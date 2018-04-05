Без интриги. Полуфиналисты Лиги чемпионов известны

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов закончилась, не успев начаться. Четверка сильнейших клубов Европы определена. Или нет? «Соккер.ру» выясняет с помощью дискуссии.

«Севилья» - «Бавария» - 1:2

«Бавария» - в полуфинале. Из четырех проигравших в первых четвертьфинальных матчах только «Севилья» уступила с минимальным разрывом в счете. «Ювентус», «Рома» и «Манчестер Сити» терпели разгромные поражения. Но андалусийцы проиграли на своем поле, пропустив два мяча, что является весьма серьезным доводом в пользу «Баварии». Мюнхенцы на «Рамон Санчес Писхуан» не предстали в виде машины с первых минут, у хозяев были моменты, отсутствовала удача, которая помогла команде Хайнкеса быстро отыграться с помощью автогола, а в середине второго тайма и вырвать победу тоже не без вмешательства рикошетов от ног соперников. Волевой успех 1:2 на выезде для явного фаворита пары – замечательный результат. Дома «Бавария» начнет с чистого листа, а через неделю скорее увидим погром испанцев немецким грандом, нежели сенсацию.

Нет, борьба продолжается. В 1/8 финала «Севилья» сумела превзойти «Манчестер Юнайтед» именно благодаря победе в выездной игре. Команда Винченцо Монтеллы выиграла на «Олд Траффорд» 2:1 и отправилась в четвертьфинал, победа с аналогичным счетом в Мюнхене переведет выяснение отношений в овертайм, где каждый следующий гол «Севильи» будет весомее гола «Баварии». Допустим, что такой сценарий, а вместе с ним и интрига, еще существуют.

«Ювентус» - «Реал» - 0:3

«Реал» - в полуфинале. В истории еврокубков и конкретно в Лиги чемпионов соберется приличная коллекция камбэков, когда команды переворачивали ход противостояния, проиграв в три мяча в первом матче. Но все те случаи объединяет общее правило: проигрываешь крупно в гостях, а затем дома совершаешь подвиг. «Ювентус» пропустил три безответных мяча от «Реала» в родных стенах, причем можно согласиться с Буффоном, который признал, что соперник сейчас объективно сильнее. Мадридцы громили «бьянконери» в финале прошлого розыгрыша ЛЧ, теперь снова крупная победа, в обеих встречах Криштиану Роналду стреляет дублями. Нет, в этой паре все кончено. Во-первых, за неделю расклад сил не поменяется, если только Зидан не потеряет 15 игроков основного состава, во-вторых, 0:3 – чудесный задел, в-третьих, «Сантьяго Бернабеу» не даст «Реалу» расслабиться и начать праздновать выход в полуфинал до возвещающего об этом официально свистка.

Нет, борьба продолжается. Какие могут быть аргументы в пользу «Ювентуса»? Опытная команда, у которой есть стержень и характер, должна выйти на поле «Сантьяго Бернабеу» и сыграть так, будто это последний матч в жизни. И тогда, если при всем этом еще очень-очень повезет, может произойти чудо. Например, в пользу «Старой Синьоры» должна сработать дисквалификация Серхио Рамоса. Так как Начо травмирован, напарником Варана станет полузащитник Каземиро, а его уход из центра поля повлечет цепную реакцию. Как знать, к чему это приведет «Реал» и «Ювентус»?

«Барселона» - «Рома» - 4:1

«Барселона» - в полуфинале. Исход, который читался уже сразу после жеребьевки, ведь именно «Рома» и «Севилья» выглядели бедными родственниками на гламурной вечеринке с участием английских и испанских грандов, чемпионов Италии и Германии. Проиграв с крупным счетом на «Камп Ноу», римляне наглядно подтвердили, что «Барселона» им на сегодняшний день не по зубам, а тут еще госпожа Фортуна решила помогать каталонцам: половину своих мячей подопечные Вальверде забили при помощи автоголов, причем точные попадания Де Росси и Маноласа по своим воротам – это уже 4-й и 5-й автоголы «Барсы» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Чаще только Месси забивает. А еще у представителей «Ромы» серьезные претензии к судьям. Такое ощущение, что удача готовит «блаугранас» для какой-то особой миссии.

Нет, борьба продолжается. Если бы на месте «Ромы» был «Ливерпуль» или «Реал»… С «волками» меньше шансов на переворот. Дело в том, что есть классовый разрыв между римлянами и «Барселоной», команда второго европейского эшелона проиграла топ-клубу, причем крупно. «Роме» непросто дался камбэк в противостоянии 1/8 финала, хотя там нужно было забить всего один мяч «Шахтеру», а сейчас нужны три безответных гола в ворота «Барселоны». С другой стороны, на «Камп Ноу» подопечные Ди Франческо создали пять-шесть хороших возможностей для взятия ворот, претендовали на пенальти и забивали в свои ворота. Если удача изменит точку зрения на диаметрально противоположную, у каталонцев появятся поводы понервничать.

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 3:0

«Ливерпуль» - в полуфинале. Действительно были все предпосылки к победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити», в этой конкретной паре у команды Гвардиолы не было фаворитского статуса, разве что вы мерили по таблице АПЛ. Другое дело, что такого счета мало кто ожидал, особенно с учетом того, что цифры 3:0 установились на табло «Энфилда» уже к 30-й минуте. Теперь на своем поле «Манчестер Сити» нужно будет действовать еще смелее, оголять зоны, а молниеносный «Ливерпуль» обожает свободное пространство и умело наказывает соперников за авантюры. В общем, почти нет сомнений, что свой гол на «Этихаде» команда Юргена Клоппа забьет, а это будет означать, что «Сити» потребуется пять мячей для выхода в полуфинал.

Нет, борьба продолжается. Хм, а ведь «Сити» уже обыгрывал «Ливерпуль» на своем поле в рамках текущего сезона со счетом, который удовлетворит «горожан» в ответной встрече. Матч первого круга АПЛ завершился разгромом «красных» - 5:0, правда, на ту игру сильно повлияло удаление Садьо Мане в концовке первого тайма. Лигочемпионскую встречу в Манчестере «Ливерпуль» постарается провести в полном составе, зато есть риск, что не сыграет Мохамед Салах, получивший травму вчера. На самом деле, в английской паре еще не все решено. Надежда на тренерскую гениальность Гвардиолы, который понимает, что нужно исправить за неделю и как это сделать. Во всяком случае, понравились комментарии футболистов «Сити», не шапкозакидательские, но достаточно хладнокровные и уверенные: «„Ливерпуль“ показал отличную игру, но теперь пришла наша очередь».