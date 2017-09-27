Монстр Кокорин и дебют аргентинского «Зенита»

Пять аргентинцев вышли против «Реала Сосьедад», и «Соккер.ру» доволен их стартом под присмотром Кокорина – отдав испанским футболистам мяч, хозяева забрали победу.

«Зенит» сыграл рационально и компактно

Хозяевам немножко повезло в начале. Не каждый раз соперник привозит два гола за тайм, не всегда выцарапаешь мяч на пятой минуте, не каждый раз Ригони сможет хлестко пробить. Вратарь Рульи и первый мяч мог потащить, и во втором случае голкипер подарил гол Кокорину. «Зенит» сначала забивал не из явных созданных моментов – их было мало до перерыва, как часто у хозяев поля бывает.

Зато голы пришли, как в Краснодаре. Но здесь с первых минут хозяева выбрали игру вторым номером, а не во втором тайме. Спокойно отдавали мяч испанцам, отходили назад, перекрывали зоны, не прессинговали один в один. Все работали на защиту – и Кокорин, и Дриусси. А пять аргентинцев в основе неплохо друг друга поддерживали, ведь Краневиттер и Паредес прилично сыграли в опорной зоне, а Маммана не часто вступал – «Реал Сосьедад» пытался нащупать слабые места «Зенита», но не преуспел.

Даже Иванович, на которого поначалу пробовали давить, сыграл в итоге так, как отработал бы юбиляр Анюков – полезно. Александру сегодня исполнилось тридцать пять – поздравляем, и команда подарила ветерану и другим зрителям на «Крестовском» уверенную победу, организованную еще до перерыва. Силенок «Реала Сосьедад» хватило, чтобы сократить отставание, но цифры не врут – Лунев пропустил после одного из двух ударов в створ за первый тайм. А что же нам расскажет общая статистика матча?

Говорят цифры

Владение мячом: 32 % - 68 %

Интересно было, кто же завоюет инициативу и сможет чаще возиться с мячом? «Реал Сосьедад» в основном ловил пропущенные мячи (кроме матча против «Реала») на контратаках – увлекающиеся ребята. Манчини, видать, это учел, сегодня гости поймались на удочку Роберто. Обычно тренер просит «Зенит» больше играть с мячом. Но если удобнее без позиционных атак, почему бы и такой метод ведения не использовать? Хозяева сознательно отдали мяч, и эти 32 % ценнее 68 % соперника.

Удары: 12 (4) – 15 (5)

Снова же, «Зенит» все просчитал. Играли без ярко выраженного центрального нападающего, на которого завязывают передачи. Так что и не должны собирать удары так часто, как это делают команды, где много выстрелов из-за пределов штрафной – как у «Спартака», или есть ударный центральный нападающий – как у «Краснодара». Поэтому не удивляет, что в первом тайме у «Зенита» всего два точных удара – два забитых мяча. Суммарно четыре точные попытки и три мяча, а у «Реала Сосьедад» ситуацию другая. Из пяти моментов реализовали один, Лунев остальные четыре раза записывал на своей счет сэйвы.

Пасы (точность): 281 (73 %) – 586 (89 %)

Для «Зенита» аккуратность работы с мячом – важный параметр. И сегодня у них не очень получалось. Рисковали при выходе в атаку, чтобы сыграть быстрее – отсюда брак, как у Кокорина, например. Но в целом хозяева теряли мяча так же часто, как «Спартак» против «Ливерпуля». 71 % точных передач – невысокий показатель, но и 89 % «Реала Сосьедад» ничего не значат, поскольку из более чем полутысячи передач лишь двенадцать привели к чему-то. У «Зенита» всего пасов в два раза меньше, а созданных моментов – десять штук.

Тактические особенности в игре «Зенита»:

- Манчини выбрал схему «4-4-2», использовал на левом краю Кузяева, справа – Ригони, хотя на самом деле модель скорее была «4-6-0», ведь Дриусси и Кокорин отходили назад и работали в низком прессинге;

- смещение Ригони в центр и его навыки игры вторым форвардом сказались уже в дебюте – прессинг Краневиттера позволил Эмилиано хлестко пробить аргентинца Рульи. А в целом атакующий игрок был не очень заметен;

- новая линия обороны работает статично, а поскольку ради полностью иностранной четверки Манчини в РФПЛ из-за лимита вынужден жертвовать идеями впереди, то в будущем Иванович, Мевля, Маммана и Кришито должны лучше перестраиваться при переводе мяча с фланга на фланг, чтобы жертва была оправданной;

- стоит подумать о стандартах у ворот «Зенита» - когда соперники перекрещивают зоны, которые сторожат отдельные защитники и хавбеки, у Лунева возникает или работа, или вообще повод огорчиться и пропустить;

- отказ от высокого прессинга и от игры с мячом позволил «Зениту» контролировать поединок и постоянно контратаковать, мгновенно поднимая прессинг и переключая на атаку не троих, а порой даже четверых игроков;

.- удвоение опорной зоны без игры в пас строго через Паредеса – хорошая идея. Обычно Леандро глубоко садился к защитникам, а его дуэт с Краневиттером помогает «Зениту» лучше реагировать на чужие позиционные атаки – перед штрафной площадью свободных зон стало меньше;

- Кузяев и Ригони не держали ширину в атаке, хотя формально играли фланговых полузащитников – это минус. Приятно видеть Далера в защите, но обидно, что «Зенит» теряет одну из своих фишек времен Данни и Аршавина – атаки по флангам. Хорошо, хоть Иванович это понимает и ходит вперед отдавать голевые передачи;

- и все-таки хотелось бы чаще видеть качественный фланговый футбол от «Зенита» в атаке. Вспомните редкую вылазку Кришито вперед после перерыва – сразу пришел момент для Кокорина, да и голевой пас Ивановича на Александра доказывает, что напряжение на краях поля надо увеличивать;

- Кокорин стал безупречной тактической машиной. Александр выполняет сумасшедший объем работы и рубает гол за голом, не играя в центре атаки – выскакивает, где нужно. Неймар говорит, что Мбаппе думает, как тридцатилетний, так и здесь можно сказать – Александр резко повзрослел за лето как футболист. Неужели отцовство так поменяло человека?

Герой поединка. Александр Александрович

Кокорин раньше был никаким и, вспоминая эту нелепую работу форварда «Зенита», ценишь нынешний подход нападающего еще сильнее. При Луческу хватало матчей, когда Александр старался, но из него плохой фланговый форвард, зато отличный – второго темпа. Ложного центрфорварда исполняет четко. Сегодня на его счету дубль и много полезной черновой работы без мяча, который нападающий встречал редко, всего двадцать раз. Но голы важнее передач для снайпера!

«Зенит» репетирует игру вторым номером

Дома работали строго вторым номером не только потому, что забили первыми и быстро, но и по причине доверия «Реалу Сосьедад» - не сомневались в возможностях испанской команды. Манчини оказывается первым за много лет тренером «Зенита», который не ставит на яркость ради яркости. Конечно, в сложных выездных матчах Лиги чемпионов и Спаллетти пробовал «автобус», играя на контратаках, но сегодня все было иначе, поскольку оборонительный футбол был основан на грамотном расчете и оказался лишенным паники.

В этой игре хочется похвалить «Зенит» за компактность, а болельщиков из Санкт-Петербурга – за шумную поддержку. Команда Манчини не столько продолжила линию поведения родом из второго тайма в Краснодаре, а скорее перестроилась с учетом очередного обновления состава – выпустили всех аргентинцев вместе. Историческое событие, и все вместе на удивление слаженно перестраивались, не считая провисов при резких переводах «Реала Сосьедад» с фланга на фланг. Зато общее количество допущенных опасных ударов объяснило: если бы не стандарт – «Зенит» мог и разгромить испанцев.

Как видите, оправдываются прогнозы – фаворит РФПЛ готовится к возвращению в Лигу чемпионов планомерно, шаг за шагом. Сейчас учатся работать вторым номером, поскольку в новом составе это проще, чем постоянно атаковать и открываться. Самоотдача на высоте, и если в плей-офф, куда команда Манчини выйдет, будут так же относиться к соперникам – шансы на значимую стадию Лиги Европы заметно вырастут. Впервые за много лет футболисты «Зенита» трудятся, а не изображают суперзвезд. И в результате удача им улыбается, поскольку заслужили последние победы – демонстрируют профессионализм.

Хочется в будущем увидеть «Зенит» доминирующим и атакующим чаще – когда сыграются, могут подвинуть игры на метров двадцать в сторону чужих ворот, а пока наслаждаемся контратакующим и играющим вторым номером коллективом. Результат и самоотверженность подтверждают правоту Манчини, строится хладнокровная, взрывная и солидная команда. Хотя не сказать при этом, что Ригони и Дриусси намного полезнее в основе, чем Полоз и Дзюба. Вполне возможно, что «Зениту» даже выгоднее дозировать аргентинцев, доверяя россиянам и одновременно создавать для них конкуренцию. Пусть некоторые иностранцы начали сезон здорово, но никого лучше россиян Лунева и Кокорина у «Зенита» нет.