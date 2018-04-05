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Без интриги. Полуфиналисты Лиги чемпионов известны

05 апреля 2018, 13:15
Без интриги. Полуфиналисты Лиги чемпионов известны

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов закончилась, не успев начаться. Четверка сильнейших клубов Европы определена. Или нет? «Соккер.ру» выясняет с помощью дискуссии.

«Севилья» - «Бавария» - 1:2 

«Бавария» - в полуфинале. Из четырех проигравших в первых четвертьфинальных матчах только «Севилья» уступила с минимальным разрывом в счете. «Ювентус», «Рома» и «Манчестер Сити» терпели разгромные поражения. Но андалусийцы проиграли на своем поле, пропустив два мяча, что является весьма серьезным доводом в пользу «Баварии». Мюнхенцы на «Рамон Санчес Писхуан» не предстали в виде машины с первых минут, у хозяев были моменты, отсутствовала удача, которая помогла команде Хайнкеса быстро отыграться с помощью автогола, а в середине второго тайма и вырвать победу тоже не без вмешательства рикошетов от ног соперников. Волевой успех 1:2 на выезде для явного фаворита пары – замечательный результат. Дома «Бавария» начнет с чистого листа, а через неделю скорее увидим погром испанцев немецким грандом, нежели сенсацию. 

Нет, борьба продолжается. В 1/8 финала «Севилья» сумела превзойти «Манчестер Юнайтед» именно благодаря победе в выездной игре. Команда Винченцо Монтеллы выиграла на «Олд Траффорд» 2:1 и отправилась в четвертьфинал, победа с аналогичным счетом в Мюнхене переведет выяснение отношений в овертайм, где каждый следующий гол «Севильи» будет весомее гола «Баварии». Допустим, что такой сценарий, а вместе с ним и интрига, еще существуют.

«Ювентус» - «Реал» - 0:3

«Реал» - в полуфинале. В истории еврокубков и конкретно в Лиги чемпионов соберется приличная коллекция камбэков, когда команды переворачивали ход противостояния, проиграв в три мяча в первом матче. Но все те случаи объединяет общее правило: проигрываешь крупно в гостях, а затем дома совершаешь подвиг. «Ювентус» пропустил три безответных мяча от «Реала» в родных стенах, причем можно согласиться с Буффоном, который признал, что соперник сейчас объективно сильнее. Мадридцы громили «бьянконери» в финале прошлого розыгрыша ЛЧ, теперь снова крупная победа, в обеих встречах Криштиану Роналду стреляет дублями. Нет, в этой паре все кончено. Во-первых, за неделю расклад сил не поменяется, если только Зидан не потеряет 15 игроков основного состава, во-вторых, 0:3 – чудесный задел, в-третьих, «Сантьяго Бернабеу» не даст «Реалу» расслабиться и начать праздновать выход в полуфинал до возвещающего об этом официально свистка. 

Нет, борьба продолжается. Какие могут быть аргументы в пользу «Ювентуса»? Опытная команда, у которой есть стержень и характер, должна выйти на поле «Сантьяго Бернабеу» и сыграть так, будто это последний матч в жизни. И тогда, если при всем этом еще очень-очень повезет, может произойти чудо. Например, в пользу «Старой Синьоры» должна сработать дисквалификация Серхио Рамоса. Так как Начо травмирован, напарником Варана станет полузащитник Каземиро, а его уход из центра поля повлечет цепную реакцию. Как знать, к чему это приведет «Реал» и «Ювентус»?

«Барселона» - «Рома» - 4:1

«Барселона» - в полуфинале. Исход, который читался уже сразу после жеребьевки, ведь именно «Рома» и «Севилья» выглядели бедными родственниками на гламурной вечеринке с участием английских и испанских грандов, чемпионов Италии и Германии. Проиграв с крупным счетом на «Камп Ноу», римляне наглядно подтвердили, что «Барселона» им на сегодняшний день не по зубам, а тут еще госпожа Фортуна решила помогать каталонцам: половину своих мячей подопечные Вальверде забили при помощи автоголов, причем точные попадания Де Росси и Маноласа по своим воротам – это уже 4-й и 5-й автоголы «Барсы» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Чаще только Месси забивает. А еще у представителей «Ромы» серьезные претензии к судьям. Такое ощущение, что удача готовит «блаугранас» для какой-то особой миссии.

Нет, борьба продолжается. Если бы на месте «Ромы» был «Ливерпуль» или «Реал»… С «волками» меньше шансов на переворот. Дело в том, что есть классовый разрыв между римлянами и «Барселоной», команда второго европейского эшелона проиграла топ-клубу, причем крупно. «Роме» непросто дался камбэк в противостоянии 1/8 финала, хотя там нужно было забить всего один мяч «Шахтеру», а сейчас нужны три безответных гола в ворота «Барселоны». С другой стороны, на «Камп Ноу» подопечные Ди Франческо создали пять-шесть хороших возможностей для взятия ворот, претендовали на пенальти и забивали в свои ворота. Если удача изменит точку зрения на диаметрально противоположную, у каталонцев появятся поводы понервничать.

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 3:0

«Ливерпуль» - в полуфинале. Действительно были все предпосылки к победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити», в этой конкретной паре у команды Гвардиолы не было фаворитского статуса, разве что вы мерили по таблице АПЛ. Другое дело, что такого счета мало кто ожидал, особенно с учетом того, что цифры 3:0 установились на табло «Энфилда» уже к 30-й минуте. Теперь на своем поле «Манчестер Сити» нужно будет действовать еще смелее, оголять зоны, а молниеносный «Ливерпуль» обожает свободное пространство и умело наказывает соперников за авантюры. В общем, почти нет сомнений, что свой гол на «Этихаде» команда Юргена Клоппа забьет, а это будет означать, что «Сити» потребуется пять мячей для выхода в полуфинал. 

Нет, борьба продолжается. Хм, а ведь «Сити» уже обыгрывал «Ливерпуль» на своем поле в рамках текущего сезона со счетом, который удовлетворит «горожан» в ответной встрече. Матч первого круга АПЛ завершился разгромом «красных» - 5:0, правда, на ту игру сильно повлияло удаление Садьо Мане в концовке первого тайма. Лигочемпионскую встречу в Манчестере «Ливерпуль» постарается провести в полном составе, зато есть риск, что не сыграет Мохамед Салах, получивший травму вчера. На самом деле, в английской паре еще не все решено. Надежда на тренерскую гениальность Гвардиолы, который понимает, что нужно исправить за неделю и как это сделать. Во всяком случае, понравились комментарии футболистов «Сити», не шапкозакидательские, но достаточно хладнокровные и уверенные: «„Ливерпуль“ показал отличную игру, но теперь пришла наша очередь».  

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
06 апреля в 18:59
Ювентус пройдет дальше, Реал на его поле даже эйбар выносил с крупным счетом
Gerz
Gerz
05 апреля в 21:57
Бавария каждый год вылетает от Испанских команд.. возможно Севилья не нарушит традицию)) а если серьёзно, думаю, все решилось в первых матчах.. главное на жеребьевке развести Реал и Барсу... и тогда вероятность испанского финала 90%
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Deville
05 апреля в 21:28
Deville:
знаете, было бы вообще супер, если бы в ответках вышли все проигравшие в первом круге - Севилья, Рома, Ювентус и МС..........
а вместо МС, проигравший в 1/8 МЮ.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
05 апреля в 19:00
Ну тут сити может сотворить чудо
Alex Rosi
Alex Rosi
05 апреля в 18:27
Сити можкт сотворить сенсацию. В остальных парах всё ясно
Mister_Leo
Mister_Leo
05 апреля в 17:24
Рад за Барселону команда давно не может дойти до полуфинала ЛЧ , а в этом сезоне есть все шансы выйти в финал и даже выиграть
hohoл
hohoл ответил NOVA
05 апреля в 17:17
NOVA:
опять Барселоналоне везет: не они забивают, так соперник сам себе положит!! апо мне так 1/2 уже очевидна для все и желательно чтоб барса-баварка, пускай в очном противостоянии решат кто из них достоин финала и ливер-Реал!!!
а я бы хотел увидеть Реал - Барса и Бавария - Ливерпуль
lobstersss
lobstersss ответил bayern-cobra
05 апреля в 17:03
А ты ещё в школу ходишь. И учишься, судя по всему, очень плохо.
dimagas1
dimagas1 ответил Deville
05 апреля в 16:52
Deville:
знаете, было бы вообще супер, если бы в ответках вышли все проигравшие в первом круге - Севилья, Рома, Ювентус и МС..........
Ага,финал Севилья -Рома)))
Klaus-S
Klaus-S
05 апреля в 16:16
Неясность есть только в одной паре. МанСити-Ливерпуль. Со всеми остальными всё ясно. Бавария не МЮ, и на своем поле не даст никаких шансов Севильи.
Deville
Deville
05 апреля в 16:04
знаете, было бы вообще супер, если бы в ответках вышли все проигравшие в первом круге - Севилья, Рома, Ювентус и МС..........
NOVA
NOVA
05 апреля в 15:49
опять Барселоналоне везет: не они забивают, так соперник сам себе положит!! апо мне так 1/2 уже очевидна для все и желательно чтоб барса-баварка, пускай в очном противостоянии решат кто из них достоин финала и ливер-Реал!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Swamp and Cormorant Albion
05 апреля в 15:30
Swamp and Cormorant Albion:
Такие объемы текста простой болельщик Зенита не осилит. Подскажите, в каком абзаце начинается про мой клуб?
Лол, еще же не полуфинал, а вот там, как завещал нам Фурс...где-то там должен быть Зенит
Swamp and Cormorant Albion
Swamp and Cormorant Albion
05 апреля в 15:20
Такие объемы текста простой болельщик Зенита не осилит.
Подскажите, в каком абзаце начинается про мой клуб?
alfranza
alfranza
05 апреля в 15:04
Барса или Реал выиграют ЛЧ. Буду рада ошибиться, но интриги здесь уже нет.
амурец
амурец ответил bayern-cobra
05 апреля в 15:01
bayern-cobra:
Бавария это не мешок Мю,Бавария если захотела крупно обыграла севилию для это нет причин рывать себя тебе наверно лет 16 или 17.если видиш шансов Севилии
да ну ты не прав 16 или 17, я третий класс заканчиваю
bayern-cobra
bayern-cobra ответил амурец
05 апреля в 14:52
Бавария это не мешок Мю,Бавария если захотела крупно обыграла севилию для это нет причин рывать себя тебе наверно лет 16 или 17.если видиш шансов Севилии
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
05 апреля в 14:19
начал читать статью, и сразу понял писал ее Чистяков.Посмотрел и правда он, статью можно не дочитывать, объективности в словах как всегда не хватает )
DXTK
DXTK
05 апреля в 14:07
мне понравилось выражение - если бы на месте Ромы был мням мням Реал, чтобы вышло? было бы - 3-0 в пользу Барсы на Бернабеу и все............
амурец
амурец
05 апреля в 14:04
не ясны две пары Бавария - Севилья, МС-Ливерпуль, Бавария должна была решать всё в первом матче, но не решила и Севильи есть шанс (МЮ подтвердит), МС в ответке может включить адмрессурс, тем более Гвардиола работая в Барселоне научился покупать судей (обычная практика Барселоны), в матче Реал-Ювентус всё ясно Реал преимущество в три мяча не упустит даже с таким супер клубом как Ювентус, ну а Рома - Барселона всё ясно Барселона и классом повыше Ромы (именно поэтому им и подсунули Рому) да и судьи любят Барселону, так что для Ромы без шансов хоть даже если прыгнут выше головы
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
05 апреля в 13:57
Какой шикарный день выдался вчера) И все же рано - выезд на Этихад будет оч сложным.
Barcelona55555
Barcelona55555
05 апреля в 13:57
Надежда на Севилью,остальные в пролете
борька
борька
05 апреля в 13:53
Мяч круглый!
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