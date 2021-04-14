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«Жирона» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (16.04.2021)

вчера, 03:56

«Жирона» сыграет против «Сарагосы» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.212.984.08
Фонбет 2.13 3.05 3.90
BetBoom 2.10 2.95 4.00

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Жирону». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.00) и на победу «Сарагосы» (3.95).

Форма команд

«Жирона» набрала хороший ход и очень хочет вернуться в Примеру. Каталонская команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице с 49 баллами. В активе клуба 13 побед, 10 ничьих и 11 поражений. «Жирона» забила 34 гола и пропустила столько же. В последних матчах чемпионата «Жирона» стала чаще побеждать. У каталонского клуба есть шансы принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру.

«Сарагоса» проводит очередной невыразительный сезон. Клуб расположился на 14-й строчке с 41 баллом в активе. «Сарагоса» победила в 11 поединках, 8 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. У клуба 29 забитых и 31 пропущенный мяч. Сейчас «Сарагоса» находится в неплохой форме, стабильно набирая очки в каждом матче.

Информация для ставок

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше двух по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.78 2.10 1.44 2.87
BetBoom 1.72 2.02 1.43 2.65 1.19 4.30
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Сарагоса»
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