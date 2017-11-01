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Пранки и страшные костюмы. Как футболисты Хэллоуин праздновали

сегодня, 17:00

«Соккер.ру» расскажет, как в ПСЖ сделали заикой Мбаппе. Как Неймар превратился в Джокера и позвал на вечеринку друзей, а клубы разыгрывали своих футболистов.    

В ПСЖ решили разыграть своих футболистов. Пригласили их на «фотосессию», а потом отключали свет в помещении. После включения на игроков выскакивал «монстр». Если бы взяли актера крупнее – было бы забавнее, ведь Пасторе и Ди Мария слабо испугались. А вот Мбаппе чуть коньки не отбросил от неожиданности и страха – смотрите с 1:30: 

В «Вольфсбурге» нашелся шутник Макс Арнольд. Переоделся в оборотня, такого себе «волка» - символ клуба, влез в ящик рядом с входом на тренировочную базу и создал для тренера команды компромат на напарников. Сразу видно, у кого самая быстрая реакция, но кто самый боязливый. В конце «оборотня» еще и ногой попробовали пнуть:  

Привычно пафосный Неймар на вечеринке был в костюме Джокера (того,  которого играл в «Отряде самоубийц» Джаред Лето, а не Хит Леджер в фильме Нолана): 

По версии гримеров Дани Алвеса вот так надо создавать образ в стиле Джонни Деппа – бразилец позирует своим «бро» Неймаром, притворившись Шляпником из «Алисы в стране чудес»?

А вот этот тонкий футбольный прикол для фанатов со стажем. Помните «гол-призрак» Луиса Гарсии в ворота «Челси» в Лиге чемпионов? Бывшая звезда «Ливерпуля» решила подшутить – на праздник разоделся «призраком»: 

У Неймара была большая вечеринка – вратарь Кевин Трапп пришел, и супермодель из Бразилии Изабель Гулар захватил с собой: 

В «Тоттенхэме» поддержали модную сейчас тему «кажется, нащупал» - ставят ящики с предметами, куда надо не глядя совать руки и угадывать содержимое. 

Особенно забавно получилось, когда пришла очередь Фернандо Льоренте. Великан оказался улыбчивым и немного пугливым. Теперь его будут троллить в команде фразой «хэлоу, май фрэнд»: 

Правда, в этом году не все футболисты могут разыгрывать друг друга или переодеваться в чудовищ, ведь 31 октября играли матчи Лиги чемпионов. Например, у Роналду дома только сын маску надевал и веселил папу, а сам Криштиану вот так развлекается накануне матча с «Тоттенхэмом»: 

Посреди недели многие футболисты отвлеклись на работу, но вспомните прошлогоднего пугающего Лукаса Лейву, который теперь играет за «Лацио», и вот так в этом году пока не выряжался. А в прошлом получилось жутко: 

Обычно веселый и задорный Патрис Эвра немножко перестарался вчера – его «костюм» окровавленного человека вправду смотрится мрачно, хотя комичная ветчина разбавляет картину. 

Или Эвра покусал Роналду, француз захотел «кубиками» пресса похвастаться? Зато тыква с фирменной фразой Патриса «я люблю эту игру» доставляет: 

Впрочем, Эвра и напугать умеет, и повеселить. У француза был «запасной» костюм – певца Джеймса Брауна, в котором Патрис отплясывает. Да, с французом определенно не скучно на вечеринках (только осторожно – музыка довольно громкая!):

А теперь, чтобы окончательно отвлечься от жути, которую пробовали нагнать футболисты, разгадайте веселые загадки. На рисунке внизу в костюмах на Хэллоуин зашифровали 20 футбольных знаменитостей. Тяжелее всего угадать Франкенштейна слева на картинке, но даем подсказку – это защитник с точностью передач 96.5 %, а если он теряет мяч, на него орет Гвардиола. 

А вот позеленевшую легенду «Зенита», дерево в зеленом или Человека-паука многие угадают сразу. «Отца» в костюме козла с рыжей бородой на левом краю рисунка – тоже. Только не подумайте, что легенду унижают, нарядив козлом, просто «goat» переводится как «козел», но это аббревиатура «Лучший всех времен» (Greatest Of All Time). Фанаты полуголого мужика в центре картинки поспорят? 

Поклонники АПЛ должны узнать любителя собак справа снизу. У него еще на груди пародия на фразу из песни Кендрика Ламара «присядь, будь скромнее» с обыгрыванием клички одного из псов футболиста. А по центру внизу в наморднике не маньяк доктор Ганнибал Лектер, а знаменитый форвард – четкий костюм нашли для «каннибала» от футбола

Пишите в комментариях, сколько человек из 20 вы смогли сразу узнать! Может, кто-то способен сразу всех разгадать?   

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Все комментарии
Джон Смит 1
сегодня в 17:53
Неймар новую форму ПСЖ рекламирует.
The Frei
сегодня в 17:48
Неймар на фото странный какой-то? Че он такой серьезный?
Tommy Lee
сегодня в 17:46
Почему Дзюба как Неймар свою листву не покрасил, осень же
dzvinka
сегодня в 17:31
этот мир никогда не простит Суаресу, что он не загрыз эвра когда-то в Англии.
Igo0rek
сегодня в 17:30
Неймар правильно карты взял, он больше на 50а похож, чем на Джокера.
Igo0rek
сегодня в 17:30
Эвра там тыкву на свой шампур чтоль насадил? ахахах
4ever Ars
сегодня в 17:26
Шляпочник с татухами выглядит действительно жутко)
boronin09 ответил Спагетти
сегодня в 17:19
Спагетти:
Дзюбе хорошо можно не гримироваться человек дерево.
Да не ток Дзюбе,за страну давно сборная леса бегает не гримируясь.
Спагетти
сегодня в 17:10
Дзюбе хорошо можно не гримироваться человек дерево.
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