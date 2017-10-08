Да нет, наверное. Сложная жизнь в РФПЛ

«Соккер.ру» проверяет мнение Кононова, что чемпионат стал сложнее. Неужели стабильность «Зенита» и спад чемпиона «Спартака» намекают на рост футбольных стандартов?

Наставник «Ахмата» Кононов поделился впечатлениями: «Чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги. В этом году просто так ни у одного соперника не выиграешь. Сложно будет, каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд». Проверим мнение тренера команды из первой пятерки, ведь вправду интересно, куда движется РФПЛ, деградирует или прибавляет?

Средняя результативность игр

Было: 2.13 гола за матч. Стало: 2.17 гола за игру.

Первый цифровой параметр не подтверждает впечатления наставника «Ахмата» - ужасно низкое количество голов в прошлом и нынешнем сезонах означает, что почти все клубы играют закрыто. Так что тут скорее как было сложно – так и осталось. Разница по средней результативности микроскопическая, РФПЛ не балует голами. Значит, ищем доказательства или опровержения мнения об усложнении лиги для участников дальше, ведь по забитым мячам не разобраться – тут равенство.

Общий объем ударов на команду

Было: 11.59 выстрела за игру на команду. Стало: 12.63 удара за матч.

Когда уровень шестнадцати клубов растет – друг друга сильнее кусают. И вот в этом пункте допущение Кононова находит подтверждение, среднее количество ударов выросло на один за игру на команду, то есть на два в целом. Вроде бы не очень много – разница между лидерами «Спартаком» и «Краснодаром» в этом сезоне. Но сейчас самые опасные бьют по 17-17.8 раз за матч, а в прошлом сезоне первые ЦСКА и «Спартак» собрали по 14.8-14.9 ударов. Худшая команда сейчас – «Уфа», бьет всего по 8.3 раз в среднем, и это показатель аутсайдера прошлого – «Томи».

КПД точных ударов в чемпионате

Было: 27.8 % попаданий завершались голами. Стало: 26.9 % попаданий завершаются голами.

Как видите, снова нет особой разницы. Да, сейчас точных ударов на команду за игру стало чуть больше, было 3.82 на клуб, а стало – 4.03, но при этом разница по голам за тур небольшая. КПД и был достаточно низким – меньше трети попаданий завершились голами, хотя в РФПЛ обычно если уж попадают – то из приличной позиции, ведь дельных дальних выстрелов маловато даже у лучших команд. Но коэффициент эффективности остался почти таким же, зато теперь мазать стали чуть чаще – выросло количество самих ударов. Скоро доберутся до показателя в один гол после четырех ударов в створ ворот – неважно завершают атаки.

Вовлеченность вратарей в игру

Было: 2.71 сэйва за матч. Стало: 2.96 сэйва за игру.

Не видно по вратарскому участию в матчах, чтобы уровень РФПЛ вырос. Наоборот, количество спасений за игру сейчас чуть больше, чем в прошлом сезоне. Атакующей стороне проще добраться до чужого голкипера. И вратари стали чаще успешно участвовать в игре. Причем если минимальные показатели лидеров не изменились – в этот раз Лунев делает всего по 1.9 сэйва за матч, в прошлом Ребров вступал в игру по 2 раза, то рекорды заметно выросли. «СКА-Хабаровск» радуется в среднем 5.4 сэйвам Довбни за матч, а голкиперы «Томи» отбивали мяч по 3.6 раза за игру. Но средние цифры не сильно качнулись, например, показатели «Динамо» равны параметру «Крыльев Советов», так что можно заявить о равенстве сезонов.

Средняя точность передач в лиге

Было: 75.7 % точных пасов. Стало: 76.5 % точных пасов.

В отличие от средней температуры по больнице, показатель по среднему проценту точных передач помогает разобраться – в РФПЛ культура паса выросла. Причем значительно в отдельных случаях, ведь тут почти 1 % многое значит. Фавориты заметно поработали – сейчас сразу пять клубов прошли отметку в 80 % точных пасов, то есть у «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА процент брака ниже 20 %. В прошлый раз таких клубов было всего три штуки – «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», причем первый и второй в списке улучшили личные рекорды. Сейчас фавориту сложнее потерять мяч – цифры противоречат мнению Кононова о сложности, но подтверждают слова об усилении составов – мастеров меньше не стало.

Показатели командной игры

Было: по 320 точных передач и по 8.5 паса под удар за игру на команду. Стало: по 328 точных передач и по 9.4 паса под удар за матч на коллектив.

Как понять, стали лучше комбинировать в лиге, где вырос процент точных передач за счет прогресса фаворитов? Пожалуй, достаточно посчитать суммарное количество длинных, средних и коротких передач за матч на одну команду, а также вычислить, как изменилось количество последних пасов в атаках. Вот только разница в 8 пасов – мелочь пузатая. А вот рост количества пасов под удар почти на один – много для среднего показателя. Так что комбинировать стали больше, причем в среднем лишь по три момента за матч команды создают за счет индивидуальных действий, а три четвертки шансов приходятся на командную работу – есть несыгранные составы, а друг друга видят на поле, молодцы.

Бойцовские качества участников

Было: 17.3 отбора и 16.9 перехвата на команду. Стало: 16.7 отбора и 14.8 перехвата на коллектив.

А вот здесь серьезный удар по теории Кононова, ведь если бы уровень соперничества рос, то стало бы больше клубов, которые не могут работать на чистых мячах. И наоборот, нашлось немало аутсайдеров и середняков, которые часто отбирают и перехватывают мяч, постоянно играют плотно и вступают в борьбу за каждом участке поля. Но поскольку упало среднее количество и отборов, и перехватов, причем заметно, то фиксируем снижение качества прессинга в лиге. Есть команды, просто ждущие чужих потерь – как «Краснодар» и «СКА-Хабаровск», а в прошлый раз таких не было. Цепко продолжают играть только «Ростов» и «Спартак» из прошлогодних лидеров, и то – нередко допускают обидные осечки.

Кононов прав и РФПЛ стала более сложным турниром?

Если чемпионат становится сложнее, то это должно сразу сказываться на средних показателях. Здесь такого нет. Зато допущение, что упал уровень лидеров, не подтверждается – скорее наоборот вырос, хотя и немножко и не по всем параметрам. А вот нынешние аутсайдеры за 12 туров собрали больше пунктов, чем прошлогодние на той же дистанции.

Разница между первым и пятым местом сейчас составляет 11 очков – очень много, а в прошлом году «Спартак» заработал за 12 туров те же 28 пунктов, что сейчас команда Манчини, а вот от пятого места москвичи оторвались всего на восемь пунктов – там как раз был «Краснодар», знакомый Кононову. К слову, «Зенит» Луческу и «Зенит» Манчини стартовали одинаково пункт в пункт – даже здесь существенного скачка и спада нет.

Получается, прошлый сезон с чемпионством «Спартака» не был слабее, чем новый? Да, разница по многим параметрам крошечная или ее нет вовсе. Так что наставник «Ахмата» ошибается. В меткости и бойцовских качествах лига просела, но по работе с мячом и успешности комбинаций с выводом на ударные позиции - подросла. Но когда «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» фактически повторили прошлогодние отрезки, в чем невиданная сложность? Разница лишь в том, что «Анжи» и «Динамо» собрали чуть больше, чем аутсайдеры прошлого сезона.

Разницу в важных цифрах найти трудно, разве что «Спартак» и «Локомотив» поменялись местами в таблице. Хотя чемпион сейчас не так низко, как была команда Семина годом ранее, ближе к лидирующим позициям. Поэтому констатируем сохранение основных параметров лиги. Шаг вперед не сделали, но и кубарем вниз уровень РФПЛ не скатился – уже хорошо.