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Моуриньо vs Конте. Полная история конфликта

сегодня, 12:30

Дошло до личных оскорблений и угроз побить, и «Соккер.ру» разбирается в истории двух футбольных троллей, которым выгодно перейти друг другу дорогу. 

Октябрь 2016. С чего все началось

Первая встреча Моуриньо и Конте на английской земле завершилась победой Антонио со счетом 4:0. После матча Жозе пошел к коллеге и что-то шепнул на ухо. Специалисты по чтению по губам выяснили, что Жозе сказал: «Не празднуй так. При 1:0 это нормально, при 4:0 это унизительно для нас».

Конте не стал раскрывать суть нравоучений, но обронил в интервью итальянским СМИ фразу: «Я был футболистом и знаю, как вести себя после побед». То есть Антонио подтвердил прочитанное по губам, и в первом раунде он прав – Моуриньо как только победы в молодости не праздновал. Скакал на бровке, бегал отмечать голы к угловому флажку, на коленях прокатывался…

Март 2017. Моуриньо реагирует на «Иуду»

Еще раз они встретились в четвертьфинале Кубка Англии. На этот раз чуть было не подрались на бровке после удаления Андера Эрреры. Конте после матча возмущался: «Азара постоянно били по ногам. Что это за тактика такая, выходить и бить соперника? По мне это не футбол». 

Прокомментировал он и стычку с Моуриньо: «Это цирк. Неважно, что делают тренеры. Хотя надо сказать, что четвертый арбитр достойно справился с ситуацией». А вот Жозе саркастично поблагодарил главного рефери за удаление Эрреры – мол, разгрузил МЮ календарь накануне ответной игры с «Ростовом». 

А сконцентрировался Моуриньо не на игре. Этот конфликт явно подогрели фанаты «Челси», когда стали скандировать в адрес самого успешного тренера в истории их клуба: «Иуда! Иуда!» Моуриньо это задело, после матча его глаза блестели, и если удаление отказался комментировать, то фанатам ответил, попутно опуская статус Конте.

Жозе вспомнил о трофеях с «Челси»: «Фанаты могут обзывать меня, как хотят. Но до того момента, пока у них нет менеджера, который выиграл четыре раза АПЛ для них, я – номер один. Когда кто-то выиграет для них больше, я стану вторым номером. Но пока Иуда – номер один»

Апрель 2017. Конте подкалывает Жозе за траты

После победы в АПЛ Антонио решил намекнуть на неэффективность Гвардиолы и Моуриньо: «Этот сезон очень важен для понимания, что не всегда побеждает тот, кто тратит больше денег. МЮ и МС не впервые потратили много миллионов. Посмотрите, как они поступали раньше. Думают, что покупки – правильный путь к титулу. Но каждый клуб выбирает свою собственную стратегию». 

К слову, после этого Конте за лето потратил 216 млн евро. В этой истории встретились два человека, которые порой словно говорят с зеркалом. Вроде бы про оппонента, но немного и о себе любимом. 

Июль 2017 года. Антонио припомнил Моуриньо падение в «Челси»

Конте очень легко спровоцировать, что было успешно сделано на сборах. Его спросили о втором сезоне после чемпионского, а получилось, что приложил Жозе: «Мы знаем о сложности второго сезона и, безусловно, хотим избежать повторения истории Моуриньо в „Челси“. Команда завершила чемпионат на десятом месте, мы постараемся не повторить тот результат». 

Поскольку Жозе – человек пожилой, то он смотрит новости и читает прессу, поэтому точно увидел слова Конте. И запомнил их, ведь Моуриньо не забывает и не прощает. Даже ответил на этот выпад, использовав намек на лысину Конте: «Я мог бы ответить по-разному. Но я не собираюсь терять волосы, рассуждая об Антонио Конте». Португальский проказник первым перешел к глубоко личным выпадам – так и запишем. 

Октябрь 2017. Моуриньо называет Антонио нытиком

Антонио имел неосторожность ответить на вопрос о травмах в «Челси», и Моуриньо отреагировал мгновенно: «Другие менеджеры… Они плачут, ноют, плачут, ноют, когда некоторые игроки травмированы. Я не ною». 

Конте ответил: «У Моуриньо было полно времени, чтобы понять, что происходит в „Челси“. Полно времени, например, в прошлом сезоне. Думаю, он должен переживать о своей команде и все… Смотреть на себя, не на других». 

Январь 2018. Жозе величает Конте и Клоппа «клоунами»

В очередной раз в атаку первым пошел португалец. Он вроде бы говорил о себе, но понятно, кто сейчас безумно ведет себя на бровке в АПЛ – Конте и Клопп: «Вы считаете, я утратил страсть к игре, раз я перестал вести себя как клоун на бровке? Я предпочитаю вести себя по-взрослому, это лучше и для моей команды, и для меня. Не думаю, что стоит вести себя как сумасшедший на бровке».

Антонио купился на провокацию Жозе: «Думаю, ему стоит взглянуть на себя в прошлом. Возможно, он имел в виду себя в прошлом, да? Возможно, иногда люди забывают, что они говорили раньше или как вели себя раньше. Как это называется? Старческое слабоумие – это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом. В таких случаях нужна медицинская помощь. Человек уже ушел из клуба, но продолжает сюда лезть». 

Представители «Челси» попробовали смягчить слова Конте, заявив, что он попутал «старческое слабоумие» и «амнезию», но Моуриньо сразу же ответил еще жестче: «Чтобы закончить этот разговор, отвечу — да, я совершал ошибки в прошлом на бровке. Теперь совершаю меньше, но все равно буду. Но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. Никогда такого не было, и никогда не случится».

Конте на десять месяцев отстраняли за пособничество в организации договорных игр «Сиены», но при этом Моуриньо точно знает, какая роль в этой истории была у тренера, которого позже оправдали. Поэтому Антонио отреагировал очень резко: «Думаю, такого рода комментарии, когда ты пытаешься оскорбить кого-то, не зная правды, может давать только мелкий человек. Моуриньо был и является мелким человеком. Возможно, он таким и останется».

Точно останется, в 54 года люди не растут. Как  видите, после панчей о волосах Конте пошли панчи о росте Моуриньо. Также Конте припомнил Жозе его хитрость: «Я помню очень глупый пример, когда Моуриньо оскорбил Раньери из-за его английского языка, а позже, когда Клаудио уволили, надел футболку в его поддержку. Жозе - фальшивка». 

Антонио не успокоился: «Разве я похож на человека, который сожалеет о своих словах? Я так не думаю. Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого. Это не проблема клубов. Это проблема только между мной и им. У нас будет возможность встретиться лицом к лицу. Я готов. Не знаю, готов ли он».

Итальянский тренер «Челси» так завелся после отсылки к договорным матчам, что фактически предложил Моуриньо «выйти поговорить». Конте, конечно, не будет бить португальца, но если Жозе, как опытный тролль, продолжит использовать злые шутки о волосах, называть оппонента клоуном и добавит про «Ювентус» и допинг, когда Антонио был игроком, как бы у Конте не нашлись в Лондоне сицилийские друзья. 

Не стоит устраивать новый сезон «Острых козырьков» о войне мафий из США (откуда владельцы МЮ) и Италии в столице Великобритании. А то еще придет Абрамович и всем выдаст на орехи. 

Февраль 2018. Как продолжат конфликт?

25 февраля они сыграют на «Олд Траффорд». Моуриньо сможет еще раз пошутить о лысом сопернике, а Антонио в ответ вспомнит, что Жозе начинал переводчиком и не умел играть в футбол. А если Конте нужно подраться с Моуриньо на кулаках, то итальянцу пора подключить шутку о жене португальца.

Например, заявить, что даже жена Жозе не может его терпеть и живет в Лондоне, поближе к итальянским мачо. Конте ведь уже нелепо шутил о собственной благоверной. Говорил, что мнение Элизабетты никого не волнует. Жозе отсылку к родным не пропустит, это тема, где он выключает провокатора. 

И будет гомерически смешно, если Перес заменит дипломата Зидана на скандалиста Конте. Антонио в конфликте с Моуриньо показал, что они одного поля ягоды. У итальянца нерешенные проблемы в «Челси» и не самые теплые отношения с менеджерами клуба. А Жозе в непростом положении в «Юнайтед» и использует знакомую тактику – отвлечение скандалом. 

МЮ ведь не гроза авторитетов и статус чемпиона давно потеряли. Вот так они и нашли друг друга, два стареньких тролля. Вернее, один наивный – Конте, ведь ведется на провокации, а второй опытный – Моуриньо, который на словах победит, а от драки отвернется. Каждый готов высказать какую-то гадость, но при этом прекрасно понимают цену этой перепалки – выигрывают время. Разумеется, это шоу. Шоу хулиганское, и многих в мире футбола позабавило.

Но если учесть, что мужики пожившие, то их перепалка сразу смотрится жалко. А вот мсье Венгер ошибается. Большинству футбольных болельщиков и в Англии, и за ее пределами всегда интересно, когда два тренера такого уровня устраивают словесную войну. Вот только здесь не будет победителя, а будет два проигравших. Причем с сухим счетом, ведь такие диалоги не добавляют наставникам уважения и солидности.  

Конте и Моуриньо разменом любезностями неловко прикрывают тренерскую импотенцию в чемпионской борьбе. До нового года слили АПЛ Гвардиоле, а это серьезнее шуток, ведь стоило клубам несколько сотен миллионов фунтов. «Челси» потеряет титул, а подберет его команда из Манчестера, но не «Юнайтед». Так что старики знают, зачем изображают драку. 

Конте против Моуриньо – новый сезон «Черного зеркала», в котором отражается страх потерять статус значимых тренеров и уйти из нынешних клубов побежденными. 

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил artr-90
сегодня в 16:02
artr-90:
Просто у Особенного бомбалейло от того, что Конте уже в следующем сезоне сделал чемпионами команду, которая у физрука в зоне вылета барахталась. С теми же самыми игроками.
"С теми же самыми игроками."

Что доказывает слив игроками Моура.
Artuom
Artuom ответил St1ro0oll
сегодня в 16:01
St1ro0oll:
У Моуриньо когда начинаются проблемы, он ищет любые пути,чтобы люди забыли о проблемах клуба и мусолили другие темы, как и в этот раз. Это уже порядком надоедает,что в том году его обскакал Конте, а в этом году ему вдул Гвардиола. Вот и бомбит, от что денег тратится море, а толку как с гуся вода.
"У Моуриньо когда начинаются проблемы, он ищет любые пути,чтобы люди забыли о проблемах клуба и мусолили другие темы"

Этим он снимает нагрузку и стресс с игроков, принимая всё на себя. Всегда так поступал. Вам может это и не нравится, но игроки всегда были ему благодарны.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 15:54
Просто конте пытается пропиариться за счет тренерского гения жозе)) А если серьезно , то обоим необходимо взять пример с САФа и анчелотти...
тот еще добряк
тот еще добряк ответил El Dassory
сегодня в 15:33
Конте один из лучших тренеров в мире и тренерская карьера у него началась относитьльно недавно, у него все впереди. Удачи Графу
artr-90
artr-90
сегодня в 15:18
Просто у Особенного бомбалейло от того, что Конте уже в следующем сезоне сделал чемпионами команду, которая у физрука в зоне вылета барахталась. С теми же самыми игроками.
St1ro0oll
St1ro0oll
сегодня в 14:46
У Моуриньо когда начинаются проблемы, он ищет любые пути,чтобы люди забыли о проблемах клуба и мусолили другие темы, как и в этот раз. Это уже порядком надоедает,что в том году его обскакал Конте, а в этом году ему вдул Гвардиола. Вот и бомбит, от что денег тратится море, а толку как с гуся вода.
unoejk
unoejk ответил RedDevil88
сегодня в 14:38
RedDevil88:
а что за рекламу тут не банят???
Вы правы. Спасибо за сообщение.
RedDevil88
RedDevil88 ответил Fonor
сегодня в 14:31
а что за рекламу тут не банят???
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 14:10
Моуриньо отреагировал мгновенно: «Другие менеджеры… Они плачут, ноют, плачут, ноют, когда некоторые игроки травмированы. Я не ною».
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1031220

Смешно....
El Dassory
El Dassory
сегодня в 13:27
Реально достали оба, Моур сдал, а Конте никогда не был великим тренером.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 13:13
по 2 пенальти в каждые ворота 25 февраля и драка точно будет))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:06
Моур добавляет в футбол то, чего жаждут зрители.. Эффект войны. И мне это нравится.
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 12:53
Быть действующим чемпионом АПЛ, идти на 3-м месте в самой сложной лиге, участвовать во всех турнирах, а МЮ на втором месте, и при этом называть деятельность двух топ-тренеров "тренерской импотентией" ? Автор, может у вас какие то проблемы ?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:40
Да пусть хоть съедят друг друга, но лучше бы подрались.
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