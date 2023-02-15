«Жирона» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (17.02.2023)

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сегодня, 11:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Поверить в победу «Альмерии» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.9.

Форма команд

«Жирона» набрала шесть очков в пяти последних турах Ла Лиги и в принципе показывает средние результаты в последнее время. Команда закономерно занимает место в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлой игре «Жирона» проиграла на выезде «Кадису» (0:2), а ранее одолела на своем поле «Валенсию» (1:0).

«Альмерия» играет очень нестабильно и находится не так далеко от зоны вылета. Команда набрала лишь 22 балла и занимает 15 место, а «Валенсию», идущую на 18ой позиции опережает лишь на два пункта. Коллективу очень важно сохранить свое место в Ла Лиге, поэтому гости постараются максимально аккуратно отыграть в обороне и искать свои моменты впереди. Два последних матча чемпионата Испании завершились для «Альмерии» поражениями от «Бетиса» (2:3) и «Райо Вальекано» (0:2).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Альмерии» завершились исходом «обе забьют»

«Жирона» и «Альмерия» обменялись двумя победами в последних пяти личных встречах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды не могут стабильно набирать очки и вынуждены цепляться за них в отдельных матчах, где это получается. Предполагаем, что минимум один из клубов не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют – нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03.