 из 15 возможных очков, одержав четыре победы. Эти успехи позволили клубу подняться на 12-е место и оторваться от зоны вылета на шесть очков. В последней игре чемпионата «Жил Висенте» сенсационно победил в гостях «Бенфику» (2:1). До этого команда уступила на своем поле «Морейренсе» (1:2), а также обыграла «Риу Аве» (2:0), «Насионал» (2:0) и «Виторию Гимараеш» (4:2).

«Фамаликау» еще не обеспечил себе спокойный финиш сезона. У команды 27 очков на счету и 15-е место с отрывом в 2 очка от зоны вылета. В последнем матче чемпионата «Фамаликау» потерпел 12-е поражение в сезоне, уступив на своем поле «Портимоненси» (0:1). Перед этим команда не проигрывала 4 матча подряд, включая ничью со «Спортингом» (1:1).

Информация для ставок

«Фамаликау» побеждал «Жил Висенте» в 3 прошлых гостевых встречах

В 3 из 4 предыдущих домашних матчей «Фамаликау» сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Фамаликау» не пропускал больше одного гола в четырех матчах подряд

Прогноз

С турнирной точки зрения этот матч больше важен для «Фамаликау», который балансирует возле зоны вылета. Помимо этого, «Жил Висенте» стабильно уступает сопернику на своем поле. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу «Фамаликау» с форой (0) по коэффициенту 2.05 в БК Бетсити.