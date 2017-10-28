Лучшие сериалы. Ростовские выезды «Спартака» и ЦСКА

Одни проиграли семь из восьми последних матчей в Ростове-на-Дону. Вторые одиннадцать лет не побеждал там в РФПЛ. «Соккер.ру» готовит чемпиона России к адской кухне.

«Спартак» - одна победа, ЦСКА – ноль

«Ростов» не всех богатых и знаменитых унижает, избирательный. Например, дружили с «Зенитом». Отдали в качестве гуманитарной помощи по борьбе с финансовым фэйр-плей половину своего состава. Также ростовчане результативно проигрывали петербуржцам дома. Хотя в прошлом году сделали исключение и профилактически разнесли «Зенит» 3:0. Да и в последнем матче сыграли 0:0. Может, теперь и за зенитовской душой пришли?

Посмотрим во втором круге. А пока стоит напомнить, что москвичей из ЦСКА и «Спартака» в Ростове-на-Дону принимают, как любимых врагов – часто побеждают. Армейцы в десяти последних матчах чемпионата в южном городе победили однажды. В первой игре черной серии еще в 2006 году, 11 лет прошло! После этого собрали пять поражений. И хотя бывают ничьи, для фаворита такая серия против «Ростова», который далеко не всегда боролся за высокие места – исторический провал.

Даже кубковая победа ЦСКА в полуфинале в дополнительное время четыре года назад не сильно меняет статистику. У «Спартака» тоже все в Ростове-на-Дону складывается однообразно, ведь «Ростов» семь раз праздновал победу после восьми последних выездов «красно-белых». Шесть раз речь шла о победах в чемпионате, один раз – после серии пенальти в Кубке России. Но суть от этого не меняется, «Ростов» - невероятно неудобный соперник для ЦСКА и «Спартака», когда надо сыграть в гостях.

Как с «Ростовом» играют «Динамо» и «Локомотив»?

Не все московские клубы одинаково ужасно выступают в Ростове-на-Дону. Динамовцы против «Ростова» на выезде проиграли лишь четыре раза из десяти последних матчей, и одержали три победы. «Спартак» и ЦСКА обычно даже о мире на «Олимп-2» не могут мечтать. «Локомотив» вообще лишь три раза уступал «Ростову» в чужих стенах. При этом в десяти последних гостевых матчах у них пять побед – прекрасный результат для «железнодорожников»!

Можно также вспомнить, что «Динамо» дома громило «Ростов» в Кубке России 4:0, а в чемпионате – 7:3. «Локомотив» в гостях выигрывал 0:3, дома – 5:0. Не получится всех москвичей посчитать одинаковыми. Это «Спартак» и ЦСКА слабо выступают против неудобного соперника. А «Локомотив» и «Динамо» играют с «Ростовом» успешнее. Они не паникуют и не боятся, когда оказываются в южном городе, даже если по возможностям и результатам уступают соседям по столице.

История встреч «Ростова» и «Спартака»

В чемпионатах России: 46 матчей, 9 побед «Ростова», 8 ничьих, 29 побед «Спартака», разница мячей 48-83.

Самая крупная победа «Ростова» - 4:0 (в 2011-м году дома).

Самый крупный успех «Спартака» - 5:1 (в 2009-м в Москве).

Самый результативный матч в чемпионате - 3:5 в пользу «Спартака» в Ростове-на-Дону в 1997 году.

Поединки в Ростове-на-Дону: 24 матча, +9 =4 -11, разница мячей – 37:35.

Все девять побед над «Спартаком» для «Ростова» в чемпионате – домашние, дисбаланс показательный. Даже ничьи дома и в гостях играют одинаково часто, а вот когда надо грохнуть фаворита – просим в гости. Зато это приятная статистика для команды Кучука, ведь в новом сезоне дома они играют плохо – пять осечек (три поражения) в шести домашних матчах. Хуже «Ростова» в родных стенах никто не играет, только «Амкар» с аналогичными показателями – одна победа в 5 матчах.

Может, сегодня все изменится для «Ростова»? Ведь «красно-белые» теряют очки в их городе в половине случаев в целом, и почти всегда – в последние десять лет. Также «Спартак» в восьми последних выездных матчах в Ростове-на-Дону забил всего три мяча. И лишь один из них принес очки – Уорис отличился. Это был его единственный мяч за московский клуб, а из семи последних матчей в пяти «Спартак» вообще не забивал. Сегодня тоже будет не очень просто, раз с «Амкаром» дома мучились, а не играли.

«Спартак» сегодня не фаворит?

«Ростов» - полезный соперник для клубов РФПЛ. Он научил другие команды не бояться ЦСКА, когда играют с армейцами дома. Их опытом потом пользовались многие, например, «Арсенал» вчера. Пусть «Спартак» так часто чемпионом не был и на титулы не претендовал, как это делали армейцы, но и этот московский клуб «Ростов» всегда учил уважению к середнякам. При этом не всегда южане играют против «красно-белых» именно на победу.

Ведь в Москве ростовчане не такие успешные против «Спартака», как дома, поэтому их нет в списке клубов, с которыми чемпион терял очки чаще всего. Но «Сатурн» и ФК «Москва», с которыми раньше у «красно-белых» хватало проблем – набирали меньше половины пунктов, умерли. «Кубань», как видели по свежему кубковому матчу, «Спартаку» нынче не соперник. «Уфа» - новый неудобный для «красно-белых» оппонент, может после ничьей обыграть чемпионов во втором круге.

А в первом круге свою попытку сегодня использует «Ростов». Тут даже плохие результаты команды Кучука скорее должны настораживать «Спартак» - стали злее и опаснее. Если команда Карреры позволила «Спартаку-Нальчик» из второго дивизиона забить дважды, то «Ростов», сыграв с гостями из Москвы привычно грамотно, будет претендовать минимум на тот же результат, что и «Амкар». В Ростове-на-Дону по-особенному относятся к приезду ЦСКА и «Спартака», поэтому ставка на легкую победу фаворита будет ошибкой.

Также понятно, что без провала хозяев уверенный успех Карреры исключен – не настолько легко сейчас команда с Промесом атакует. А если помнить, как часто «Ростов» побеждает дома «красно-белых» - можно рискнуть и предположить даже их победу. После удачного старта команда Кучука сбавила, ведь стали чаще и грубее ошибаться, но «Спартак» переигрывали в любом состоянии. Ведь тут дело в настроении и отношении. Чемпион боится «Ростова», как и ЦСКА. Иначе объяснить частые поражения именно в Ростове-на-Дону не получится.

Фаворит выходит на поле, чувствует себя неуверенно и неуютно, мечтает прервать очередную серию поражений, но психологически и физически уступает. «Ростов» умеет драться, этого у них не отнять. Особенно когда в гостях ЦСКА и «Спартак», причем так было задолго до Бердыева и может быть после, если футболисты сегодня постараются не разочаровать Кучука. Сегодня встречается команда, которая в новом сезоне ужасно играет дома – «Ростов», с командой, которая плохо играет в гостях – у «Спартака» одна победа в семи матчах.

При этом хозяева всегда - неудобный соперник для фаворита. Сделать правильный прогноз на такую игру куда сложнее, чем многие думают, ведь факты противоречивые. Одно понятно - сегодня «Ростов» будет сражаться, чтобы не разочаровать местных болельщиков.