Еврокубковые хет-трики и рекорды клубов РФПЛ

Фернандеш – первый за четыре года футболист из РФПЛ с хет-триком в Европе! «Соккер.ру» вспоминает аналогичные подвиги других героев – от Месси до Широкова.

Хет-трики в Лиге чемпионов

На данный момент в Лиге чемпионов сделали 114 хет-триков, а последние состоялись на днях, ведь Харри Кейн забил три мяча АПОЭЛу, а Бен-Йеддер отправил столько же в ворота «Марибора» - «Севилья» намекнула «Спартаку», что умеет в атаке больше.

Из двенадцати последних хет-триков Лиги чемпионов пять на счету двух игроков – Роналду и Месси. Каждый седьмой хет-трик в турнире – этой парочки. Оба возглавляют список по количеству таких подвигов – по семь, причем заметно опережают неожиданную тройку на втором месте.

Филиппо Индзаги с тремя хет-триками в ЛЧ представить легко, а вот что Луис Адриано и Марио Гомес в этом списке – удивительнее. Нападающий «Спартака», оказывается, по этому показателю выше Шевченко, Оуэна, Дрогба, Макая, ван Нистелроя и Это'О. Солидно!

Из действующих игроков Бензема, Левандовски и Агуэро могут присоединиться к авторам хет-триков в кубе – у них по два хет-трика в ЛЧ. А у многих легенд, вроде Ширера, Дель Пьеро, Морьентеса, Литманена, Анри, Ибрагимовича и Руни всего по одному хет-трику в ЛЧ в карьере!

Уэйн забил трижды в дебютной игре, а Златан четырежды огорчил «Андерлехт» - хет-трика показалось мало. По четыре гола забивали также Роналду, Левандовски, Месси, Марио Гомес, Гомис, Месси, Шевченко, Пршо, ван Нистелрой, Симоне Индзаги и ван Бастен.

По пять мячей в одном матче есть только у Лионеля Месси и форварда «Спартака» Луиса Адриано – еще в составе «Шахтера», разумеется. Даже Роналду никогда пять раз за вечер в Лиге чемпионов не забивал, не все рекорды покорились португальцу.

А вот если говорим о скорострельности, то у Бафетимби Гомиса, когда выступал за «Лион», есть хет-трик за семь минут – в скандальной игре против «Динамо» из Загреба, когда хорватов обвиняли в сдаче матча – счет был 1:7, а всего форвард забил четырежды и ему даже подмигивал один из защитников зачем-то.

В клубном рейтинге хет-триков лидирует «Барселона» - 12 таких примеров. Вторым идет «Реал» - 10 хет-триков, из которых шесть штук на счету Роналду. Дальше следуют подвиги «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

А у футболистов «Милана» меньше тройных подвигов за вечер, чем у игроков «Арсенала» - 5 против 6. Шестое место с «Валенсией» и «Ювентусом» делит «Шахтер» - 4 хет-трика, Луис Адриано помог своими тремя.

Лучший показатель для российского футбола – два хет-трика «Спартака». Причем первый такой герой для российского футбола – Сергей Родионов, один из нынешних руководителей «красно-белых». Его три мяча в ворота «Сконто» стали лишь пятым таким примером в истории турнира!

А первый хет-трик на счету голландца Юла Эллермана – за ПСВ в ворота «Жальгириса» в 1992 году. Дальше на подобный подвиг шли Ромарио и Ван Бастен, так что Родионов в хорошей компании. Как и второй герой из России – Андрей Тихонов трижды огорчил «Виллем II» в 1999-м году.

Через пять лет Сергей Семак стал последним представителем российского клуба, у которого есть три мяча на групповом этапе Лиги чемпионов. Причем, в отличие от Родионова и Тихонова, легенда ЦСКА забил трижды в ворота сложного соперника - ПСЖ.

После этого россиянин забивал только в квалификационном раунде – Широков стал первым и последним в 2013-м году, когда трижды огорчил португальцев из «Пасуш де Феррейры». Даже удивительно, что ни один легионер так и не забил трижды в Лиге чемпионов в составе российской команды на групповом этапе!

Зато сейчас, если очень постараться, легче присоединиться к элитной компании. Ведь в последних пяти полноценных сезонах сделали 37 хет-триков, что составляет 32 % от всех за двадцать пять лет. Получается, изменение формата отбора сказалось – теперь в группах кандидаты на погромы?

Не совсем так, ведь Роналду забивал по три мяча «Баварии» и «Атлетико» в решающих стадиях, а Месси в последний раз огорчил не футбольную деревню, а «Манчестер Сити».

Хет-трики в Лиге Европы

Хотя Лига Европы – турнир молодой, уже собралось сорок девять хет-триков. Только один раз футболист смог забить пять мячей за вечер, и этот рекорд принадлежит вечно молодому испанцу Арицу Адурису из «Атлетика» - в прошлом сезоне запихнул столько мячей «Генку». Баск повторил древнее достижение Кубка УЕФА времен Раванелли – Фабрицио забил столько же ЦСКА из Софии двадцать три года тому назад.

По четыре мяча на счету Радамеля Фалькао и Эдинсона Кавани, а колумбиец с тридцатью голами лидирует в историческом рейтинге Лиги Европы. Следом идет Оскар Кардосо – у него 20 мячей, а Адурис, не забив вчера в ворота «Зари» из Луганска, остался третьим – у него восемнадцать мячей за все сезоны.

Среди россиян выше всех Кокорин – теперь целых 10 мячей в групповом раунде. Это отличный показатель, ведь даже у Эдинсона Кавани всего 12 голов в Лиге Европы – пускай он там играл, наверное, все-таки реже. Зато у уругвайца есть, кроме покера, еще и простой хет-трик. Также по два подвига на счету Хунтелаара, Джеко, Бобадильи и Сориано.

У Кейна, Лукаку, Игуаина и даже у самого Златана по одному хет-трику в обновленном турнире. А среди клубов по тройным ударам в Лиге Европы лидирует «Наполи» - пять раз их футболисты праздновали такое достижение, а игроки «Тоттенхэма» радовались по три раза.

За последние восемь лет, сколько существует Лига Европы, нашелся только один российский автор хет-трика в обновленном турнире. Речь об Александре Кержакове, который сейчас выпускает мальков лосося в озера, а в 2010-м году трижды огорчил «Андерлехт» - уникальный для российского футболиста случай именно в Лиге Европы.

А до него по три мяча в Кубке УЕФА забивали Павлюченко (против «Хеккена» из Швеции в 2007-м), Лоськов (в ворота «Брондбю» из Дании в 2005-м) и Кержаков в далеком 2004-м году – когда огорчал АЕК из Греции.

Были также хет-трики от легионера Вагнера Лава – в ворота «Нанси» в 2008-м году. И совсем древние подвиги – Зазы Джанашии в Кубке УЕФА в 1999-м году в ворота БАТЭ (счет 1:7 в гостях) и Предрага Ранджеловича за «Зенит» (8:0 против «Энкампа» из Андорры).

Также отмечаем, что только Джанашия и Кержаков делали по два хет-трика в еврокубках, выступая за российские клубы – у грузина есть также подвиг в четвертьфинале Кубка Кубков в 1999-м году, а Александр – специалист по турнирам, где разыгрывают Кубок УЕФА.

Фернандеш стал лишь тринадцатым в истории из российского клуба, кто радовал подобным за двадцать четыре года – с первого хет-трика Родионова за «Спартак». Таким образом «Локомотив» сравнял счет по количеству подобных персональных представлений с «Зенитом» - у них по четыре хет-трика на клуб.

«Красно-белые» идут вторыми – три подобных случая в истории, а ЦСКА замыкает список – два хет-трика Семака и Вагнера. Футболисты других российских участников еврокубков такими подвигами не баловали, что даже странно – в девяностых у многих были хорошие шансы.

Как видите, достижение железнодорожника редкое и историческое – всего четвертый легионер так порадовал, ведь всего иностранных хет-триков пять против восьми у россиян, но авторов на один меньше – Джанашия забрал себе два подвига.

Фернандеш забил три мяча «Фаставу» всего за пятнадцать минут, и его результат стал пятым в истории Лиги Европы по затраченному времени на три гола. И самым ранним – на семнадцатой минуте матча никто хет-трики не праздновал.

А самые быстрые тройные удары делали Керешю из «Стяуа» в ворота «Ольборга» и Штиндль из «Боруссии» из Менхенгладбаха – форвард сборной Германии огорчил «Фиорентину» в феврале этого года.

Так что Фернандеш записал имя в историю. Андре Силву из «Милана» за три гола в ворота «Аустрии» недавно очень хвалили, так почему бы не отдать должное другому португальцу?

Полузащитник «Локомотива» в очень тесной компании именно хавбеков с хет-триками в Лиге Европы. Там же, например, и Стивен Джеррард – на счету англичанина три мяча в ворота «Наполи» семь лет тому назад всего за тринадцать минут.

Как видите, три гола в еврокубках – редкий зверь для любого клуба и любой лиги. Не удивительно, что Мануэл Фернандеш присоединился к небольшой компании результативных героев российских клубов в международных матчах – всего таких футболистов лишь одиннадцать за четверть века.

Поздравляем Мануэла и «Локомотив» с уверенной и важной победой в еврокубках! И предполагаем, что следующим, учитывая сразу четыре европейских дубля всего за один календарный год, станет Александр Кокорин. Давненько россияне в еврокубках три мяча не забивали, надо дополнить достижение Широкова четырехлетней давности.