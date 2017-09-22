Искалеченный «Спартак». Кто сыграет с «Анжи» и «Ливерпулем»

Накануне сегодняшнего матча с «Анжи» в преддверии домашнего старта в ЛЧ против «Ливерпуля» лазарет «Спартака» полон. «Соккер.ру» - о кадровом состоянии чемпионов России.

Против «Анжи» не смогут сыграть восемь футболистов, у которых травмы разной степени тяжести. К матчу с «Ливерпулем» ожидается возвращение в строй ряда игроков, чьи повреждения не так серьезны, однако ситуация для команды, находящейся в плотном графике, весьма неприятная. Изучаем кадровый потенциал «красно-белых» и рассматриваем варианты, которые есть в наличии у Массимо Карреры.

Вратарская линия

Потери: нет.

На последнем рубеже у «Спартака» все в строю, правда, снова подвис в воздухе вопрос о первом номере команды. После пяти пропущенных мячей от «Зенита» Ребров оказался в запасе, но Александр Селихов не воспользовался своим шансом, и в сентябре в рамке снова играл вице-капитан команды. Артем принял участие в матчах против «Рубина» (1:0), «Марибора» (1:1) и «Тосно» (2:2), а на кубковую встречу в Краснодар в составе делегации «Спартака» не полетел, что наводит на подозрение. Неужели Ребров снова останется вне игры после матча в Санкт-Петербурге, или ему банально был предоставлен психологический отдых? Но разве ради этого обязательно было отделять Артема от команды? В общем, вратарский вопрос перед игрой с «Анжи» предлагаю считать открытым.

Защитники

Потери: Георгий Тигиев (крестообразные связки).

Редуты «Спартака» не понесли многочисленных потерь, но тяжелая травма Тигиева – в любом случае плохая новость. И потому, что молодой футболист выбыл из строя на полгода, и по той причине, что отсутствие Георгия лишает Карреру возможности проводить полноценную ротацию на флангах обороны. Если Ещенко может подменить Петкович, то Дмитрий Комбаров остался без подстраховки, поэтому либо остается надеяться, что ему хватит сил играть по два матча в неделю, либо нужно искать оригинальные решения. То есть привлекать молодых или выпускать игроков в непривычных амплуа. Артем Сокол и Олег Красильниченко из «Спартака-2», которые могут сыграть слева в обороне, в главной команде пока не востребованы, возможно, Каррера попросит Лоренцо Мельгарехо поиграть по левой бровке, как он делал это в «Бенфике», но тут еще нужно помнить и о лимите на легионеров. Зато в строю вся четверка центральных защитников – Джикия, Таски, Боккетти, Кутепов, что с учетом проблем в других линиях предполагает использование схемы с тремя центрбеками.

Полузащитники

Потери: Роман Зобнин (крестообразные связки), Артем Тимофеев (крестообразные связки), Денис Глушаков (мышечные проблемы).

Травмы выкосили всех полузащитников с российским паспортом в «Спартаке», и если возвращение капитана, который на днях продлил соглашение с клубом, можно ожидать в течение недели, то на Зобнина и Тимофеева в ближайшее время рассчитывать не приходится. В связи с этим большая нагрузка падает на Александра Самедова – он помогает команде вписываться в лимит, Фернандо и Пашалича. В матче с «Кубанью» Ивелин Попов вышел в опорную зону, хотя ему привычнее играть ближе к атаке, есть еще Джано, отдавший две результативных передачи в Краснодаре и дважды попавший в штанги. Вероятно, продолжит получать игровое время Зелимхан Бакаев, чья значимость возрастает под гнетом лимита. Вполне возможно, молодой футболист против «Анжи» даже появится в основе, потому что 33-летнему Самедову, который отыграл от звонка до звонка против «Тосно» и «Кубани», не помешает отдых накануне вторничной встречи с «Ливерпулем».

Нападение

Потери: Зе Луиш (мышечные проблемы), Квинси Промес (мышечные проблемы), Педро Роша (ушиб), Лоренцо Мельгарехо (мышцы).

Роша и Промес точно не сыграют с «Анжи», но могут восстановиться к «Ливерпулю», подводит «Спартак» своим пристрастием к лазарету Зе Луиш, который после бедра повредил мышцы живота, вследствие чего у Луиса Адриано теперь нет альтернативы на острие атаки. Теоретически там могут сыграть Роша или Мельгарехо, но бразилец получил травму в Краснодаре, а парагваец выбыл из-за повреждения на тренировке. Получается, что без Луиса Адриано никак не обойтись, а окружать его придется здоровыми полузащитниками. Возможно, сегодня впервые за долгое время одновременно появятся в стартовом составе и Попов, и Джано.

Выбор схемы и состава

3-5-2. С центральными защитниками проблем нет, причем рядом с иностранцем могут сыграть Джикия и Кутепов, что облегчит давление лимита на другие линии. Дмитрия Комбарова менять некем, а вот вместо Ещенко снова может сыграть Петкович. Тем более, Массимо Каррера заявил, что не имеет претензий к сербу по матчу с «Тосно», кроме ошибки, приведшей к голу. Если дополнить Фернандо и Пашалича в средней линии, например, Артемом Самсоновым, который был в заявке на матчи с «Тосно» и «Кубанью», то требования лимита будут соблюдены, а в атаке рядом с Луисом Адриано могут сыграть Попов или Джано.

Ориентировочный состав по схеме 3-5-2: Ребров/Селихов – Боккетти/Таски, Джикия, Кутепов – Петкович, Фернандо, Пашалич, Самсонов, Комбаров – Попов/Джано, Луис Адриано.

4-3-3. Собственно, заменив Самсонова и Петковича на Самедова и Ещенко, получится сильнейший состав на сегодняшний день, ротацию на матч с «Ливерпулем» могут обеспечить только вернувшиеся в строй Квинси, Роша и, возможно, Глушаков. Но есть ли смысл сегодня играть против самой пропускающей команды РФПЛ «Анжи» с тремя центральными защитниками? Поставив Джикию и Кутепова в центр обороны, Комбарова на левый фланг и вратаря с российским паспортом в ворота, достаточно будет закрыть нелегионером только одну позицию в атаке. Это может быть Бакаев на левом фланге в окружении легионеров. В таком раскладе в основе могут оказаться и Попов, и Джано. А может быть, Массимо Каррера сегодня снова бросит в бой опытного Самедова, держа в голове выход Квинси и Роши в Лиге чемпионов, где не нужно соблюдать никакой лимит. В любом случае, побеждать «Анжи» «Спартак» должен и в таком составе, а накануне «Ливерпуля» будет уже другая ситуация.

Ориентировочный состав по схеме 4-3-3: Ребров/Селихов – Петкович, Джикия, Кутепов, Комбаров – Фернандо, Пашалич, Попов – Джано, Бакаев, Луис Адриано.

У «Спартака» слишком много травм?

Парадоксально, но обилие травмированных футболистов делает «Спартак» непредсказуемым, потому что тренерскому штабу каждый раз приходится изобретать велосипед. Впрочем, Каррера предпочел бы видеть здоровыми всех своих игроков, при этом Массимо не согласен, что у «Спартака» много травм в этом сезоне и отрицает всякие обвинения в адрес соотечественника Д’Урбано, который, как сообщает злая молва, перегрузил спартаковцев в тренажерном зале. Не исключаю, что итальянский тренер действительно неправильно оценил атлетическую подготовленность футболистов «Спартака», в нашем чемпионате редкие футболисты проводят время в «качалке». Помните шок Романа Павлюченко после перехода в «Тоттенхэм», когда партнеры после полуторачасовой тренировки на поле шли таскать железо?

С другой стороны, на пресс-конференции перед игрой с «Анжи» Каррера предъявил доказательства: к аналогичному отрезку прошлого сезона в лазарете «Спартака» побывали 12 человек и пропустили суммарно 168 дней, сейчас 10 игроков пропустили 142 дня. Естественно, учитываются только мышечные травмы, «кресты» - это отдельная тема. Правильно, что Массимо Каррера не паникует, однако фактическая обстановка в стане «красно-белых» остается напряженной: почти десяток игроков не может помочь команде из-за травм, результаты оставляют желать лучшего, атмосфера в раздевалке не идеальная. Каррере и его команде нужно снова, как в прошлом сезоне, договориться жить от матча к матчу, сегодня – сыграть против «Анжи», не думаю о «Ливерпуле». Потом ставить на повестку дня следующую задачу. И так шаг за шагом.