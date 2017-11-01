Разочаровали и порадовали. ЦСКА снова победил в гостях

Бывший спартаковец Сухи помог ЦСКА победить «Базель», и второй выездной успех в Лиге чемпионов дает повод «Соккер.ру» отметить везучесть и характер футбольных армейцев.

Армейцы – дико везучая команда

Трудно найти в России такую же везучую команду, как ЦСКА. В их состоянии «Зенит» и «Спартак» шли бы в зоне вылета, а то и вовсе отправились в ФНЛ. Причем часто москвичам улыбается удача именно в самых бездарных матчах. Например, недавно получилось отбиться от «Краснодара», когда защитник Алексей Березуцкий диким образом смог забить «быкам». Ни один форвард России такой гол не выпросит у судьбы!

Другие так не умеют, а у ЦСКА получается. Может, серия Акинфеева дань и плата за такую успешность без причины? Ведь вспомните, как армейцы заползали в группу Лиги чемпионов с помощью подач с углов поля, хотя там и дичайший гол автогол присутствовал. Концовка против «Спартака» - еще один свежий пример. Впрочем, даже факт, что агрессивно наскочили на «Зенит», а фаворит испугался и не забил, сыграв уныло, тоже показательный.

ЦСКА не нужно играть весь матч хорошо, чтобы им повезло. Или чтобы показатель характер. Достаточно отмучиться и желательно пропускать мало. И матч против «Бенфики», и игра против «Базеля» - примеры того, как московский клуб проигрывает, проигрывает, а потом берет и пользуется непонятной снисходительностью соперников. ЦСКА не может взять и отключить свой дикий фарт, но не констатировать его невозможно – невероятно удачливая команда.

Ключевая статистика и цифры поединка

27% передач ЦСКА в первом тайме были неточными. Количественно это 63 паса, то есть запороли десятки возможностей развить и завершить приличным ударом правильную атаку. После перерыва брак ЦСКА не падал сильно, но при этом они стали намного чаще передавать мяч друг другу.

Дошли до 394 точных передач, то есть опередили на сорок метких пасов «Базель». Смогли намного чаще перехватывать и отбирать мяч себе. Цифры показывают, как ЦСКА включился во втором тайме, чтобы победить и поднять брак в игре «Базеля» до 25 % - к концу матча обе команды были равны по доле потерь.

1 несчастный точный удар нанесли армейцы в Базеле до перерыва, хотя порой Ганчаренко явно использовал атакующую схему «3-1-3-3», подгоняя Головина в линию к Витиньо и Кучаеву. При этом по воротам из всех игроков группы атаки бил только бразилец, которого наставник поменял в перерыве.

3 удара в створ собрали за весь матч, то есть ЦСКА забил два гола после двух ударов во втором тайме – еще одно доказательство безусловной удачливости, не только стараний, которые армейцы вправду показали. Но раз Дзагоев и Вернблум реализовали 100 % возможностей, то на табло счет 1:2 – все по делу, швейцарцы напортачили.

8 передач под удары напарникам – отражение средней командной игры армейцев в швейцарской возне, ведь 4 из них отдал один Дзагоев, выйдя на замену. ЦСКА подходила только победа, даже ничья не была нужна и ничего не меняла. Для армейцев путь к победе был сопряжен с помощью соперника, а не с комбинациями – и так бывает в футболе.

Герой поединка. Алан Дзагоев (ЦСКА)

А кто еще? Алан появился, когда у его команды ничего не получалось, забил гол своим первым и последним своим ударом в поединке. Отдал четыре передачи под удары напарникам (столько же, как они все вместе взятые). Конечно, «Базель» сглупил и подарил Дзагоеву и Вернблуму возможность реализовать два момента из двух, но ведь у опытных игроков получилось, и глупо сейчас обижаться на удачливость. Без Алана у ЦСКА не было мужского достоинства, но хавбек появился и изменил ход поединка. Мастерство не пролечишь, как говорится.

Зачем ЦСКА выходил на поле?

Без эмоций хочется найти ответ на вопрос. В чем был изначальный план Ганчаренко? Точно не в том, чтобы вышел Дзагоев, забил единственным ударом, а потом Вернблуму скинул мяч под корявый и тоже единственный удар капитан «Базеля» Сухи. Первый тайм ведь был отражением игровой деградации многих армейцев, второй тоже не стал шикарным, пусть «Базель» и доигрался. Даже победа не мешает спросить у Ганчаренко, где тренер был до матча, когда выбирал план на игру?

Как можно выстроить атаку без пасов, без скорости, без движения? Зачем играть без флангов, без навесов, без вертикальных передач? В чем был смысл этих мучений? Неужели Дзагоев – тренер, лидер, честь, ум и совесть ЦСКА? Например, в первом тайме Витиньо развил перспективную атаку пасом… назад на тридцать метров. Надо об этом теперь забыть? После перерыва Кучаев показал, что не умеет бить по воротам. Из неплохой позиции влепил по дятлам, которые задремали за воротами.

Непонятно, зачем армейцы вообще выходили на поле в первом тайме, ведь не поставили себе ни одну достойную цель. Хотели снять с Акинфеева проклятие? Не было такого, Игорь вступал в игру и собрал парочку сэйвов (четыре всего), оградить вратаря от работы не получилось, 43 раз пропустил в группе Лиги чемпионов. Мечтали выиграть? Снова же – не было атак, комбинаций, хотя бы резких выпадов. ЦСКА вышел проигрывать матч «Базелю» в гостях и успешно с этим справлялся.

Надежда была разве что на ответный гол из ничего. И раз Дзагоев смог выйти на поле, а швейцарцы подарили выход один на один – Алан сравнял счет. Но вот радость Ганчаренко в том моменте понять сложно. Ведь его команда играла так бездарно, а гол был настолько случайным – на 65-й минуте матча вторым ударом в створ чужих ворот за игру, что впору стыдиться такой дикой удачи. И отработать ее в будущем грамотными решениями.

ЦСКА выйдет из группы Лиги чемпионов?

Раз в итоге еще и Вернблум забил победный, сейчас точно найдутся люди, которые сразу забудут, что творит ЦСКА в Лиге чемпионов и что он делал в первом тайме в Базеле. Но раз армейцы аномально удачливые и способны выдать хороший отрезок – а второй тайм можно назвать приличным по игре в футбол, в отличие от первого, то сейчас надо ставить на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Учитывая, как умудряются играть плохо, но побеждать, не стоит удивляться, если армейцы в итоге выступят удачнее «Спартака».

Ведь две гостевые победы помогают верить в выход как минимум в Лигу Европы. Если Ганчаренко не финиширует на последнем месте в группе, то такой исход будет не только наградой за характер Акинфеева, Вернблума и Дзагоева, но и намеком, что ЦСКА пора пересмотреть подход и весной играть иначе, качественнее. Армейцы в последнее время ужасны, но второй тайм они провели странно и изумительно – победили «Базель» на выезде, реализовав два момента из двух. Пусть мастерства не хватает, но характер у лидеров команды имеется. И вот за это можно похвалить – порадовали!