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Топ-10 разочарований РФПЛ: Манчини, Дзюба и «Рубин»

20 декабря 2017, 16:05
Топ-10 разочарований РФПЛ: Манчини, Дзюба и «Рубин»

Говорим о негативных явлениях, игроках, тренерах и футболистах, которые разочаровали в первой части сезона РФПЛ. «Соккер.ру» отобрал десятку, но вы можете дополнить список!

Федерико Расич («Арсенал»)

В предыдущем сезоне: главная ударная сила «Арсенала» в атаке – 6 голов в 12 матчах.
Сейчас: 0 голов в 14 матчах, вчистую проигранная конкуренция Джорджевичу за место на острие атаки. 

Во второй половине прошлого сезона фактурный Расич солидно выглядел на острие атак «оружейников». В частности, Федерико отметился дублем в ворота «Спартака» в последнем туре чемпионата 2016/2017, что позволило «Арсеналу» попасть в стыковые матчи. Летом туляки арендовали Джорджевича, и аргентинский форвард с балканскими корнями оказался на обочине. Впрочем, шансы у Федерико были: Божович выпускал его на поле в 14 матчах, пусть в основном ненадолго, но Расич ни разу не продемонстрировал задора, который заставил бы тренера пересмотреть свое отношение. 

Марко Петкович («Спартак») 

В недавнем прошлом: играл в чемпионате Сербии и никому не мешал.
Сейчас: 5 матчей в РФПЛ, в которых не доказал, что соответствует уровню чемпионата России и своей команды.

Это история о человеке не на своем месте. Марко разочаровывает тем, что занимает в «Спартаке» место футболиста, который мог бы усилить команду или хотя бы претендовать на прогресс. «Красно-белые» не понесут серьезного ущерба, ведь взяли Петковича свободным агентом, но по-прежнему нет ответа на вопрос: «Зачем?» Зачем «Спартаку» игрок, который заметно слабее 33-летнего Ещенко? Если приглашать иностранца на фланг обороны – то звезду по меркам РФПЛ, если укреплять позицию дублером, то можно было найти кого-то с российским паспортом не хуже Марко – хоть того же Паршивлюка. 

Фёдор Чалов (ЦСКА)

В предыдущем сезоне: заиграл в основе ЦСКА, забил пять мячей в апреле-мае.
Сейчас: 0 голов в 13 матчах, постепенная утрата игровой практики.

Лучший молодой футболист 2017 года. Да, весной Чалов, казалось, сумел закрепиться на взрослом уровне и даже зародил надежду, что в немногочисленном полку российских форвардов прибыло, однако в новой кампании Федор выдохся. Синдром ли это второго сезона, проблемы роста или банальные медные трубы – кто знает? Но факты налицо: летом у Чалова были выходы в основе, потом был период, когда он начинал матчи в запасе и выходил по ходу вторых таймов, в конце концов, оказался в глубоком запасе, пока в атаке ЦСКА резвился Вернблум. Разочаровательно!

Иван Новосельцев («Зенит»)

В недавнем прошлом: основной игрок «Ростова» и кандидат в сборную России.
Сейчас: вечный запасной и звезда Инстаграма.

Был период, когда Новосельцева называли самым толковым из молодых защитников, чье поколение приходит на смену Игнашевичу и Березуцким, но переход в «Зенит» растоптал карьеру Ивана. За полтора года он не сыграл и десятка матчей за «сине-бело-голубых», не сумел (не слишком и хотел?) убедить в своей состоятельности и профессионализме ни Луческу, ни Манчини, зато регулярно публикует в соцсетях фото в гламурных образах. Новосельцев точно все еще футболист?

Сердар Азмун («Рубин»)

В недавнем прошлом: один из главных экспортных лотов РФПЛ, футболист, которым интересовались большие европейские клубы.
Сейчас: автор одного гола в 18 матчах, причем забил Сердар в последнем, перед зимними каникулами, туре в ворота слабейшей команды чемпионата.

В прошлом сезоне Азмун забивал в Лиге чемпионов в ворота «Аякса», «Атлетико» и «Баварии», а после возвращения из «Ростова» в «Рубин» собрал безголевую серию в РФПЛ продолжительностью больше 1000 минут. Это катастрофическое падение. Понятно, что после провала никаким «Ливерпулям», «Боруссиям» и «Лацио» «иранский Месси» не интересен. 

Педро Роша («Спартак»)

В недавнем прошлом: основной игрок «Гремио» - лучшей команды Южной Америки и один из самых дорогих летних трансферов РФПЛ (12 миллионов евро).
Сейчас: 7 матчей, 1 гол. Запасной «Спартака», у которого минимум шансов себя проявить.

Не исключено, что лучшие матчи Роши за «Спартак» впереди, ведь бразилец не всегда понимает партнеров из-за недостатка совместной практики, но сам по себе не выглядит бестолковым. Тем не менее, прямо сейчас Педро будет в числе разочарований, ведь «Спартак» за 12 миллионов евро не получил человека, который играет в команде важную роль. Это непозволительная роскошь. Роше только предстоит оправдать свой трансфер, пока что он не сделал команду Массимо Карреры сильнее или хитрее.

Артём Дзюба («Зенит»)

В недавнем прошлом: лучший нападающий «Зенита», становившийся лучшим бомбардиром команды в двух предыдущих сезонах с 23 и 14 голами (во всех турнирах).
Сейчас: 15 матчей и 1 гол в РФПЛ. Без места в основе и без перспектив в «Зените».

Дзюба – футболист такого типа, которому нужно безмерное доверие и даже отеческая любовь главного тренера для демонстрации максимума возможностей. Очевидно, Манчини не верит в Артема, у которого нынешний сезон совершенно не складывается. Дзюба играет очень редко, забил два гола в легких матчах, которые «Зенит» выигрывал по 5:0, и вообще выглядит инородным телом в команде, пока у руля Роберто Манчини.

Никита Медведев («Локомотив»)

В недавнем прошлом: перспективный вратарь, один из самых заметных в РФПЛ, установивший рекорд по продолжительности сухой серии.
Сейчас: даже не второй номер «Локомотива».

Рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России (989 минут) летом принял предложение «Локомотива», удивив Руслана Нигматуллина, который не понял, зачем Никите садиться в запас «под Гильерме». Осенью, когда Маринато получил травму, выяснилось, что Медведеву Юрий Павлович Семин предпочитает еще и Антона Коченкова. Занавес.

Роберто Манчини («Зенит»)

В начале сезона: новая надежда «Зенита» и нареченный будущий чемпион России. 
Сейчас: человек, под чьим руководством «Зенит» одержал 2 победы в 9 последних турах РФПЛ и отпустил «Локомотив» в восьмиочковый отрыв.

Роберто Манчини не мог отпустить Артема Дзюбу одного в дурную компанию разочарований, поэтому присоединился к форварду, которому не может найти применения. На самом деле, итальянец с огромным контрактом пока вообще с трудом оправдывает свое назначение. Он не показывает гениальных тренерских качеств, а самый яркий и дорогостоящий состав в РФПЛ, по его мнению, укомплектован недостаточно хорошо. И ведь поначалу у «Зенита» все получалось за счет хорошего настроения и высокого индивидуального мастерства: после 11 туров «сине-бело-голубые» опережали «Локомотив» на 5 очков, а «Спартак» на 13 баллов. Сейчас железнодорожники на 8 пунктов впереди, а «красно-белые» идут вровень. Другими словами, московские клубы на отрезке в 9 туров отыграли у «Зенита» по 13 очков. Фантастика! И еще одно доказательство, что чемпионская интрига в РФПЛ жива.

«Рубин»

«Рубин» разочаровывает на всех фронтах, хотя казалось, что возвращение Курбана Бердыева вернет РФПЛ сильную команду из Казани. Однако Курбан Бекиевич пока не смог соорудить коллектив по своим традиционным лекалам – где-то не хватает мастерства, где-то выучки, где-то самоотдачи. На выходе получается игра «выколи глаз» без забитых мячей и даже намека на зрелище. Между тем, трибуны пустуют, а у клуба огромные долги.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил d_fincher
26 декабря 2017 в 18:55
d_fincher:
Современный Зенит - это что-то монструозное - стадионы-космические корабли, бакланы, скупка оптом аргентинцев, сборники на скамейке, высокомерный Манчини, зарплаты тренерам, которые уже не работают, а им все идут российские миллионы... короче при всей этой дорогущей жести они еще и в ЛЕ второй год подряд играют. Мегажесть. Но куда деваться фанатам? Приходится делать вид, что им нравится лицо Манчини и играть в ЛЕ, громить тамошних футбольных муравьев.
Вам не нравится играть в ЕК только потому, что вы там на 112 месте?
pomor45
pomor45 ответил gracie
26 декабря 2017 в 18:52
gracie:
Манчини пока не может мобилизовать команду на игру в футбол и это заметно особенно на играх чемпионата! Этим должен помочь заняться тренеру Фурсенко! Такое состояние команды близко к пофигизму , c этими игроками - миллионерами надо работать более контактно или пригласить Аршавина на год играющим дядькой , который должен будет им пихать в раздевалке и будет их всех мобилизовывать во время игры! Иначе будет провал хуже чем при Луческу. Попомните моё слово! Полностью провалена концовка осеннего тура! Обалдеть!!!!! Зачем нужны были эти все странные задумки по приглашению Аргентины и в таких числах!Или они будут играть или их надо половину продать сейчас! Надо было приглашать игроков из АФРИКИ , которые хотят играть в футбол ! Команды сейчас НЕТ и как говорят в Одессе, - и ,,неизвестно....''?!
Не слишком ли торопитесь. Даже такому признанному в Европе тренеру, как Лобановский, которого многие топ-тренеры признают своим учителем, требовалось не менее трёх лет, чтобы создать команду победителей, а Манчини уже через полгода получил лучший результат группового этапа ЛЕ.
pomor45
pomor45 ответил kidman4ik
26 декабря 2017 в 18:47
kidman4ik:
100 миллионов евро, в мусорку и тренер чья зарплата больше чем у Моуроньо\Конте\Аллерги Если это не разочарование, тогда что?
Разочарование - это Спаратак. Чемпион страны - позорит Россию в Европе дикими проигрышами и никак не может выбраться в рейтинговую сотню УЕФА. Теперь ещё и проблемы с ФФП УЕФА начались.
pomor45
pomor45 ответил d_fincher
26 декабря 2017 в 18:42
d_fincher:
Современный Зенит - это что-то монструозное - стадионы-космические корабли, бакланы, скупка оптом аргентинцев, сборники на скамейке, высокомерный Манчини, зарплаты тренерам, которые уже не работают, а им все идут российские миллионы... короче при всей этой дорогущей жести они еще и в ЛЕ второй год подряд играют. Мегажесть. Но куда деваться фанатам? Приходится делать вид, что им нравится лицо Манчини и играть в ЛЕ, громить тамошних футбольных муравьев.
Современный Зенит это лучший клуб России по всем европейским показателям.
Russian_spb
Russian_spb
25 декабря 2017 в 10:58
Новосельцева и Чалова искренне жаль.
george666
george666 ответил UrAn54
24 декабря 2017 в 22:15
UrAn54:
А почему нет Погребняка?
А ему играть уже не надо бабки получает премиальные в суде отсудил )
Argentino78
Argentino78
22 декабря 2017 в 03:27
Самое главное разочарование,это что из тройки"Спартак-Зенит-ЦСКА"у последних двух такие проблемы,что им для отвода глаз,приходиться орать на весь Соккер, что мол посмотрите у Спартака то, что творится!Это как у магазина сидящие бомжи,показывая пальцами на владельца "Лексуса"громко смеются и кричат прохожим,показывая пальцем,мол вот неудачник то где...
UrAn54
UrAn54
21 декабря 2017 в 16:43
А почему нет Погребняка?
oFANATo
oFANATo
21 декабря 2017 в 15:44
    street-steal67
    street-steal67 ответил Кот- Бегемот
    21 декабря 2017 в 14:44
    Кот- Бегемот:
    Как бы этот каламбур боком не вышел на Мира 2018!
    Долго отвечал, но все же! я это уже за факт принял, что на ЧМ будет позорище по хлеще чем на прошлом ЧЕ.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    21 декабря 2017 в 12:22
    ...разочарование одно - Зенит...вбухивают , вбухивают денежки , а толку - ноль...как говорится : " не в коня корм " ....( не в обиду коняшкам )
    gracie
    gracie ответил turist82
    21 декабря 2017 в 09:59
    turist82:
    Главный позор это куча денег выкинутых Газпромом на какую то манчиню со сворой аргентинских нахлебников ) Толку ноль, а деньги попилили
    Cчитайте свои миллиарды с твом хозяином Спартака!
    turist82
    turist82
    21 декабря 2017 в 09:47
    дзюбу надо в Ростов продать. К Карпину ) Валера из него там уборщицу сделает ) За 15000р в месяц
    за
    за
    21 декабря 2017 в 09:40
    Топ-Дзюба в топ-команде!
    gracie
    gracie
    21 декабря 2017 в 09:38
    Манчини пока не может мобилизовать команду на игру в футбол и это заметно особенно на играх чемпионата! Этим должен помочь заняться тренеру Фурсенко! Такое состояние команды близко к пофигизму , c этими игроками - миллионерами надо работать более контактно или пригласить Аршавина на год играющим дядькой , который должен будет им пихать в раздевалке и будет их всех мобилизовывать во время игры! Иначе будет провал хуже чем при Луческу. Попомните моё слово! Полностью провалена концовка осеннего тура! Обалдеть!!!!! Зачем нужны были эти все странные задумки по приглашению Аргентины и в таких числах!Или они будут играть или их надо половину продать сейчас! Надо было приглашать игроков из АФРИКИ , которые хотят играть в футбол ! Команды сейчас НЕТ и как говорят в Одессе, - и ,,неизвестно....''?!
    Фата лист
    Фата лист
    21 декабря 2017 в 08:43
    А Краснодар никого не разочаровал?
    denmig
    denmig
    21 декабря 2017 в 08:05
    Топ-10 разочарований РФПЛ: Манчини, Дзюба! - Красота! Лепота!!!
    Hypnoz
    Hypnoz
    21 декабря 2017 в 08:04
    Бомжи потратили очередные 4 миллиарда народных рублей, как обычно бестолку ))))
    AmG1991
    AmG1991
    21 декабря 2017 в 03:52
    У зенита полное болото проблем,а они все про 7:0 поют😂Мне кажется что если даже зенит в ФНЛ вылетит,то все равно будут говорить "зато не 7:0"😂
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    20 декабря 2017 в 23:09
    Руки прочь от Петковича.
    nikot
    nikot
    20 декабря 2017 в 23:01
    коней, Спартак нагнул знатно!
    Великолепный
    Великолепный ответил Литейный 4
    20 декабря 2017 в 22:56
    Литейный 4:
    Разочарование одно - это обновляющиеся рекорды Спартака! 1-18 7-0 !!!!! Какой следующий рекорд?
    Разочарование одно
    kidman4ik
    kidman4ik
    20 декабря 2017 в 22:40
    100 миллионов евро, в мусорку и тренер чья зарплата больше чем у Моуроньо\Конте\Аллерги
    Если это не разочарование, тогда что?
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    20 декабря 2017 в 22:22
    Главное разочарование - вылет спартака из ЛЧ, а он собирался там выигрывать, но его просто порвали на части на полпути.
    protest70
    protest70
    20 декабря 2017 в 21:37
    Физрук Манчини и его оболтусы это полный провал
    agidel2012
    agidel2012 ответил plusnindimon
    20 декабря 2017 в 21:32
    plusnindimon:
    Да эти рекордсмены сколько времени даже в ЛЕ пробиться не могли, что с них взять.
    И все же Зенит Спартаку во втором круге проиграл, да и за 9 туров упустил 13-ти очковое преимущество. При это Зенит лучше Спартака (для вас болотных или заболотных конечно). 0-7 по сравнению с этим пшик, разовая осечка. Почему-то никто не вспоминает новый рекорд Спартака - победу над Севильей 5-1. Там антирекорд, здесь рекорд - вот такой Спартак. Не исключаю, что Спартак и этот сезон может выиграть в РПФЛ, но это узнает только весной. Все может быть.
    Заполярный
    Заполярный
    20 декабря 2017 в 21:32
    манчини дюба - ВЕРИМ ВЫ ЛУЧШИЕ. БЕЗ ВАС БУДЕТ СКУЧНО.
    agidel2012
    agidel2012
    20 декабря 2017 в 21:18
    Может Манчини специально заслали в Зенит, чтобы сборников на скамейке держал и Зенит в ЛЧ не пускам?
    Egorium
    Egorium
    20 декабря 2017 в 19:51
    Главные разочарования сезона - спартак, сромес и ЛЧ.
    turist82
    turist82 ответил Александр Северный
    20 декабря 2017 в 19:49
    Главный позор это куча денег выкинутых Газпромом на какую то манчиню со сворой аргентинских нахлебников ) Толку ноль, а деньги попилили
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