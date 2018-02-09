Футболисты РФПЛ, чей контракт на исходе

Летом истекают контракты у ряда футболистов, которые играют важные роли в своих командах. Блогер «Соккер.ру» Duran Duran составил сборную игроков, которые станут свободными летом 2018.

Вратарь

Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)

На последнем рубеже голкипер, который только в 30-летнем возрасте заявил о себе на уровне Премьер-Лиги. «СКА-Хабаровск» - главный претендент на вылет в ФНЛ, однако у Довбни есть все шансы остаться в РФПЛ. Александр – лидер нашего чемпионата по числу сэйвов, 5.4 спасения в среднем за матч, а в бенефисной игре против «Спартака» вратарь дальневосточного клуба справился с 13 ударами чемпионов в створ своих ворот. Можно отметить еще одного голкипера, у которого заканчивается контракт в 2018 году – Андрея Синицына из «Краснодара», правда, его соглашение действительно до декабря.

Защитники

Виталий Денисов («Локомотив»)

Еще недавно Виталий Денисов боролся за звание лучшего левого защитника РФПЛ, но в этом сезоне уступает дорогу молодым, присев на скамейку запасных. Порох в пороховницах у крайнего бека еще точно остался, другое дело, что ему несколько осложняет жизнь футбольное гражданство Узбекистана – все-таки человек выступает на лимитной позиции.

Сердар Таски («Спартак»)

С учетом травмы Джикии сильнейший защитник «Спартака» на сегодняшний день и системообразующий игрок обороны. Во время контрольных матчей в телетрансляцию прорываются команды, которые Сердар раздает партнерам басом на русском языке. Конечно, есть и минусы – Таски не молод и подвержен травмам, однако «Спартак» может и не найти стража в оборону сильнее. Может быть, пока не поздно, стоит спохватиться и продлить контракт с немецким турком?

Андреас Гранквист («Краснодар»)

«Краснодар» очень хотел, чтобы капитан остался в команде, но будущее Гранквиста предопределено: швед доиграет в столице Кубани нынешний сезон, после чего вернется на родину. Андреас уже подписал контракт со своим родным клубом «Хельсингборгом», к которому присоединится летом. Невосполнимая потеря для «быков» и для всего российского чемпионата, ведь Гранквист стабильно входил в пятерку лучших центральных защитников РФПЛ в последние пять лет.

Доменико Кришито («Зенит»)

Капитан «Зенита» и очень важный легионер в составе «сине-бело-голубых». Доменико – мостик между иностранцами и россиянами, в Санкт-Петербург он приехал в далеком 2011 году молодым футболистом, а сейчас итальянцу 31, и он близок к статусу легенды «Зенита» новейшего времени. Агент футболиста сообщает, что рассматриваются различные варианты, но точка в этом деле еще не поставлена. Данни несколько лет назад уже ушел из «Зенита», а потом подписал новый двухлетний контракт, так что и Кришито рано говорить: «Аривидерчи!»

Полузащитники

Понтус Вернблум (ЦСКА)

Судя по последним интервью, этот швед тоже готов подвести черту под семилетним отрезком карьеры в ЦСКА. Понтус выиграл с армейцами титулы, но недавно жаловался шведским СМИ, что устал от бега по кругу: сборы каждый год в одном отеле, удержание на плаву вместо развития, «чертовы» тренерские придумки, заставляющие его путешествовать по позициям. В общем, все идет к тому, что Вернблум доигрывает последние месяцы в составе ЦСКА.

Потеря бойца. Вернблум уходит из ЦСКА

Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

15 матчей в текущем чемпионате, забитый гол в ворота ЦСКА. Юрий Семин рассчитывает на Дмитрия, или просто в «Локомотиве» нет игрока сильнее на эту позицию? Так или иначе, Тарасов без работы не останется, если не договорится с железнодорожниками об условиях нового соглашения. Центральный полузащитник с российским паспортом, постоянно входит в расширенную обойму сборной России – Дмитрием могут заинтересоваться даже соседи «Локо» в турнирной таблице.

Бибрас Натхо (ЦСКА)

У Натхо был период, когда он сбавил и потерял место в основе ЦСКА, но в текущей кампании израильтянин снова на коне: 19 матчей, 4 забитых гола, 2 результативные передачи. Армейцы заинтересованы в продлении контракта, но футболист пока размышляет. Конечно, если два опытных легионера – Вернблум и Натхо, разом покинут ЦСКА, это станет серьезным ударом по команде.

Юрий Жирков («Зенит»)

Понимаем, что в возрасте Жиркова уже не бывает долгосрочных контрактов – в этом году Юрий отметит свой 35-й день рождения, но ведь у него по-прежнему есть класс и мастерство, которых хватает для вызовов в сборную России. Так что просто отметьте для себя: 30 июня 2018 года Жирков станет свободным агентом.

Нападающие

Максим Канунников («Рубин»)

Максим Канунников летом будет нарасхват, если еще не имеет договоренности с каким-нибудь клубом. Летом 2017-го форвардом активно интересовался «Спартак», но «Рубин» запросил 6 миллионов евро за футболиста, у которого оставался год по контракту, и таких денег, естественно, не получил. Очевидно, Максим доигрывает в казанском клубе без особой мотивации, но российский форвард 26-ти лет от роду точно не останется без предложений в эпоху лимита.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Не думаю, что Фарфан уйдет из «Локомотива», если железнодорожники пробьются в Лигу чемпионов, но факт остается фактом: у одного из ярчайших футболистов РФПЛ нынешнего сезона летом истекает контракт.

Запас

Вратарь: Андрей Синицын (контракт до декабря 2018).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Неманья Пейчинович («Локомотив»), Денис Кулаков («Урал»), Александр Мартынович («Краснодар»).

Полузащитники: Георги Миланов (ЦСКА), Тимофей Калачев («Ростов»), Жоаозиньо («Краснодар»).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Рикардо Лаборде («Краснодар»), Магомед Митришев («Ахмат»).