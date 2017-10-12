Трансферы «Реала» в вопросах и ответах

«Соккер.ру» помогает противостоять информационному трансферному цунами – систематизируем информацию, связанную с комплектацией команды Зидана.

В Мадриде не заменят в основе Дани Карвахаля?

У Дани проблемы с сердцем, но поскольку испанец постоянно под контролем врачей и болячку мог подхватить, просто не вылечив до конца обычную простуду, то шансы на полное выздоровление имеются. «Реал» поспешил заверить, что из-за проблем Карвахаля – вылетел в идеальном случае на два месяца, не будет выходить на трансферный рынок и зимой нового правого защитника покупать не планируют. Достойное решение, хотя параллельно слышим из Испании о скаутах «Реала» на играх «Реала Сосьедад» - правый бек Альваро Одриосола молодой и перспективный, не первый месяц в расширенном списке потенциальных новичков «Мадрида».

«Реал» снова ищет нового именитого голкипера?

Травма Наваса и мадридские (не каталонские) слухи о недовольстве ветеранов, что с первой командой связали слабого голкипера Луку Зидана, убеждают – в Мадриде точно подумали о новом вратаре моложе или еще сильнее костариканца Кейлора и испанца Касильи. Тут есть банальные кандидатуры – Де Хеа и Доннарумма, а есть незамыленные – голкипер «Атлетика» Кепа, или один из сильнейших вратарей мира – Облак из «Атлетико». Трансферы между соседями не исключены. Правда, у Яна нереальный ценник, но этот вопрос можно обсуждать. «Реал» давно не ставил рекордов, деньги у них имеются.

Зидану нужен универсальный защитник?

Начо играет, где скажут – на любой позиции в обороне. Слева не молодеющего Марсело подстраховали покупкой перспективного Тео из «Атлетико». Но болезнь Карвахаля напомнила, что справа может сыграть, кроме Начо, разве что юный Хакими или Серхио Рамос. Причем во втором случае тот же Начо будет в центре обороны. Или Каземиро в защиту поставят, ведь нехватка еще одного защитника ротации чувствуется остро. Зидан не хочет ломать доверительные отношения с игроками и покупать футболистов, которым не светит основа? В этом убедились не раз, но даже Варан и Рамос не идеально обороняются. Поэтому центрбека Иньиго Мартинеса из «Реал Сосьедада» не случайно вспомнили. Летом его не смогла подписать «Барселона», на старте сезона парня мучили травмы, но игрок интересный.

Дни Бэйла в составе «Реала» сочтены?

Гарет как игрок для «Реала» не состоялся. Может время от времени выстреливать, поскольку валлиец – мощный футболист, но количество мелких травм не помогает превратить его в однозначного лидера на смену Роналду. И параллельно мешает сделать Гарета культовой фигурой для поклонников клуба, чтобы использовать его в экономических интересах «Реала». Проще говоря, будь в тройке атаки не Бэйл, а например кто-то смазливый, молодой и рекламно привлекательный – назовем его Дибалой, то Перес потирал бы руки от счастья. Пауло умеет играть правее центра, в отличие от Бэйла, плюс авторитетные британские СМИ уверены – Бэйла попробуют продать, а за талантом из «Ювентуса» уже выехали. Да и МЮ не случайно вспомнили, они к валлийцу давно приценивались.

Центральный форвард – приоритетная цель?

Зидан недвусмысленно пожаловался, что летом мечтал о Мбаппе, но не сумели его подписать – ПСЖ перебил цену. В результате у «Реала» в новом сезоне восемь игроков забивали в Примере, а девятый Рамос добавил гол в Лиге чемпионов – команда часто отдувается за нападающих. Но при этом после семи сыгранных туров и двух матчей в ЛЧ лучшим бомбардиром оказался десятый в списке авторов мячей Роналду – после четырех голов в Европе, но без результативных ударов в Примере. Бензема и Борха не тянут, и даже когда Кариму не мешают травмы – ничто не убеждает, что через год в атаке «Реала» будет француз или молодой испанец. Теперь Зидан может поставить на Харри Кейна, который заметно вырос. Левандовски учит испанский? Но у Роберта сложный характер, легко поссорится с Роналду – ведь со многими напарниками переругался, а Кейн не откажется от «Реала» и может стать еще лучше, чем сейчас.

«Реалу» не хватает форварда. За и против

Неужели Карим Бензема все-таки уйдет?

Купив Кейна, не обязательно прощаться с Бензема. Может, Карим в будущем сделает хет-трик в финале Лиги чемпионов в ворота «Барселоны» и его новый контракт назовут гениальным решением Зидана и Переса? Но это вряд ли, скорее Бензема останется собой – будет мало забивать, стараться работать на Роналду в атаке при любой схеме, хоть в три форварда, хоть в два. А на выходе получим еще парочку аргументов в пользу расставания с французом, невзирая на новое соглашение. Ведь одна из задач щедрого контракта – поднять интерес к Бензема со стороны покупателей. Появился странный слух, что Неймар предложил ПСЖ купить Карима как замену Кавани, но скорее француз окажется в составе того же «Арсенала», откуда бегут Озил и Санчес. И даже если Бензема останется в «Реале», вряд ли прибавит настолько, чтобы Перес отказался от приобретения нападающего уровня и перспектив Кейна.

«Реал» задумался об уходе Модрича?

В Англии говорят, что первое предложение «Реала» по Кейну босс «шпор» Леви гордо отклонил. А повторной стала идея с обменом Бэйла, Модрича и Бензема на одного Харри. И это странная сделка для «Реала», поскольку по Бэйлу и Бензема многое понятно – неоднозначные, хотя и сильные футболисты. Но Модрича-то зачем возвращать «шпорам» спустя много лет? Ковачич, Иско и Асенсио – перспективные ребята для связывания центра поля и атаки, как и Себальос, но Лука – ключевой игрок «Реала» Зидана. Даже ради покупки Харри нельзя расставаться с Модричем. Как не стоит отпускать идейного лидера Рамоса, хотя в заявке старше за Модрича и Серхио только Роналду. Перес в свое время сглупил, отпустив Макелеле, теперь ему надо напомнить, что Модрич – центральная фигура в схемах, как Кроос и Каземиро, которые моложе, чем хорват – тут Зидану повезло.

Какой будет трансферная политика «Реала»?

Не верится, что Перес будет придерживаться идей Зидана строго и постоянно. Флорентино согласился, что подписание новых контрактов с опытными победителями Лиги чемпионов выгодно для создания нужной атмосферы в коллективе. Но приобретать только молодежь, вроде Винисиуса, вряд ли согласится. «Реалу» нужна рекордная прибыль, а для ее получения нужны именитые, броские новички. Не удивительно, что одновременно с командой связывают Вернера из «Лейпцига» и Левандовски из «Баварии», или что Кейн и Дибала фигурируют в новостях о трансферах «Реала». И тройка Дибала – Кейн – Роналду не кажется безнадежной.

Но надо помнить о молодежи, вроде Асенсио. И учитывать, что свободных мест в основе «Реала» объективно мало. Тот же Тео играет, если позволяет состояние Марсело. Вернется бразилец – француз будет отдыхать. Поэтому Зидан скорее заменит лишь центрального форварда и создаст подстраховку в обороне – например, купив вратаря и универсального бека, чем бросится скупать всех доступных и недоступных звезд на рынке. У «Реала» слишком сильный стартовый состав и слишком перспективна молодежь, чтобы их игнорировать. Хакими, Тео, Борха, Себальос и Асенсио уже играют, Винисиус приедет через год. Но впереди у Зидана пять матчей за две недели! А отставание от «Барселоны» на семь пунктов на старте сезона напоминает – даже чемпионам всего на свете нужно усиление состава.