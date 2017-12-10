Бой королей Манчестера

Конкуренты в борьбе за титул, враги-соседи по городу, тренеры-антиподы, диаметрально противоположные стили. «Соккер.ру» предвкушает жаркое дерби Манчестера.

Немного статистики

История взаимоотношений двух клубов из Манчестера очень долгая. Она началась еще в 1881 году. С тех пор «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» знавали разные времена, встречались на разных уровнях. Всего сыграли друг с другом 175 матчей. И болельщики МЮ по праву считают свой клуб все еще главным в городе, если опираться на историю очных встреч. Все же «Сити» долго еще придется отыгрывать отставание. У МЮ 73 победы, у «Сити» - 50, еще 52 раза команды играли вничью. Хотя в текущем клубном рейтинге УЕФА «Манчестер Сити» выше «Юнайтед» - 12 место против 15-го.

Да и в чемпионате Англии турнирная таблица говорит сама за себя. «Горожане» везут «красным дьяволам» восемь очков. От этого матча еще очень сильно зависит судьба титула, который кто-то уже спешит отдать подопечным Хосепа Гвардиолы. Это ведь встреча двух лидеров Премьер-Лиги. Но любопытно, к примеру, что с 2015 года во всех матчах, а их было целых семь, «Сити» обыгрывал «Юнайтед» только в двух. МЮ же побеждал четырежды. Хотя там есть и матчи Международного Кубка чемпионов, и Кубка Лиги. Но тем не менее.

С чем пришли?

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге только один раз потерял очки. Умудрился дома сыграть вничью с «Эвертоном» (1:1). Все остальные матчи «горожане» выиграли – тут все просто. При этом забили 46 мячей за 15 туров, то есть больше трех голов за игру в среднем. Пропустили всего десять. Хотя по части пропущенных МЮ тоже может похвалиться – у него самая надежная оборона – девять пропущенных мячей. А вот забили всего 35, хотя это все равно второй результат в чемпионате Англии. Очки «Юнайтед» терял чаще. Он проиграл «Челси» (0:1) и – внезапно – «Хаддерсфилду» (1:2).

Также были ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Сток Сити» (2:2). Остальные матчи выиграны. Еще обе команды без проблем вышли в плей-офф Лиги чемпионов – тут заочный паритет. И нельзя не отметить, что Жозе Моуриньо снова вернул ауру страха, которая окутывает любую команду на «Олд Траффорд». Подумать только – в Премьер-Лиге на своем поле МЮ одержал семь побед в семи матчах, пропустив всего один мяч, а в четырех играх забил по четыре мяча. С другой стороны, «Сити» в Англии все равно где играть – все выездные поединки Гвардиола выиграл.

Потери

«Манчестер Юнайтед»: Майкл Кэррик (травма), Эрик Байи (травма), Поль Погба (дисквалификация).

«Манчестер Сити»: Бенжамен Менди (травма), Джон Стоунз (травма).

Конечно, ключевое значение в противостоянии может иметь потеря Погба у МЮ. Опрометчивый француз в матче с «Ареналом» заработал удаление и теперь будет посылать в дерби только мысленные сигналы своей команде. Эта потеря наверняка заставит Моуриньо поразмыслить над комбинаторикой в центре поля. Но Жозе должен отыскать выход в коллективной работе Матича и Эрреры в первую очередь. У «Сити» можно обратить внимание на потери в обороне. И Менди, и Стоунз все же игроки основного состава. Хотя замена у них достаточно эффективная – она это уже доказала.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед» (3-4-1-2): Де Хеа – Линделеф, Смоллинг, Рохо – Валенсия, Матич, Эррера, Янг – Лингард – Марсьяль, Лукаку.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Сильва – Стерлинг, Агуэро, Сане.

Ключевые противостояния

Де Хеа – Эдерсон

От этих ребят на воротах может зависеть судьба всего противостояния. Можно вспомнить игру «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом», в которой «канониры» из всевозможных позиций расстреливали ворота противника, но проиграли, потому что Де Хеа был божественен. Игра Давида – большой фактор надежности обороны МЮ, которая сама по себе представляет весьма посредственную линию. Эдерсон тоже хорош, но он все же пока лишь закрепляется в элите, тогда как Де Хеа уже называют одним из лучших в мире, если не лучшим.

Линделеф, Смоллинг, Рохо – Уокер, Компани, Отаменди, Делф

Стоит понимать, что из-за асимметричной расстановки само по себе сопоставление защитных линий не очень корректно. Однако стоит сказать в целом об обороне, которой, как ни странно, ни те, ни другие в чистом виде не могут похвалиться. У «Сити» она будет не самой надежной, не самой качественной. Делфу может не хватить навыков, Компани – здоровья, Отаменди – надежности. Но сама по себе игра «Сити», основанная на контроле мяча далеко от ворот, не подразумевает большой нагрузки на защиту. Это ее и выручает. Сработать внимательно с перехватом или позиционной игрой эти ребята могут на классе. Что же до тройки оборонцев МЮ, то это цирк на колесах. Но эта защита умудряется быть лучшей! Как так? Все просто: игра «Юнайтед» построена коллективно таким образом, что ошибки этой троицы нивелируются: либо героизмом Де Хеа, либо мощной поддержкой средней линии.

Валенсия, Матич, Эррера, Янг - Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Сильва

В этом срезе сразу становится ясен уклон игры одних и других, сама манера. Игра МЮ в полузащите – это рельсы – прямая, жесткая. Игра «Сити» - кружева – замысловатые, воздушные. У МЮ полузащита поддерживает хрупкую тройку в обороне, у «горожан» - лихую троицу в атаке. Именно от игры Матича, от своевременной поддержки Валенсии и Янга будет зависеть надежность упомянутых выше защитников «Юнайтед». Эта тройка предваряющих защиту хавбеков должна сделать так, чтобы до несчастных Линделефа, Рохо и Смоллинга мяч доходил только окровавленный и пробитый. А двужильность Янга и Валенсии, характер и воля Матича, тонкость Эрреры позволяют МЮ еще и выстреливать пружинисто в контратаки. Эта компания должна будет накрывать креативные центры «Сити» - Сильву и Де Брюйне, которым дай волю – облапошат мгновенно.

Лингард, Марсьяль, Лукаку – Стерлинг, Агуэро, Сане

Обе тройки очень подвижны, очень неприятны для обороны любой команды. Лингард и Марсьяль вездесущи, быстры, стараются прессинговать непрерывно, кружа голову. Лукаку давит физически, для него матч еще и вызовом дополнительным будет, потому что все больше и больше говорят, будто Ромелу в больших играх себя проявить не может. Пусть отвечает критикам. А тройка в атаке «Сити» является как бы продолжением креативных центров Сильвы и Де Брюйне. Это единый организм, который и делает команду Гвардиолы такой, какая она есть, оформляет стиль, тотальный контроль мяча, точные передачи накоротке, головокружительные комбинации. Примечательно, что Сане и Стерлинг приняли участие (гол или голевой пас) в 47 процентах всех голов «Сити» в сезоне. А их всего было 62. Но и у МЮ есть такая парочка. «Юнайтед» в сезоне забил 54 мяча, ровно в половине приняли участие Марсьяль и Рэшфорд, которому, впрочем, место в стартовом составе вряд ли найдется. Хотя кто знает?

Моуриньо – Гвардиола

Старики-разбойники снова в деле. Штурмуют на пару чемпионат Англии. Снова в борьбе друг с другом, снова противостояние стилей и философий. Их борьба уже обрастает легендами, становится знаком эпохи. Интересно, что тут мы навряд ли увидим борьбу за инициативу, какие-то игры разума с первых минут, скорее интересно будет последить за переменами по ходу дела, в зависимости от развития ситуации. Оба тренера прекрасно друг друга знают, их команды обладают вполне узнаваемым четким стилем.

Важно, что оба тренера с первых минут будут реализовывать свои философии, которые не мешают друг другу на поле. «Сити» любит держать мяч? «Юнайтед» любит его отдавать и контратаковать. МЮ любит плотно защищаться? «Горожане» умеют и обожают красиво вскрывать мощные редуты. Полузащита «красных дьяволов» жестка и прямолинейна, поддерживает оборону? А средняя линия «Сити» легка и любит комбинировать накоротке, поддерживая атаку. И так далее. Уже само по себе противостояние стилей возбуждает жуткий аппетит перед этим дерби.