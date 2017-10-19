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Экватор. Групповой этап ЛЧ в середине пути

сегодня, 13:56

В групповом этапе ЛЧ наступил экватор, все команды сыграли друг с другом и готовятся ко второму кругу. «Соккер.ру» рассказывает о промежуточных достижениях команд и игроков.

Турнирное положение

Зафиксируем положение команд в турнирных таблицах квартетов после первого круга. Кто пробился бы в плей-офф Лиги чемпионов, если бы групповой раунд завершился сейчас? 

16 команд в плей-офф Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед», «Базель», ПСЖ, «Бавария», «Челси», «Рома», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Спартак», «Манчестер Сити», «Шахтер», «Бешикташ», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм», «Реал».
8 команд в 1/16 Лиги Европы: ЦСКА, «Селтик», «Атлетико», «Спортинг», «Севилья», «Наполи», «Порту», «Боруссия Дортмунд».
8 команд завершают борьбу: «Бенфика», «Андерлехт», «Карабах», «Олимпиакос», «Марибор», «Фейеноорд», «Монако», АПОЭЛ. 

Лучшие команды

- 5 команд показали стопроцентный результат в первых трех турах Лиги чемпионов. По 9 очков набрали «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Барселона» и «Бешикташ». 
- Только один лидер квартета набрал меньше 7 баллов – это «Ливерпуль», на счету которого 5 очков, как и у отстающего от «красных» по дополнительным показателям «Спартака». 
- 12 забитых мячей и 0 пропущенных у ПСЖ. Французская команда с Унаи Эмери у руля и Неймаром на поле стала самой результативной в Лиге чемпионов после трех туров – 4 гола в среднем за игру! При этом «Пари Сен-Жермен» остается единственной командой из 32-х, не пропускавшей голов. 
- 11 и 10 голов соответственно забили «Челси» и «Ливерпуль», больше никто не добрался до двузначного количества взятия ворот, английские клубы уступают по результативности только ПСЖ.
- По 1 мячу пропустили три команды: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Барселона».
- Все 5 английских клубов лидируют в своих квартетах. 

Худшие команды

- 4 команды не сумели набрать ни одного очка по итогам трех туров. «Баранки» спонсируют «Бенфику», «Андерлехт», «Олимпиакос» и «Фейеноорд».
- 0 забитых мячей и 10 пропущенных – таков печальный промежуточный итог выступлений «Андерлехта». Чемпион Бельгии остается единственным клубом на групповой стадии Лиги чемпионов, не познавшим радости от забитого гола.
- 5 команд недалеко ушли от бельгийцев, расписавшись на чужих воротах всего по разу: «Бенфика», «Карабах», «Марибор», АПОЭЛ и неожиданно «Атлетико».
- 11 пропущенных мячей в пассиве «Марибора», проигравшего в минувший вторник «Ливерпулю» со счетом 0:7. Даже «Андерлехт» удалось опередить в сомнительном зачете дырявых оборон. 

Индивидуальные достижения

- По 5 голов забили Криштиану Роналду и Харри Кейн – это лучшие бомбардиры Лиги чемпионов на данный момент, причем они забили по 71% от всех голов своих команд (5 из 7). Любопытно, что португалец и англичанин представляют клубы из одной группы и в третьем туре играли друг против друга.
- 3 результативные передачи на счету Рикарду Куарежмы из «Бешикташа». Лучший ассистент Лиги чемпионов на сегодняшний день.
- 4 очка в зачет результативности (2 гола + 2 ассиста) набрал в матче с «Севильей» номинированный на звание лучшего игрока 3-го тура спартаковец Квинси Промес. Он первый игрок в этом розыгрыше, сумевший поучаствовать в четырех голах в одном матче. 
- C 6-ю баллами по системе «гол+пас» лидирует Харри Кейн, у которого вдобавок к пяти голам есть еще и ассист. Таким образом, англичанин непосредственно поучаствовал в 6 из 7 голов «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов. 

Статистика команд

Удары по воротам*. Лучшая – «Бавария», 23.7 ударов. Худший – «Шахтер», 8. Наши: ЦСКА – 18 место, 13.3; «Спартак» - 21 место, 12. 
Владение мячом. Лучшая – «Барселона», 64%. Худший – АПОЭЛ, 38.5%. Наши: «Спартак» - 23 место, 45.2%; ЦСКА – 24 место, 44.2%.
Точность передач. Лучшие – «Барселона» и «Манчестер Сити», 90%. Худший – «Бешикташ», 72.8%. Наши: «Спартак» - 19 место, 81.8; ЦСКА – 28 место, 76%.
Выигранная борьба*. Лучший – «Монако», 22.7 единоборств; Худший – «Марибор», 5.7. Наши: ЦСКА – 3 место, 17; «Спартак» - 20 место, 12. 
Жёлтые карточки. Больше всего – «Спортинг», 11 предупреждений. Меньше всего – «Атлетико» и «Рома» - по 2 «горчичника». Наши: «Спартак» - 4 желтых карточки; ЦСКА – 7. 
Красные карточки. Игроки 25 команд не удалялись с поля; 6 клубов заработали по одной красной карточке; игроки «Бенфики» дважды изгонялись с поля. 

* рассматриваются средние показатели за игру. 

Подарили праздник. «Спартак» грохнул «Севилью»! 

Индивидуальная статистика

Удары по воротам. Чаще всех бьет по воротам соперников Лиги чемпионов Криштиану Роналду – 7.3 попытки в среднем за игру. Лучший среди игроков российских клубов, конечно же, Квинси Промес. У него 13 место в общем зачете по этому показателю и по 4 удара за игру. 
Дриблинг. Абсолютный лидер в этой номинации – Неймар, совершающий 7.3 удачных обводок за матч. 62% применения дриблинга у бразильца успешны. Витиньо из ЦСКА занимает 24 место (3 успешные обводки, 60%).
Точность передач. Из игроков, выполнивших более 100 передач, максимальная точность у Стивена Н’Зонзи из «Севильи» - 97%. Повезло «Спартаку», что он не сыграл в Москве. 
Обостряющие пасы. 5 таких передач в среднем за игру выполняет Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма». Он лидирует, а Квинси Промес с показателем 3.5 делит 6-8 места с игроками «Реала», Дани Карвахалем и Гаретом Бэйлом.
Единоборства. 7.3 единоборства в каждой игре выигрывает форвард пока безнадежного «Андерлехта» Лукаш Теодорчик. Понтус Вернблум – пятый по этому показателю.
Отборы. Каземиро из «Реала» и Марк Бартра из «Боруссии» лучше всего отнимают мяч, по 6 удачных отборов за игру. 
Вратарские сэйвы. Сильвио Прото из «Олимпиакоса» выручает свою команду в среднем 6.5 раз за 90 минут игры. В первой десятке по спасениям все три вратаря, защищавшие ворота «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов: Артем Ребров (5.1), Александр Селихов (4.8), Игорь Акинфеев (4.7).

Армейские традиции. Осенний провал 

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Все комментарии
DawnOfDestiny ответил RDeanW
сегодня в 14:18
RDeanW:
"- 0 забитых мячей и 10 пропущенных – таков печальный промежуточный итог выступлений «Андерлехта»" ну вы понимаете, какой питерский клуб сразу на ум приходит?)
    DawnOfDestiny ответил RDeanW
    сегодня в 14:17
    RDeanW:
    "- 0 забитых мячей и 10 пропущенных – таков печальный промежуточный итог выступлений «Андерлехта»" ну вы понимаете, какой питерский клуб сразу на ум приходит?)
    Динамо?
    spartak kursk
    сегодня в 14:15
    Неплохо бы было и после 6 туров иметь такой же расклад.
    Saang ответил RDeanW
    сегодня в 14:13
    RDeanW:
    "- 0 забитых мячей и 10 пропущенных – таков печальный промежуточный итог выступлений «Андерлехта»" ну вы понимаете, какой питерский клуб сразу на ум приходит?)
    Тосно?)
    RDeanW
    сегодня в 14:11
    "Выигранная борьба: ЦСКА – 3 место, 17"
    "Точность передач: ЦСКА – 28 место, 76%"

    вся суть. выиграли борьбу, завладели мячом и запульнули его в аут куда-нибудь) эх, печально даже...
    RDeanW
    сегодня в 14:07
    "- 0 забитых мячей и 10 пропущенных – таков печальный промежуточный итог выступлений «Андерлехта»"

    ну вы понимаете, какой питерский клуб сразу на ум приходит?)
    Дима Брюм
    сегодня в 14:01
    фотка на заставке огонь!!!! Саня красавчик!
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