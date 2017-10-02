Больше, чем клуб. Месси лучше целого «Реала»

Только дубль Иско позволил «Реалу» обойти Месси по голам в Ла Лиге, но «Соккер.ру» после подвигов Лионеля проводит неожиданную параллель между клубом и футболистом.

Лионель эффективнее в атаке, чем «Реал»

Сравниваем нынешний «Реал» с Месси, не подключая подвиги Ди Стефано и Хенто, ведь в таком случае параллель потеряла бы смысл. А вот если смотреть лишь годы карьеры аргентинца – становится интереснее. Особенно когда знаете, что Месси отправил в ворота соперников 11 мячей в Примере, что составляет лишь 48 % от командных (например, у Бакамбу из «Вильярреала» процент выше – 56), а целый «Реал» до дубля Иско в ворота «Эспаньола» забил столько же. Крутой факт, аргентинец здорово рванул. Как и ожидалось, его зацепили последние успехи «Реала» и Роналду. При этом отмечаем, что для сбора 11 голов Месси наносит по 7.3 удара каждые 90 минут, а «Реалу» для 13 голов нужно по 20.6 ударов за полтора часа – разница огромная.

Результат: победа Месси. У него КПД ударов в текущем сезоне – 21.5 %, у «Реала» - 9 % (почти вдвое ниже, чем в чемпионском сезоне Зидана), а отдельно у Роналду – 14 ударов и 0 голов.

Аргентинец – верный сын «Барселоны»

Забавно, но в текущей основной обойме Зидана только один человек, который никогда в жизни не менял футболку «Реала» на майку другого клуба, и два таких игрока выходили на поле в Примере. С иностранцами все понятно – не воспитанники «Реала», кроме Хакими (именно упомянутый выше второй), но один матч марокканца не перевесит 594 поединка Месси за «Барселону» - вчера Лионель обогнал Пуйоля и вышел на третье место в истории каталонского клуба. Тогда как даже выпускников своей школы «Реал» отдавал другим клубам. Карвахаль играл за «Байер», Васкес и Касилья – за «Эспаньол», Борха – за «Вольфсбург», Льоренте – за «Алавес». Остался один Начо, но и тот явно не Рамос по статусу в команде. И не аналог Лионелю по верности и важности для «Реала».

Результат: победа Месси. 594 поединка за семнадцать лет в структуре «Барселоны» перевешивают все – Лионель ведь еще и отказывался от десятков предложений. В «Зенит», ПСЖ и «Челси» не поехал.

У Месси останется больше «Золотых мячей»

Здесь по итогам календарного года не будет ничьей, поскольку Роналду станет папой в четвертый раз, а «Золотых мячей» у него за поединки в составе «Реала» в будущем станет столько же. Вряд ли голосующие простят «Барселоне» полуфиналы Лиги чемпионов или поражение от «Реала» в чемпионате Испании или Суперкубке страны. Но это будет потом, а сейчас Месси заработал пять «Золотых мячей», а у всех игроков «Реала» текущего состава – три штуки, если брать только награды Роналду за выступления в Мадриде.

Результат: победа Месси. Пять «Золотых мячей» - текущий мировой рекорд, даже еще одна победа Роналду вперед «Реал» не выведет, ведь один из мячей Криштиану получил за подвиги в МЮ.

Лионель популярнее в сети «Инстаграм»

Парадоксально, но у «Реала» меньше подписчиков в «Инстаграме», чем у Месси. Причем существенно – почти на двадцать миллионов. Так что ФК «Реал» еще пилить и пилить до популярности аккаунта Лионеля, который время от времени ненавязчиво рекламирует даже какой-то десерт и явно получает за это сумасшедшие деньги. А потом его отец Хорхе прячем доходы в оффшорах? Если так, то это у него с некоторыми игроками «Реала» общая черта. А если серьезно, то перевес не самого броского и рекламирующего себя Месси над целым клубом – одним из самых доходных на планете, впечатляет. В «Фейсбуке» у Лионеля пока отставание, но он и не ведет свою страницу активно – тем сильнее выделяются показатели по народному отклику.

Результат: победа Месси. Жизнь клуба «Реал» интересует меньшее количество людей, чем редкие личные посты Лионеля – и «лайков» у него стабильно и заметно больше.

У аргентинца больше «Золотых бутс»

Забавно, но не только по умению забивать наравне с действующим чемпионом Испании аргентинец может выделиться. У него в карьере больше персональных наград за максимальное количество голов в топовых национальных первенствах, чем у всего «Реала». У Роналду ведь три «Золотые бутсы» за мячи в составе испанского гранда. Тогда как «Барселона» собрала пять таких призов, и четырежды побеждал именно Месси. Причем средняя результативность в его победных случаях выше, чем у Роналду, который отдувается за всех, тогда как у «Барселоны» есть еще и Суарес. Впрочем, Месси и сам справляется – его 50 голов остаются мировым рекордом в истории выдачи «Золотых бутс». Не скоро подобное повторят, если вообще получится!

Результат: победа Месси. И количественно первый, и средний голевой показатель Роналду в победные годы ниже, чем у Лионеля.

Месси чаще «сливочных» выигрывал Примеру

Чтобы было еще веселее, давайте вспомним, что у Лионеля восемь побед в чемпионате Испании за карьеру, а по итогам этого сезона светит девятая, а у «Реала» за время пребывания аргентинца в первой команде «Барселоны» всего четыре титула. Двукратный перевес объясняет, почему у Месси также уверенное первое место по голам в истории турнира – 358 мячей от одного человека только в Примере напоминают, сколько раз именно Лионель выручал «Барселону» или просто помогал ей, как весной на «Сантьяго Бернабеу». Конечно же, у «Реала» есть такой же голеадор – Роналду обошел Сарру и Уго Санчеса по голам в Ла Лиге, что впечатляет для легионера, который не с пеленок играет в Испании. Но Месси восемь раз был чемпионом страны, а Криштиану – всего два. Даже если считать только титулы, когда Роналду уже играл за «Реал», то счет 5:2 в пользу Лионеля.

Результат: победа Месси. Восемь титулов за тринадцать сезонов, из которых в одиннадцати Лионель был основным в «Барселоне» – крутой результат. А вот четыре чемпионства для «Реала» за такой же период – неудача.

Лионель чаще побеждал «Реал» в Эль Класико

Наконец, переходим к важному и актуальному сейчас и всегда противостоянию Мадрида и Барселоны. У Месси в 36 матчах найдете 16 побед, он лишь двенадцать раз проигрывал. Что показательно, восемь поражений «Барселоне» успели нанести, когда на поле был Роналду, а еще восемь раз Лионель соглашался на ничью с «Реалом» или помогал «блаугранас» избежать поражения. Поскольку у одного маленького человека 36 матчей против «Реала», в которых он создал 37 мячей голами и ассистами, то язык не поворачивается назвать «Реал» более успешным в матчах против Месси, чем сам Лионель – против извечных врагов его родной «Барселоны». 24 гола – рекорд в истории Эль Класико от одного человека. Как говорит Гвардиола: «Месси – прелесть!»

Результат: победа Месси. Важное сравнение – по результатам Эль Класико, приносит Лионелю еще одну победу со счетом 16:12. 37 созданных голов в 36 матчах, не считая предпоследние передачи – мощный показатель.

Итоговый счет. Месси vs «Реал» - 7:0

Конечно, данное сравнение изначально отчасти шутливое – нельзя с серьезным выражением лица противопоставлять целые огромные клубы или команды с футболистами. Но оцените счет! Здесь, как в любом боевике – аргентинец крушит толпу из «Реала». Один в поле воин, если этот воин – Месси? Масштаб личности данное сравнение хорошо подчеркивает. Погром впечатляет, ведь Лионель прямо сейчас опаснее для соперников в чемпионате, чем вся команда Зидана. А в историческом разрезе часто выше или лучших игроков «Реала», или всей команды вместе.

Разумеется, Месси отдает должное напарникам – они у него всегда были замечательными. Правда, у Криштиану партнеры не хуже, но если сравнить Роналду и целую «Барселону», то португалец проиграет по шести из семи представленным выше пунктам – отчасти из-за самого Месси, отчасти потому что Лионель к тридцати годам словно сыграл сразу две легендарные карьеры. Футбол – забава командная, а у победных действий всегда конкретные авторы. Вот не забил бы Иско в неудачном для Роналду матче и «Реал» мог отпустить «Барселону» на девять пунктов.

А каталонцам крупно повезло, что у них есть Месси, и что этот Месси снова ощутил жажду к победам, голам и трофеям. Ведь даже фанаты «Реала» должны согласиться – если один паренек бросает вызов их мощной команде и чаще побеждает, то он чего-то да стоит. Проще говоря, если поклонники «Мадрида» считают свою команду легендарной, то автоматически признают особый статус Месси, который умеет оказаться выше целого «Реала» – интересный результат сравнения!