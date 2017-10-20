35 лет трагедии в «Лужниках». Нельзя забывать!

«Соккер.ру» поминает фанатов «Спартака», погибших в результате давки накануне матча Кубка УЕФА. Этот урок истории необходимо усвоить!

Хронология событий

20 октября 1982 года, Москва. На дворе холодно, морозно – было «-8» согласно архиву метеорологов, но навскидку казалось, что все «-10». Снег падал лишь накануне, днем было сухо, народу сложно было рассчитать, как подобрать одежду по погоде? Центральный стадион имени Ленина – сейчас «Лужники», ждал матча «Спартака» и голландского «Харлема». Но поскольку погода была мерзкой, никакой крыши еще не было, как вспоминают бывалые, и стадион не заполнится даже на четверть.

«Спартак» быстро забил, а народ еще быстрее замерз. На трибунах хватало места, но располагаться старались так, чтобы удобно было до метро добраться. Матч не закончился, а люди потянулись к выходу. Но в тесном коридоре не смогли пройти все и сразу. Началась давка, а на одной из лестниц случился обвал в толпе. Почему так вышло? Существует много версий. Говорили, что так повлиял гол «Спартака» в конце матча. Но вряд ли дело в столкновении тех, кто выходил, с теми, кто хотел вернуться. Незачем было возвращаться – не раз поздние голы при разгромах праздновали в проходах и шли дальше.

Впрочем, толпа могла отреагировать на гол и просто резко затормозить. В таких случаях, к сожалению, работает принцип домино – первого упавшего достаточно. Дальше ему пробуют помочь подняться, но сами погибают… Разумеется, для такого количества погибших нужна большая очередь, и чтобы не было выхода – закрытые проходы. Как вспоминают, милиции не понравилось, как фанаты ведут себя – ребятишки грелись киданием «снежков», вот и решили люди в форме устроить в качестве мести тесный коридор…

И паника могла захлестнуть, среди погибших две трети – подростки, дети лет 17 и младше. В смертельно-опасной ситуации им сложнее собраться, чем человеку с опытом непростых передряг. Взрослые мужики могли бы начать кричать остановиться, а дети орали – помогите, испугались, бедняги. Именно так выжившие описывают случившееся – народ кричал, падал, давил друг друга, но двигался дальше, толпа несла тела за собой… Детей не вернуть. Отцов не вернуть. И братьев не воскресить.

Виновных, конечно, назначили, но не наказали. Кого по амнистии освободили, ведь у начальников были государственные награды. Кто отсидел полтора года, вернее, поработал в тюрьме, и пошел дальше по жизни. До сих пор внятно объяснить, что стало первопричиной, не посчитали необходимым. Страшное безразличие, ведь разные участники трагедии говорят – виновников много. На стадионе не убрали стег. Администрация не открыла выходы (лень было убирать трибуны?), чтобы болельщики могли спастись.

Милиция не просчитала, что может сработать инстинкт самосохранения в толпе... Жаль людей, мальчишек, которым было 14-17 лет. Всех жаль, самому старшему в официальном списке пострадавших – 45 лет. Еще жить и жить!

В России не забыли про погибших?

К чести «Спартака» и ветеранов «Харлема», хотя их клуб и расформировали в 2010-м – не забыли. Причем надо отметить голландцев. Близко к сердцу восприняли чужое горе. Единственная на данный момент книга о произошедшей трагедии – голландская. Десять лет назад посольство Нидерландов поспособствовало организации матча между командами, ветераны «Харлема» приезжали. О родителях тех деток не забыли, в отличие от первых дней после беды.

Жаль, что даже сейчас никто официально не озвучил четко и внятно обстоятельства трагедии, не дал доступ следователям к закрытым архивам. Не сделаны открытые выводы в назидание, а пересказываются версии. То второй гол спас часть жизней – народ в конце толпы развернулся к трибунам, то стал причиной давки. То упала девушка, то упал мальчик. То перила помешали и рядом с ними собралась груда тел, то люди падали с верхотуры, ломали руки, но оставались живыми. Тогда почему другие не прыгали? То был открыт один выход, то давка началась еще раньше, до ворот. То на гол реагировали, то причиной стала скользкая лестница – в снегу и обледенелая.

Даже неизвестно, сколько солдат и милиционеров погибло – а свидетели говорят, что видели тела в формах. По одной из версий, на место трагедии в тот же день приехал чиновник и заявил, что сообщать можно только о посчитанных на тот момент жертвах – 66 человек, а остальных не считать. К сожалению, составить полный список нельзя, поскольку если на месте погибали представители правоохранительных органов – данные по ним обязательно засекретили, как не боевые потери. Хорошо, хоть люди лучше, чем чиновники - саму трагедию вспоминают, как сегодня!

Почему эта трагедия касается всех?

Об этой страшной трагедии на футболе ничего официально на следующий день не рассказали. Молчали годами! Ни одна спортивная газета не выдала ни строчки. Только в одной локальной написали сухую сводку без указания, что погибли люди – просто для галочки, «пострадали». Через четыре года нечто подобное произошло с аварией на Чернобыльской АЭС. Под удар поставили здоровье миллионов людей – в результате в местах на карте распространения основной части радиоактивных частиц выросло количество онкологических болезней.

Маленькие дети на майском параде в Киеве и других городах области через пару дней пошли с молодыми матерями. И ликвидаторов не пожалели, не подстраховали техникой. Причем даже спустя много лет отдельным людям пришлось в международном суде доказывать право на компенсацию для лечения. Да, в «Лужниках» подписали трагический приговор меньшему количеству людей, чем унесла авария в Припяти – официально называли 66 жертв. Но как можно ценить одну жизнь меньше, чем сотни, если в основе замалчивание беды? Особенно когда это жизнь четырнадцатилетнего ребенка, которого мать не дождалась с матча «Спартака»… И как можно было позволить себе промолчать?

Ни один высокий партийный чин, ни один офицер, ни один журналист не сказал ни слова, хотя могли поступить достойно и остаться мужчинами. Не случайно через много лет смертельно больной следователь по делу собирал родителей погибших и каялся – по словам самих родственников. Но хоронили погибших детей на разных кладбищах – чтобы не ползли столицей слухи. Подключить весь аппарат, чтобы пресекался вынос истории через шпионов. Надо было, чтобы о беде говорили только на кухнях, и то – как о городской легенде. Согласитесь, это мерзко. Никакая это не политика, а идиотизм. Это как Северная Корея «обыгрывает» Бразилию в финале чемпионата мира по футболу в своих новостях. Бред чистой воды.

Юные москвичи погибли в «Лужниках», но даже минуты молчания официальной не было! Что самое страшное в этом умалчивании? В нем не было ни малейшего смысла. В сказки, что все честные, что до светлого будущего – рукой подать, что самолеты не падают, на заводах не бывает чрезвычайных ситуаций, а солдаты не гибнут на войнах, никто в народе и так не верил. В восьмидесятых все обо всем догадывались, многое понимали и осознавали. Даже версия, что политики и милиция испугались революции в исполнении фанатов «Спартака» - бредовая. Силы были неравны, город бы перекрыли и толпу остановили танками и оружием, восстание рабочих многому научило.

Но если бы в Москве на эту беду отреагировали, как на гибель «Пахтакора» в 1979-м, то ничего страшного не произошло бы. Стране советов сочувствовали бы всем футбольным и не только миром, когда гибнут дети – страшно всем. Надо было, чтобы Москва, как Ташкент раньше, пришла и разделила горе семей. Могли поступить правильно и мудро, при полноте власти так поступать даже проще, чем при условной демократии. Нельзя так себя не уважать, чтобы молчать по чьему-то приказу просто потому, что старые маразматики приняли «решение». Если не уберегли чужих детей на футболе – похороните с почтением. Это вопрос совести.

Но нет, поступили иначе и это тоже преступление перед человечностью. Лишь через семь лет впервые начали рассказывать правду публично, причем пересказав скорее легенды, чем факты – их до сих пор мало... Больно, что так произошло. И важно, чтобы подобного никогда в истории не случалось. Правила безопасности всегда написаны кровью – как и правила дорожного движения, например, и важно помнить, как сегодня поступил «Спартак». Погибшим 35 лет тому назад – вечная память, а стране и народу – большой исторический урок на века.