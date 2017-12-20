Топ-10 разочарований РФПЛ: Манчини, Дзюба и «Рубин»

Говорим о негативных явлениях, игроках, тренерах и футболистах, которые разочаровали в первой части сезона РФПЛ. «Соккер.ру» отобрал десятку, но вы можете дополнить список!

Федерико Расич («Арсенал»)

В предыдущем сезоне: главная ударная сила «Арсенала» в атаке – 6 голов в 12 матчах.

Сейчас: 0 голов в 14 матчах, вчистую проигранная конкуренция Джорджевичу за место на острие атаки.

Во второй половине прошлого сезона фактурный Расич солидно выглядел на острие атак «оружейников». В частности, Федерико отметился дублем в ворота «Спартака» в последнем туре чемпионата 2016/2017, что позволило «Арсеналу» попасть в стыковые матчи. Летом туляки арендовали Джорджевича, и аргентинский форвард с балканскими корнями оказался на обочине. Впрочем, шансы у Федерико были: Божович выпускал его на поле в 14 матчах, пусть в основном ненадолго, но Расич ни разу не продемонстрировал задора, который заставил бы тренера пересмотреть свое отношение.

Марко Петкович («Спартак»)

В недавнем прошлом: играл в чемпионате Сербии и никому не мешал.

Сейчас: 5 матчей в РФПЛ, в которых не доказал, что соответствует уровню чемпионата России и своей команды.

Это история о человеке не на своем месте. Марко разочаровывает тем, что занимает в «Спартаке» место футболиста, который мог бы усилить команду или хотя бы претендовать на прогресс. «Красно-белые» не понесут серьезного ущерба, ведь взяли Петковича свободным агентом, но по-прежнему нет ответа на вопрос: «Зачем?» Зачем «Спартаку» игрок, который заметно слабее 33-летнего Ещенко? Если приглашать иностранца на фланг обороны – то звезду по меркам РФПЛ, если укреплять позицию дублером, то можно было найти кого-то с российским паспортом не хуже Марко – хоть того же Паршивлюка.

Фёдор Чалов (ЦСКА)

В предыдущем сезоне: заиграл в основе ЦСКА, забил пять мячей в апреле-мае.

Сейчас: 0 голов в 13 матчах, постепенная утрата игровой практики.

Лучший молодой футболист 2017 года. Да, весной Чалов, казалось, сумел закрепиться на взрослом уровне и даже зародил надежду, что в немногочисленном полку российских форвардов прибыло, однако в новой кампании Федор выдохся. Синдром ли это второго сезона, проблемы роста или банальные медные трубы – кто знает? Но факты налицо: летом у Чалова были выходы в основе, потом был период, когда он начинал матчи в запасе и выходил по ходу вторых таймов, в конце концов, оказался в глубоком запасе, пока в атаке ЦСКА резвился Вернблум. Разочаровательно!

Иван Новосельцев («Зенит»)

В недавнем прошлом: основной игрок «Ростова» и кандидат в сборную России.

Сейчас: вечный запасной и звезда Инстаграма.

Был период, когда Новосельцева называли самым толковым из молодых защитников, чье поколение приходит на смену Игнашевичу и Березуцким, но переход в «Зенит» растоптал карьеру Ивана. За полтора года он не сыграл и десятка матчей за «сине-бело-голубых», не сумел (не слишком и хотел?) убедить в своей состоятельности и профессионализме ни Луческу, ни Манчини, зато регулярно публикует в соцсетях фото в гламурных образах. Новосельцев точно все еще футболист?

Сердар Азмун («Рубин»)

В недавнем прошлом: один из главных экспортных лотов РФПЛ, футболист, которым интересовались большие европейские клубы.

Сейчас: автор одного гола в 18 матчах, причем забил Сердар в последнем, перед зимними каникулами, туре в ворота слабейшей команды чемпионата.

В прошлом сезоне Азмун забивал в Лиге чемпионов в ворота «Аякса», «Атлетико» и «Баварии», а после возвращения из «Ростова» в «Рубин» собрал безголевую серию в РФПЛ продолжительностью больше 1000 минут. Это катастрофическое падение. Понятно, что после провала никаким «Ливерпулям», «Боруссиям» и «Лацио» «иранский Месси» не интересен.

Педро Роша («Спартак»)

В недавнем прошлом: основной игрок «Гремио» - лучшей команды Южной Америки и один из самых дорогих летних трансферов РФПЛ (12 миллионов евро).

Сейчас: 7 матчей, 1 гол. Запасной «Спартака», у которого минимум шансов себя проявить.

Не исключено, что лучшие матчи Роши за «Спартак» впереди, ведь бразилец не всегда понимает партнеров из-за недостатка совместной практики, но сам по себе не выглядит бестолковым. Тем не менее, прямо сейчас Педро будет в числе разочарований, ведь «Спартак» за 12 миллионов евро не получил человека, который играет в команде важную роль. Это непозволительная роскошь. Роше только предстоит оправдать свой трансфер, пока что он не сделал команду Массимо Карреры сильнее или хитрее.

Артём Дзюба («Зенит»)

В недавнем прошлом: лучший нападающий «Зенита», становившийся лучшим бомбардиром команды в двух предыдущих сезонах с 23 и 14 голами (во всех турнирах).

Сейчас: 15 матчей и 1 гол в РФПЛ. Без места в основе и без перспектив в «Зените».

Дзюба – футболист такого типа, которому нужно безмерное доверие и даже отеческая любовь главного тренера для демонстрации максимума возможностей. Очевидно, Манчини не верит в Артема, у которого нынешний сезон совершенно не складывается. Дзюба играет очень редко, забил два гола в легких матчах, которые «Зенит» выигрывал по 5:0, и вообще выглядит инородным телом в команде, пока у руля Роберто Манчини.

Никита Медведев («Локомотив»)

В недавнем прошлом: перспективный вратарь, один из самых заметных в РФПЛ, установивший рекорд по продолжительности сухой серии.

Сейчас: даже не второй номер «Локомотива».

Рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России (989 минут) летом принял предложение «Локомотива», удивив Руслана Нигматуллина, который не понял, зачем Никите садиться в запас «под Гильерме». Осенью, когда Маринато получил травму, выяснилось, что Медведеву Юрий Павлович Семин предпочитает еще и Антона Коченкова. Занавес.

Роберто Манчини («Зенит»)

В начале сезона: новая надежда «Зенита» и нареченный будущий чемпион России.

Сейчас: человек, под чьим руководством «Зенит» одержал 2 победы в 9 последних турах РФПЛ и отпустил «Локомотив» в восьмиочковый отрыв.

Роберто Манчини не мог отпустить Артема Дзюбу одного в дурную компанию разочарований, поэтому присоединился к форварду, которому не может найти применения. На самом деле, итальянец с огромным контрактом пока вообще с трудом оправдывает свое назначение. Он не показывает гениальных тренерских качеств, а самый яркий и дорогостоящий состав в РФПЛ, по его мнению, укомплектован недостаточно хорошо. И ведь поначалу у «Зенита» все получалось за счет хорошего настроения и высокого индивидуального мастерства: после 11 туров «сине-бело-голубые» опережали «Локомотив» на 5 очков, а «Спартак» на 13 баллов. Сейчас железнодорожники на 8 пунктов впереди, а «красно-белые» идут вровень. Другими словами, московские клубы на отрезке в 9 туров отыграли у «Зенита» по 13 очков. Фантастика! И еще одно доказательство, что чемпионская интрига в РФПЛ жива.

«Рубин»

«Рубин» разочаровывает на всех фронтах, хотя казалось, что возвращение Курбана Бердыева вернет РФПЛ сильную команду из Казани. Однако Курбан Бекиевич пока не смог соорудить коллектив по своим традиционным лекалам – где-то не хватает мастерства, где-то выучки, где-то самоотдачи. На выходе получается игра «выколи глаз» без забитых мячей и даже намека на зрелище. Между тем, трибуны пустуют, а у клуба огромные долги.