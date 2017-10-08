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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Три самых захватывающих матча квалификации ЧМ-2018

вчера, 20:22

Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко выбрал наиболее привлекательные и интригующие матчи из оставшихся игр в отборочном турнире ЧМ-2018.

В следующие два дня нас ждут последние, решающие баталии в европейской зоне квалификации на ЧМ-2018. Период с четверга по субботу уже подарил нам несколько ярких матчей и громкую сенсацию. Настоящий шок вызвало домашнее поражение сборной Турции от Исландии со счетом 0:3. Исландцы теперь просто обязаны выиграть домашний матч у Косово для прямого попадания на ЧМ-2018. Турция потеряла шансы на выход в плей-офф отбора.

К сожалению, по правилам квалификации сборная Нидерландов, даже в случае победы над Швецией, не сможет претендовать на проход в плей-офф (разве что голландцы переиграют шведов со счетом 8:0). Все потому, что хваленный после матча с Францией Люксембург пропустил восемь голов от Швеции. Хотя стоит отметить, что шведы, даже в случае минимальной победы над Люксембургом, имели бы преимущество над голландцами в три-четыре гола.

Тем не менее, остается три матча, в которых будет решаться судьба нескольких команд. Для того, чтобы мы с вами лучше понимали всю остроту интриги, давайте посмотрим, в каком состоянии участники подходят к решающим поединкам.

Украина – Хорватия

Обе команды в шести турах набрали по 17 очков. Разница мячей: +9 у Хорватии и +6 у Украины. Для прохода в плей-офф хорватов устроит ничья, украинцам нужна только победить.

В нынешнем отборочном цикле Хорватия была изначально большим фаворитом группы. В первом матче квалификации она сыграла в ничью с Турцией. После этого было четыре победы подряд, в том числе домашние над Исландией и Украиной. В июне 2017-го года подопечные тогда еще Анте Чачича потерпели поражение на выезде от исландцев. Потом была минимальная домашняя победа над сборной Косово, гостевое поражение от Турции и ничья с Финляндией. Последний результат привел к тому, что Чачич был уволен, и на его место пришел пятидесятилетний Златко Далич. У боснийского тренера доселе был опыт работы главным тренером только с клубами из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Сможет ли Далич добиться успеха с хорватами в первом же матче – пока загадка.

Сборная Украины с новым тренером Андреем Шевченко в целом прошла матчи отборочного цикла довольно неплохо. Она практически без шансов проиграла два гостевых поединка Хорватии и Исландии, зато выиграла все матчи у аутсайдеров Финляндии и Косово, набрала четыре очка с Турцией.

Сложно назвать фаворита этой пары. С одной стороны, им является сборная Хорватии, которая имеет более классный состав. С другой стороны, если хорваты также плохо будут реализовывать свои моменты, как в предыдущих матчах, украинцы вполне могут воспользоваться поддержкой трибун и компенсировать недостаток мастерства желанием и организованной игрой.

Будем надеяться, что в этой встрече мы увидим несколько голов, и матч будет держать нас в напряжении до самого финального свистка.

Уэльс – Ирландия

В группе D сборные Уэльса и Австрии в Кардиффе выяснят, кто более достоин попасть в финальную часть ЧМ-2018. Уэльс перед последним матчем имеет 17 баллов, Ирландия – 16. Любопытно, что Сербия, занимающая первое место, неожиданно уступила Австрии на выезде и теперь, в случае не выигрыша у Грузии в последнем туре, может уступить прямую путевку на мундиаль победителю пары Уэльс – Ирландия.

Ирландцам для того, чтобы претендовать на участие в чемпионате мира, нужно нанести валлийцам первое поражение в нынешней квалификации. Уэльс в домашних стенах не проигрывал, хотя год назад валлийцы потеряли очки на своем стадионе с Грузией. Да и вообще, у подопечных Криса Колмэна был период, когда они в пяти подряд матчах сыграли вничью. Не исключено, что и в решающем матче квалификации они снова распишут с соперником мировую. Хотя, учитывая положение Сербии в турнирной таблице, Уэльсу нужно победить.

Как бы там ни было, нас ждет захватывающий матч, который, вне всякого сомнения, будет наполнен сумасшедшей борьбой за победу.   

Португалия – Швейцария

Сборные Португалии и Швейцарии подходят к последнему поединку в групповом раунде в довольно интересном положении. С одной стороны, у швейцарцев на три очка больше, а значит, их устроит ничья. С другой стороны, португальцы имеют существенно лучшую разницу мячей (+26 против +18 у швейцарцев) и в случае победы они станут участниками финальной части мундиаля.

Впервые в нынешнем отборе эти команды встретились чуть больше года назад. Тогда сборная Швейцарии выиграла со счетом 2:0, после чего она победила во всех поединках квалификации. Португалия после поражения в первом туре также победила абсолютно во всех встречах отбора.

Конечно, чемпионы Европы являются фаворитами предстоящей встречи. Но Швейцария находится в отличном состоянии и вполне может преподнести сюрприз португальцам.

Вряд ли швейцарцы или португальцы хотят играть в плей-офф, ведь там кого-то из них ждут тяжелейшие матчи за право попасть на мундиаль. Поэтому с нетерпением ждем этой встречи, которая, скорее всего, подарит нам много голов и позитивных эмоций.

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Scuderia Ferrari
вчера в 21:13
Прямого попадания Сербии на ЧМ.
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