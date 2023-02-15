Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Жирона» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (17.02.2023)

сегодня, 11:03
Альмерия

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Поверить в победу «Альмерии» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.7.

Испания. Примера 2022/2023
Жирона
Альмерия
ПроигрышВыигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
- : -
17 февраля 2023, 23:00
пятница
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.903.774.30
Лига Ставок 1.91 3.70 4.10
1XBET 1.87 3.88 4.44

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.9.

Форма команд

«Жирона» набрала шесть очков в пяти последних турах Ла Лиги и в принципе показывает средние результаты в последнее время. Команда закономерно занимает место в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлой игре «Жирона» проиграла на выезде «Кадису» (0:2), а ранее одолела на своем поле «Валенсию» (1:0).

«Альмерия» играет очень нестабильно и находится не так далеко от зоны вылета. Команда набрала лишь 22 балла и занимает 15 место, а «Валенсию», идущую на 18ой позиции опережает лишь на два пункта. Коллективу очень важно сохранить свое место в Ла Лиге, поэтому гости постараются максимально аккуратно отыграть в обороне и искать свои моменты впереди. Два последних матча чемпионата Испании завершились для «Альмерии» поражениями от «Бетиса» (2:3) и «Райо Вальекано» (0:2).

Информация для ставок

  • «Жирона» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Альмерии» завершились исходом «обе забьют»
  • «Жирона» и «Альмерия» обменялись двумя победами в последних пяти личных встречах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды не могут стабильно набирать очки и вынуждены цепляться за них в отдельных матчах, где это получается. Предполагаем, что минимум один из клубов не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют – нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.97 1.93 1.54 2.63
Лига Ставок 2.70 1.45 1.87 1.90 1.48 2.60
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 