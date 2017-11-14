20 лет, 175 матчей. Роман Буффона и Италии завершён

После непопадания на чемпионат мира Буффон со слезами на глазах объявил о завершении международной карьеры. «Соккер.ру» припоминает основные вехи Джанлуиджи в сборной Италии.

29 октября 1997 года. Дебют

20 лет и 2 недели назад Джанлуиджи Буффон дебютировал за «Скуадра Адзурру». Любопытно, что это тоже был стыковой матч накануне мундиаля – против России. Выйти на то, что по идее считалось полем московского стадиона «Динамо», 19-летнему вратарю «Пармы» помог случай. Джанлука Пальюка получил травму в столкновении с Канчельскисом, на долю дебютанта выпал целый час игрового времени. Джиджи совершил парочку броских сэйвов и пропустил от своего товарища – Каннаваро. Впрочем, за пару минут до этого Вьери забил в ворота Овчинникова, так что Италия увезла из Москвы пригодную ничью 1:1. В Неаполе хозяева выиграли с минимальным счетом, но в ворота Чезаре Мальдини с первых минут поставил Перуцци. Второй матч за национальную команду Буффон проведет через полгода (против Парагвая), а в следующий раз сыграет в официальной встрече только через год (отбор Евро-2000 против Швейцарии).

Дебют Джанлуиджи Буффона в сборной Италии

Первый мундиаль. ЧМ-1998 на лавке

Перед чемпионатом мира во Франции Буффон входил во вратарскую обойму «Скуадра Адзурры» под третьим номером, после Пальюки и Перуцци. Однако шансы сыграть на мундиале несколько возросли после травмы Перуцци – Буффон стал вторым, третьим взяли Тольдо, однако Пальюка не дал дублерам шанса, сыграв от звонка до звонка во всех пяти матчах Италии на турнире.

Отбор Евро-2000. Главный вратарь Республики

После ЧМ-1998 Чезаре Мальдини на тренерском мостике сборной Италии сменил Дино Дзофф – легендарный в прошлом вратарь. Именно он сделал Буффона основным стражем ворот по ходу отборочного турнира Евро-2000, где Джиджи принял участие в семи матчах из восьми, а Италия выиграла свою группу. С тех самых пор Буффон никому не отдавал статус главного вратаря Итальянской Республики.

3 июня 2000 года. Грустный вечер в Осло

Естественно, на самом чемпионате Европы именно Джанлуиджи должен был защищать ворота «Адзурры», однако в товарищеском матче против Норвегии накануне турнира вратарь сломал руку и смотрел крупный турнир, который мог стать первым в его карьере, по телевизору. На аренах Бельгии и Нидерландов вместо Джиджи феерил Франческо Тольдо, чьим бенефисом стал полуфинал против «оранжевых» хозяев. В финале Ческо не хватило одного сэйва, чтобы Италия стала лучшей командой Европы. Злополучная игра против Норвегии стала всего лишь 15-й для Буффона за сборную Италию, предполагал ли он тогда, наблюдая за Евро-2000 со стороны, что у него впереди еще 160 матчей за национальную команду?

Второй мундиаль. Корейское чудо на ЧМ-2002

До конца 2000 года основным вратарем сборной оставался герой Евро Франческо Тольдо, но во второй половине отбора на ЧМ-2002 Буффон отвоевал первый номер и в пяти матчах пропустил лишь однажды. На азиатском чемпионате Италия вышла из группы благодаря спасениям Джиджи в матче с Мексикой и удаче, ведь хорваты умудрились проиграть Эквадору в параллельной игре. Но в 1/8 финала команде Трапаттони не посчастливилось нарваться на хозяев турнира. Гус Хиддинк отлично подготовил сборную Южной Кореи, а арбитры не стеснялись оказывать корейцам полезные услуги. Джанлуиджи отразил пенальти уже на 5-й минуте встречи, потом судья из Эквадора Морено удалил Тотти, не засчитал гол Томмази, а на 117-й минуте Ан Чжун Хван забил «Золотой гол». И все это в юбилейном 30-м матче Буффона за сборную.

Скандальный матч Южная Корея – Италия

Евро-2004. Провал Италии и пятка Ибрагимовича

На следующем чемпионате Европы Италия не смогла выйти из группы, а Буффон пропустил один из памятных голов в карьере, причем от своего нового партнера по «Ювентусу» - задиристого шведа Златана Ибрагимовича, удачно пробившего пяткой в прыжке, находясь спиной к воротам. Да что там – смотрите сами!

Гол Ибрагимовича в ворота Буффона на Евро-2004

Третий мундиаль. «Золото» Италии на ЧМ-2006!

После неудачного Евро-2004 на тренерский мостик «Скуадры» взошел Марчелло Липпи, но вратарские позиции Буффона остались непоколебимы. На триумфальном для Италии мундиале Джиджи пропустил всего лишь два мяча в семи встречах (автогол Дзаккардо в матче с США и пенальти Зидана в финале), собрав пять «сухарей». Премия Льва Яшина лучшему вратарю турнира досталась, естественно, Буффону. Для «протокола»: финальная игра против Франции стала 67-й для Джиджи в футболке сборной Италии, то есть до экватора его международной карьеры оставалось еще порядка двух десятков встреч.

Джанлуиджи Буффон на ЧМ-2006

Евро-2008. Разгром, римейк финала ЧМ, пенальти

На турнире, который в России вспоминают с улыбкой, действующими чемпионами мира руководил Роберто Донадони. Старт выдался ужасным – 0:3 от Нидерландов, во втором туре Италии не дал проиграть Буффон. При счете 1:1 в концовке встречи с Румынией Адриан Муту бил пенальти, но Джиджи справился, а в решающей встрече группы итальянцы разыграли с Францией римейк финала ЧМ-2006 и снова взяли верх. На этот раз в основное время со счетом 2:0. В четвертьфинальной встрече Италии и Испании Буффон и Касильяс отказывались пропускать на протяжении 120 минут, а в серии пенальти лучше били товарищи Икера.

14 ноября 2009 года. Юбилей – 100-й матч Буффона за сборную!

Такое вот совпадение – именно в этот день ровно восемь лет назад Джиджи довел число матчей за «Скуадра Адзурру» до трехзначного числа. Италия играла против Нидерландов в Пескаре, и матч обошелся без голов.

Четвертый мундиаль. Позор Италии на ЧМ-2010 и 45 минут Буффона

Липпи вернулся в команду, но победы не вернулись вместе с ним: на турнире в ЮАР действующих чемпионов мира ждал позор – последнее место в группе в группе с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией. Буффон отыграл всего лишь 45 минут в первом матче с парагвайцами, получил травму спины, остаток турнира ворота итальянцев защищал Федерико Маркетти.

Буффон после вылета Италии с ЧМ-2010: «Словакия и Новая Зеландия заслуживают уважения, но поймите меня правильно: если мы не смогли победить хотя бы одну из этих команд, справедливо, что именно мы отправляемся домой. Разница между 2006 и 2010 годами заключается в том, что в сборной больше нет достаточного количества игроков вроде Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро».

Евро-2012. Четыре гола в финале

В этом году Буффон четырежды пропустил в финале Лиги чемпионов от «Реала», но это не первый случай, когда испанская команда издевается над Джиджи в важнейшей встрече. В пяти матчах Евро-2012 итальянский первый номер пропустил всего лишь три мяча, а в одном финальном матче в Киеве – четыре. Буффон достойно встретил поражение: «Порой остается только принять поражение и поздравить соперника, потому что он был сильнее. Это тот случай. У Испании великолепная команда».

10 сентября 2013 года. Отборочный матч ЧМ-2014 против Чехии (2:1)

Символично, что эта особенная встреча проходила в Турине. Что ее выделяет? Это 136 матч Буффона за сборную Италию, после игры с Чехией он сравнялся в историческом списке гвардейцев «Скуадра Адзурры» с Фабио Каннаваро, а уже в следующей встрече с Данией стал единоличным рекордсменом. И рекорд этот наращивал год за годом до вчерашнего дня.

Пятый мундиаль. Неудача на ЧМ-2014

Если вспомнить результаты Италии на предыдущих мировых первенствах, то в непопадании на ЧМ-2018 можно увидеть закономерность: все-таки команда с Буффоном дважды не выходила из группы на мундиалях. В Бразилии Джиджи пропустил из-за повреждения матч с Англией, где его подменял Сиригу, а Италия выиграла, зато был на поле в матчах с Коста-Рикой и Уругваем. Два поражения по 0:1 и грустное путешествие домой через океан.

Евро-2016

Совсем недавно Италия выглядела вдохновенной и одухотворенной – дело рук Конте. На Евро-2016 итальянцы дошли до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступили немцам, немного не хватило удачи или человека, который реально сумел бы насмешить Нойера своим разбегом перед исполнением одиннадцатиметрового. Буффон в четырех матчах пропустил только один мяч – от Озила в четвертьфинале. С удовольствием Джиджи вспоминает другой момент с Евро-2016: как он праздновал победу над сборной Бельгии, с разбегу ухватившись за перекладину, сорвался и сел на задницу. Говорит, такие неловкие моменты бесценны.

Падение Джиджи Буффона

13 октября 2017 года. Последний матч за сборную, слезы и прощание

Отборочный цикл ЧМ-2018 – шестого мундиаля, которого не будет в карьере Буффона, получился неоднозначным не только для Италии, но и для Джанлуиджи. Чего стоит только его чудовищный ляп в домашней игре с Испанией, но кто знает вратаря, не допускающего ошибок, поделитесь фамилией в комментариях.

Италия к нам не приедет. И поделом

Буффон прошел огромный путь в сборной Италии, ответная игра против Швеции стала для него 175-й в международной карьере. И важно, что Джиджи до конца остался мужчиной: показательно, как он аплодировал гимну Швеции, который был нещадно освистан «Сан-Сиро». Не наиграны и слезы после огромного разочарования. Большие вратари будут всегда, но Буффон – только один.