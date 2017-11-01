Пранки и страшные костюмы. Как футболисты Хэллоуин праздновали

«Соккер.ру» расскажет, как в ПСЖ сделали заикой Мбаппе. Как Неймар превратился в Джокера и позвал на вечеринку друзей, а клубы разыгрывали своих футболистов.

В ПСЖ решили разыграть своих футболистов. Пригласили их на «фотосессию», а потом отключали свет в помещении. После включения на игроков выскакивал «монстр». Если бы взяли актера крупнее – было бы забавнее, ведь Пасторе и Ди Мария слабо испугались. А вот Мбаппе чуть коньки не отбросил от неожиданности и страха – смотрите с 1:30:

В «Вольфсбурге» нашелся шутник Макс Арнольд. Переоделся в оборотня, такого себе «волка» - символ клуба, влез в ящик рядом с входом на тренировочную базу и создал для тренера команды компромат на напарников. Сразу видно, у кого самая быстрая реакция, но кто самый боязливый. В конце «оборотня» еще и ногой попробовали пнуть:

Привычно пафосный Неймар на вечеринке был в костюме Джокера (того, которого играл в «Отряде самоубийц» Джаред Лето, а не Хит Леджер в фильме Нолана):

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 5:24 PDT

По версии гримеров Дани Алвеса вот так надо создавать образ в стиле Джонни Деппа – бразилец позирует своим «бро» Неймаром, притворившись Шляпником из «Алисы в стране чудес»?

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 6:06 PDT

А вот этот тонкий футбольный прикол для фанатов со стажем. Помните «гол-призрак» Луиса Гарсии в ворота «Челси» в Лиге чемпионов? Бывшая звезда «Ливерпуля» решила подшутить – на праздник разоделся «призраком»:

Публикация от Luis Garcia (@luchogarcia14) Окт 31 2017 в 4:09 PDT

У Неймара была большая вечеринка – вратарь Кевин Трапп пришел, и супермодель из Бразилии Изабель Гулар захватил с собой:

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 6:25 PDT

В «Тоттенхэме» поддержали модную сейчас тему «кажется, нащупал» - ставят ящики с предметами, куда надо не глядя совать руки и угадывать содержимое.

Особенно забавно получилось, когда пришла очередь Фернандо Льоренте. Великан оказался улыбчивым и немного пугливым. Теперь его будут троллить в команде фразой «хэлоу, май фрэнд»:

Правда, в этом году не все футболисты могут разыгрывать друг друга или переодеваться в чудовищ, ведь 31 октября играли матчи Лиги чемпионов. Например, у Роналду дома только сын маску надевал и веселил папу, а сам Криштиану вот так развлекается накануне матча с «Тоттенхэмом»:

Посреди недели многие футболисты отвлеклись на работу, но вспомните прошлогоднего пугающего Лукаса Лейву, который теперь играет за «Лацио», и вот так в этом году пока не выряжался. А в прошлом получилось жутко:

Публикация от Lucas Leiva (@leivalucas) Окт 30 2016 в 2:20 PDT

Обычно веселый и задорный Патрис Эвра немножко перестарался вчера – его «костюм» окровавленного человека вправду смотрится мрачно, хотя комичная ветчина разбавляет картину.

Или Эвра покусал Роналду, француз захотел «кубиками» пресса похвастаться? Зато тыква с фирменной фразой Патриса «я люблю эту игру» доставляет:

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra) Окт 31 2017 в 12:30 PDT

Впрочем, Эвра и напугать умеет, и повеселить. У француза был «запасной» костюм – певца Джеймса Брауна, в котором Патрис отплясывает. Да, с французом определенно не скучно на вечеринках (только осторожно – музыка довольно громкая!):

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra) Окт 30 2017 в 4:34 PDT

А теперь, чтобы окончательно отвлечься от жути, которую пробовали нагнать футболисты, разгадайте веселые загадки. На рисунке внизу в костюмах на Хэллоуин зашифровали 20 футбольных знаменитостей. Тяжелее всего угадать Франкенштейна слева на картинке, но даем подсказку – это защитник с точностью передач 96.5 %, а если он теряет мяч, на него орет Гвардиола.

А вот позеленевшую легенду «Зенита», дерево в зеленом или Человека-паука многие угадают сразу. «Отца» в костюме козла с рыжей бородой на левом краю рисунка – тоже. Только не подумайте, что легенду унижают, нарядив козлом, просто «goat» переводится как «козел», но это аббревиатура «Лучший всех времен» (Greatest Of All Time). Фанаты полуголого мужика в центре картинки поспорят?

Поклонники АПЛ должны узнать любителя собак справа снизу. У него еще на груди пародия на фразу из песни Кендрика Ламара «присядь, будь скромнее» с обыгрыванием клички одного из псов футболиста. А по центру внизу в наморднике не маньяк доктор Ганнибал Лектер, а знаменитый форвард – четкий костюм нашли для «каннибала» от футбола:

Пишите в комментариях, сколько человек из 20 вы смогли сразу узнать! Может, кто-то способен сразу всех разгадать?