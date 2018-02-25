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Финал Кубка Лиги. Подвох для фаворита

25 февраля 2018, 13:00
Финал Кубка Лиги. Подвох для фаворита

«Манчестер Сити» вынесет «Арсенал»? Не факт, вылет «горожан» из Кубка Англии напомнил «Соккер.ру» о специфике турниров, которые любит Венгер.
 
                                                                    За «горожан». Качество футбола 

Даже самый верный личный поклонник Венгера не станет спорить, что у «горожан» мощная играющая команда, превосходящая «Арсенал». Отрыв от второго места в АПЛ колоссальный, 79 забитых мячей, всего 20 пропущенных. «Базель» вынесли 0:4, «Лестер» до этого 5:1. «Сити» опережает «Арсенал» на 27 пунктов. Это больше, чем расстояние от «канониров» до последней команды АПЛ!  

Махровый каталонский сепаратист Хосеп может заработать дисквалификацию за ленточку с политическим подтекстом. Его личный самолет обыскали испанцы в поисках беглого бывшего президента Каталонии. Но сам Гвардиола в Англии успешно провел революцию. Доказал, что можно играть не в «бей-беги», но добиваться результата. «Горожане» выделяются командной игрой, что доказывает Де Брюйне – лидеру важнее создать гол, чем забить самому. 

За «Арсенал». Кубковые победы

Мсье Арсен четырнадцать лет без чемпионского титула. Но с той золотой поры четырежды взял Кубок Англии, а еще четыре раза выигрывал Суперкубок страны. Причем за последние четыре полных сезона трижды побеждал в старейшем турнире планеты из числа уцелевших до наших дней. И столько же раз в его кармане оказывалась медаль победителя Суперкубка Англии. 

Проще говоря, «Арсенал» в кубковых финалах обыгрывал чемпионов. Настроить на победу в таком матче Венгер умеет. В прошлом сезоне «Арсенал» обыграл в финале Кубка Англии – турнира более престижного, чем Кубок Лиги, чемпионский «Челси», не дав Конте сделать «золотой дубль». А в Суперкубке Англии даже чемпионский «Манчестер Сити» громил, правда, еще при Пеллегрини.

За «горожан». Мотивация после «Уигана»

У Гвардиолы дела шли хорошо – обыграли «Кардифф», прожарили ВБА, оступились против «Бернли», но перекрыли победами над «Лестером» и «Базелем» с общим счетом 9:1. А потом Григг из «Уигана» заставил вспомнить песенку времен Евро-2016 – случилась кубковая сенсация, а Хосеп даже улетел после осечки домой в Барселону вместе с семьей в короткий отпуск, чтобы собраться с мыслями и остыть, ведь испанец завелся и бегал за соперниками

Но, конечно же, сам «Манчестер Сити» не сломался, лишившись шансов на победу еще и в Кубке Англии. Разумеется, даже использование основы против «Уигана», а также вылет с разницей в один мяч, не разуверил Хосепа в том, что впереди ждут трофеи. Но «горожанам» напомнили, что в одном отдельно взятом матче любой может обыграть любого. И чтобы сегодня не горевать, на «Арсенал» манчестерскому  клубу надо настраиваться серьезнее, чем на «Уиган». Один гол Обамеянг и Озил всегда придумают, не стоит об этом забывать. 

За «Арсенал». Нестабильность нового года

Казалось бы, выбили «Челси» из Кубка Лиги – добрались до финала, надо было продолжить серию. Но сразу проиграли на выезде «Суонси» со счетом 3:1. Казалось бы, погром «Эвертона» означает, что Обамеянг и Мхитарян могут решить хотя бы часть проблем Венгера. Но нет, после яркой победы был ужасный матч против «Тоттенхэма». В дерби соперник забил лишь раз, мог пропустить в концовке, но Почеттино полностью переиграл Венгера. 

После этого хлопнули на выезде «Эстерсунд», чтобы потом дома проиграть скромному шведскому сопернику в Лиге Европы. Так почему такие результаты говорят в пользу «Арсенала» накануне финала Кубка Лиги? А потому, что «канониры» давно перестали быть серьезным претендентом на успех на длительной дистанции, но могут обыграть многих в отдельно взятой игре. Поражение от шведов отрезвило, а сегодня у Венгера главный матч зимы и, быть может, даже сезона, если вылетят из Лиги Европы до финала.  

За «горожан». Потребность в титулах

«Арсеналу» важна прибыль, но «Манчестер Сити» не думает о деньгах. В клубе потратили 528 миллионов евро за два сезона, причем в основном платили за защитников. Каждому выдавали императорские зарплаты, и теперь надо подумать, что делать с клубом, который не зарабатывает больше всех в мире, не самый популярный на планете, не может использовать дикую популярность Месси, Роналду или Неймара. 

Клубу Гвардиолы нужны глорихантеры, причем миллионы новых идолопоклонников! Значит, сегодня в финале против «Арсенала» нужно сыграть в свой футбол и победить уверенно, а лучше всего даже красиво и ярко. К слову, Хосеп почти не проигрывает в больших финалах. Семь лет назад уступил «Реалу» в Кубке Испании, были приключения против Клоппа в Германии, но не в Суперкубке. В основном же Гвардиола знает, как попасть в историю – собирать трофеи. «Сити» ведь пока единственная команда, с которой Хосеп не выигрывал ничего. 
 
                                                          За «Арсенал». Умение играть с «Ман Сити»

Если начать отсчет с финала Суперкубка Англии, который провели в августе 2014 года, «Арсенал» выиграл 3:0 – еще при Пеллегрини, то можно констатировать две вещи. Первая - основной состав «горожан» с того времени изменился полностью. Джеко играл вместо Агуэро в том матче в атаке, а в основе был младший Туре, но сейчас Яя числится в «Манчестер Сити», а не играет. Второе – «Арсенал» с любыми звездами «горожан» сможет если не справиться, то навязать борьбу. 

В 10 последних матчах между командами на счету «Манчестер Сити» всего две победы, а вот у Венгера сразу четыре успеха. Правда, один добыт в кубковом овертайме. Но это был прошлогодний полуфинал Кубка Англии, такой результат хорошо перекликается с аргументом в пользу «канониров» - Венгер умеет навязать Гвардиоле неудобный стиль игры. При этом, если говорим о современных «горожанах», то надо напомнить, что они обыграли «Арсенал» 3:1. Теперь Венгер сделает выводы и попробует сегодня не проиграть в основное время. 

Мнение читателей. «Манчестер Сити» - однозначный фаворит?

«Горожане» в третий раз за четыре года сыграют в финале Кубка Лиги. Оба финала – 2014 и 2016, разумеется, выиграли. Если «Арсенал» - король Кубка Англии, то «Манчестер Сити» - один из королей Кубка Лиги. Турнир, который многие рады бы отменить, Гвардиола откровенно мечтает выиграть. Ведь тут и практический аспект – нужны трофеи, и психологический – если проигрываешь «Уигану» и «Арсеналу» в решающих кубковых матчах, то что будешь делать с другими фаворитами Лиги чемпионов? 

«Канониры», по мнению Венгера, могут считаться андердогами финала против «Манчестер Сити». Соперник подрос со времен прошлой кубковой встречи. Лондонцы вообще из семи финалов этого турнира проиграли в пяти. Но «Арсеналу» нужен и трофей, и опыт сложных побед, в поисках которого сегодня поднялся с кровати Гвардиола. Хосеп говорит, что финалы принадлежат футболистам, но с учетом, что Венгер – неудобный соперник для «Манчестер Сити», а испанец уважает француза и даже напрашивался в «Арсенал» как игрок, роль тренеров не стоит отводить на второй план. 

Кто предложит больше сюрпризов – тот и выиграет в финале. Матч может получиться, особенно если «Арсенал» покажет класс и заставит «Манчестер Сити» суетиться и отдать больше сил, чем планирует Гвардиола. Если финальную скучноватую рациональность подменят куражом – игра пойдет и запомнится. Если нет – будет возня, но с тем же эффектом. В финале победить может каждый, а «Арсенал» достаточно часто не проигрывал «Манчестер Сити», чтобы предпринять солидную попытку.  

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lobsterdam
lobsterdam ответил борька
26 февраля в 20:07
борька:
Ничья
ничейка не по делу в кубке!
andre_can
andre_can
26 февраля в 10:58
"аналитик" писал...
95-shishani-95
95-shishani-95
25 февраля в 15:58
Почему-то я уверен, что Арсенал проиграет! Но посмотрим, случится ли чудо...
dimagas1
dimagas1 ответил Saang
25 февраля в 14:48
Saang:
Нет
Будут!
Saang
Saang ответил Владимир Ушаков
25 февраля в 14:11
Владимир Ушаков:
Все адекватные люди будут поддерживать Арсенал в данном матче
Нет
Saang
Saang
25 февраля в 14:10
Хосеп, не подведи горожан!
борька
борька
25 февраля в 14:06
Ничья
yudin_duda
yudin_duda
25 февраля в 13:54
Эм,а давно ли гобуая помойка стала фаворитом))
Старый раскдивает выскочек и даже не заметит
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 февраля в 13:41
Все адекватные люди будут поддерживать Арсенал в данном матче
Crooclin
Crooclin
25 февраля в 13:40
Какая нафиг "специфика турниров, которые любит Венгер"?!?! Афтар явно попутал Кубок Англии со всеми остальными кубковыми турнирами!
Венрег только Кубок Англии выигрывал 7 раз, с остальными у него форменная беда: Кубок Лиги(который сейчас на кону): два финала = два поражения
Кубок УЕФА: один финал = одно поражение
Кубок Чемпионов: один финал = одно поражение
Внимательнее надо статейки писать!!!
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