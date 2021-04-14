«Жирона» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (16.04.2021)

«Жирона» сыграет против «Сарагосы» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Жирону». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.00) и на победу «Сарагосы» (3.95).
Форма команд
«Жирона» набрала хороший ход и очень хочет вернуться в Примеру. Каталонская команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице с 49 баллами. В активе клуба 13 побед, 10 ничьих и 11 поражений. «Жирона» забила 34 гола и пропустила столько же. В последних матчах чемпионата «Жирона» стала чаще побеждать. У каталонского клуба есть шансы принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру.
«Сарагоса» проводит очередной невыразительный сезон. Клуб расположился на 14-й строчке с 41 баллом в активе. «Сарагоса» победила в 11 поединках, 8 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. У клуба 29 забитых и 31 пропущенный мяч. Сейчас «Сарагоса» находится в неплохой форме, стабильно набирая очки в каждом матче.
Информация для ставок
- «Жирона» проиграла один из последних пяти матчей
- У «Сарагосы» 3 гостевых победы в 17 матчах
- «Сарагоса» не проигрывает пять матчей подряд
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше двух по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 2.3.