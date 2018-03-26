Роковое число 29. Хронология травм «Спартака» в сезоне-2017/18

26 марта 2018, 18:47

Мартовский перерыв на матчи сборных принес «Спартаку» очередные травмы в богатую коллекцию, которой не позавидуешь. «Соккер.ру» пытается найти систему.

1. Роман Зобнин. С 5 июня 2017 года по 20 октября 2017 года (137 дней) – разрыв крестообразной связки

Первая большая потеря «Спартака» нынешнего сезона случилась в концовке прошлого, когда Зобнин в матче за сборную России против венгров получил тяжелую травму колена. Роман еще восстановился завидными темпами: всего через 4.5 месяца был в строю.

2. Артём Тимофеев. С 26 июня 2017 года по 16 июля 2017 года (23 дня) – ушиб пятки

Неприятная травма помешала молодому хавбеку полноценно подготовиться к сезону.

3. Сердар Таски. С 3 июля 2017 года по 3 августа 2017 года (30 дней) – травма пальца ноги

Немецкий защитник – основной в «Спартаке» при Массимо Каррере, но с ним до сих пор не продлили контракт, истекающий в конце сезона. Думается, основная причина в «хрустальности» Сердара. Сезон он начал с месячного простоя из-за повреждения пальца ноги.

4. Александр Самедов. С 6 июля 2017 года по 28 июля 2017 года (22 дня) – мышечная усталость

Самедов набегался на Кубке Конфедераций и пропустил старт сезона в целях профилактики – был риск получить реальное мышечное повреждение. Так или иначе, Каррера не мог рассчитывать на опытного футболиста.

5. Луис Адриано. С 18 июля 2017 года по 28 июля 2017 года (10 дней) – мышечная усталость

Еще один футболист с таким диагнозом на старте сезона. Плоды напряженной работы на сборах? Зато потом бразильский форвард уверенно встал на рельсы и вот уже почти 30 встреч выходит в стартовом составе «Спартака».

6. Александр Селихов. С 30 июля 2017 года по 4 августа 2017 года (6 дней) – растяжение связки колена

Александр не попал в заявку на матч с «Краснодаром» из-за дискомфорта в колене. К счастью, причиной оказалось легкое растяжение, вратарь быстро вернулся в строй.

7. Артём Тимофеев. С 10 августа 2017 года по 25 марта 2018 года (227 дней) – разрыв крестообразной связки

Ввиду травмы Зобнина у Тимофеева появлялся неплохой шанс укрепить свои позиции в составе «Спартака», домашнюю встречу против «Арсенала» он начал в стартовом составе, но покинул поле на носилках. Только на днях Артем вернулся в общую группу.

8. Зе Луиш. С 12 августа 2017 года по 2 сентября 2017 года (21 день) – травма бедра

Уже по ходу первого тайма дерби с ЦСКА Зе Луиш попросил замену – рванул бедро.

9. Сердар Таски. С 28 августа 2017 года по 10 сентября 2017 года (14 дней) – проблемы с приводящей мышцей бедра

Вынужденная замена в первом тайме матча со «СКА-Хабаровском», и Сердар отправился в лазарет на две недели.

10. Зе Луиш. С 6 сентября 2017 года по 29 октября 2017 года (53 дня) – травма мышц живота

Редкие для футбола травмы тоже не обходят «Спартак» стороной. Не успел Зе залечить бедро, как снова угодил в лазарет. На этот раз – из-за растяжения мышц живота. По легенде, причиной неожиданных травм африканского форварда является его новая подруга, танцовщица зажигательных танцев Алеся. Но это не более чем теория.

11. Джано Ананидзе. С 7 сентября 2017 года по 18 сентября 2017 года (11 дней) – проблемы с коленом

Грузинский хавбек провел некоторое время на лечении, но если бы это была самая тяжелая его травма в сезоне…

12. Денис Глушаков. С 13 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года (16 дней) – ушиб подколенного сухожилия и проблемы с бедром

Капитан «Спартака» не смог продолжить встречу с «Марибором» из-за болевых ощущений.

13. Георгий Тигиев. С 18 сентября 2017 года по март 2018 (182 дня) – разрыв крестообразной связки колена

Третий «крестоносец» «Спартака» в сезоне 2017/18, получил тяжелую травму в игре с «Тосно». По идее, уже должен заниматься в общей группе – прошло полгода, но Георгий, кажется, не слишком профессионально следил за своей физической формой, поэтому его возвращение в строй откладывается.

14. Педро Роша. С 20 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 (10 дней) – повреждение икроножной мышцы

Свою посильную лепту в конвейер травм внес и Педро Роша.

15. Квинси Промес. С 21 сентября 2017 года по 11 октября 2017 (20 дней) – ушиб подколенного сухожилия

Лидер «Спартака» пропустил три недели, а потом ему еще потребовалось определенное время, чтобы набрать форму.

16. Джано Ананидзе. С 25 сентября 2017 года по 25 февраля 2018 года (153 дня) – травма лодыжки

Потребовалась операция и длительный восстановительный период.

17. Артём Ребров. С 26 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года (30 дней) – травма колена

В домашнем матче с «Ливерпулем» Артем Ребров несколько раз спас «Спартак», а в одном из эпизодов получил травму – как показалось по горячим следам, разрыв крестообразных связок. Даже Леонид Федун после игры заявил: «Кошмар! Кажется, четвертые „кресты“ за сезон». У «Спартака» впереди были и четвертые, и пятые «кресты», а вратарь отделался легким испугом: пропустил всего месяц. Однако этот простой стоил ему статуса первого номера команды, Александр Селихов своим шансом воспользовался.

18. Александр Самедов. С 17 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года (34 дня) – разрыв мышц бедра

Месяц без футбола провел Самедов, хотя по предварительным прогнозам должен был провести в лазарете даже больше времени.

19. Андрей Ещенко. С 21 октября 2017 года по 4 ноября 2017 (14 дней) – растяжение мышц бедра

Даже несгибаемого бойца Андрея Ещенко не минула чаша сия. Прошлой осенью вынужден был пропустить две недели из-за травмы задней поверхности бедра.

20. Сальваторе Боккетти. С 26 октября 2017 года по 2 ноября 2017 года (7 дней) – ушиб колена

Первая, но не последняя травма Боккетти в нынешнем сезоне. Итальянский защитник проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе при соотечественнике Каррере, да еще и в лазарет зачастил.

21. Сердар Таски. С 25 ноября 2017 года по 1 декабря 2017 года (7 дней) – повреждение мышц бедра

Из-за этого повреждения Таски пропустил важный матч с «Зенитом», а встречу против тульского «Арсенала» провел в запасе – его здоровьем решили не рисковать в тяжелых погодных условиях.

22. Дмитрий Комбаров. С 27 ноября 2017 года по 27 декабря 2017 года (30 дней) – перелом ребра

В матче с «Зенитом» сломал ребро, выбыл из строя на месяц.

23. Георгий Джикия. С 7 декабря 2017 года по 21 декабря 2017 года (14 дней) – травма бедра

В матче против «Ливерпуля» на «Энфилде» москвичи уступили 0:7 и потеряли ведущего защитника перед дерби с ЦСКА. Георгий получил повреждение бедра, и на поле в поединке с принципиальным соперником не появился.

24. Георгий Джикия. С 18 января 2018 года по 11 июня 2018 года (144 дня) – разрыв крестообразных связок

В первом же контрольном матче 2018 года против китайского клуба «Шанхай СИПГ» Джикия на ровном месте получил разрыв «крестов» - неудачно поставил ногу, колено «поехало». Привет, операция и длительный период восстановления. Даже по оптимистичному графику Зобнина, Георгий сможет вернуться к полноценным тренировкам в начале июня – к старту чемпионата мира, который он, вероятно, пропустит.

25. Сердар Таски. С 22 февраля 2018 года по 28 марта 2018 года (35 дней) – повреждение мышц живота

Матчи против «Атлетика» в Лиге Европы начинал в стартовом составе, однако в Бильбао провел на поле всего 10 минут, получил травму мышц живота, из-за которой не играет вот уже месяц.

26. Зе Луиш. С 22 февраля 2018 года по 26 марта 2018 года (32 дня) – растяжение мышц паха

Первые весенние туры Зе Луиш пропустил из-за неприятной проблемы с мышцами паха. Только что вернулся в строй и должен помочь «Спартаку» на финише сезона.

27. Сальваторе Боккетти. Со 2 марта 2018 года по 23 марта 2018 года (21 день) – проблемы с бедром

После возобновления сезона Боккетти сыграл 90 минут в выездном матче против «Атлетика», а потом оказался вне игры на три недели, оставив «Спартак» с безальтернативной связкой центральных защитников Кутепов – Максимович.

28. Роман Зобнин. С 24 марта 2018 года по 7 апреля 2018 года (14 дней) – повреждение мениска

Снова поездка в национальную команду вышла Зобнину боком. На этот раз он повредил мениск. Медицинский штаб «Спартака» принял решение обойтись консервативными методами лечения, через две недели Роман должен быть в строю.

29. Джано Ананидзе. С 24 марта 2018 года по 24 сентября 2018 года (ориентировочно) – разрыв крестообразных связок

Пятые «кресты» «Спартака» в сезоне. Как и Зобнин, Джано получил свою травму в матче за национальную сборную. Около полугода «Спартак» не сможет рассчитывать на грузинского хавбека, который только-только оправился от предыдущей болячки.

Нужно подчеркнуть, что в список не включены травмы игроков, которые привлекались к занятиям с основой «Спартака», но не сыграли за главную команду ни минуты – например, Давыдов и Леонтьев. Также считаю возможным пренебречь совсем уж мелкими повреждениями вроде спазмов и ушибов, которые не приводили к пропуску матчей. Список и так получился обширным. Из футболистов, которые сейчас есть в распоряжении Массимо Карреры, только Кутепов, Петкович, Фернандо и Пашалич не «ломались» в этом сезоне. К ним можно добавить двух зимних новичков – Ханни и Максимовича, у которых было не так много времени. Суммарно травмированные спартаковцы в кампании 2017/18 пропустили (или еще гарантированно пропустят – Джано и Зобнин) около 1400 дней.

Это почти 4 года на всю команду. Но как ни парадоксально, если исключить «кресты», ушибы, переломы, травмы из-за жестких столкновений с партнерами на тренировках или с соперниками в матчах – то есть повреждения, которые нельзя предугадать и предупредить, то остается 15 мышечных травм. И это с учетом необычных травм живота у Таски и Зе Луиша. У неготовых или плохо подготовленных физически футболистов рвутся мышцы – икроножные и бедерные, а здесь похоже на какой-то злой рок с пятью разрывами крестообразных связок за неполный год в центре ужасающей композиции. «Кресты» может порвать любой футболист, это дело эпизода – обычно неудачной постановки стопы и движения корпусом. Логического объяснения этому злому року действительно нет.

«Кресты» «Спартака». История проклятия