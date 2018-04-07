10 изгоев в топ-клубах

Андре Гомеш заявил, что его жизнь превратилась в ад из-за неудач на футбольном поле. «Соккер.ру» называет людей, которые должны неуютно себя чувствовать в больших клубах.

Андре Гомеш («Барселона»)

Гомеш прекрасно играл в «Бенфике» и «Валенсии», за него спорили «Реал» и «Барселона», но каталонцы получили явно не того игрока, на которого рассчитывали. Андре как будто разучился играть в футбол, боится проявлять свои лучшие качества. И в итоге он стал объектом насмешек и ненависти: никому не нравится игрок за 35 миллионов евро, допускающий так много глупых ошибок. Вот только созданная вокруг атмосфера не дает португальцу даже шанса выйти на уровень ожиданий: «Может быть, это не лучшее слово, но моя жизнь превратилась в ад, потому что я чувствую огромное давление. Голова забита плохими мыслями, я не могу сконцентрироваться на поле во время матчей. Много раз я боялся покидать свой дом. Люди постоянно смотрят на меня, я боюсь ходить по улице из-за стыда».

Карим Бензема («Реал»)

Изгои бывают разные: кого-то тренер не ставит в состав, кто-то после нескольких славных сезонов оказался ненужным, а других ребят не любят болельщики. Карим Бензема утомил поклонников «Реала» частыми промахами, он явно не идеал форварда для «Королевского клуба», а тут еще Зидан в него верит настолько, что даже исключил конкуренцию на позиции центрального нападающего. Но Бензема, похоже, далек от рефлексий, как у Гомеша. Француз не боится вызывать недовольство.

Клаудио Браво («Манчестер Сити»)

Перебираемся в Англию. Клаудио Браво летом 2016 года ехал в Манчестер по приглашению Гвардиолы на позицию первого номера «Сити», но у чилийца как-то сразу не заладилось: он допустил ряд ошибок, в воротах действовал нервно, выходы вообще ему не удавались. В итоге через год «Манчестер Сити» подписал Эдерсона, а чилиец со всеми своими амбициями осел в запасе. Клаудио – хороший парень и не эгоист, поэтому помогает молодому коллеге, но участь у него незавидная.

Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»)

Спасибо Моуриньо за этого изгоя. Кстати, здесь вполне мог оказаться Генрих Мхитарян, не смени он зимой «Манчестер Юнайтед» на «Арсенал», но сейчас самый мучимый (и как кажется, не совсем справедливо) Моуриньо игрок – это прилежный парень Дейли по фамилии Блинд. Голландец может выступать на нескольких позициях, что демонстрировал в МЮ, но сейчас таланты Дейли не интересны Жозе. Возможно, Блинд и пал жертвой своей универсальности. Так или иначе, сильный игрок редко появляется на поле в этом сезоне и должен бежать с «Олд Траффорд», чтобы спасти карьеру.

Симон Миньоле («Ливерпуль»)

Лорис Кариус выиграл конкуренцию у Миньоле в последние месяцы, хотя немец тоже допускал ошибки, но прямо сейчас смотрится достаточно уверенно, ведь вратарская позиция – вообще уязвимое место для «Ливерпуля» в последние годы. Во многом благодаря Симону, который попил немало кровушки у болельщиков своими ошибками. Да и действительно, не должен ворота топ-клуба украшать вратарь, который так редко выручает и так часто совершает ляпы. «Красные» не любят Миньоле, их можно понять.

Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»)

Еще один способ стать чужаком в своем клубе – не продлить контракт. По этому пути пошел Тоби Алдервейрелд, чей договор со «шпорами» заканчивается в 2019 году. Руководство не сумело договориться с бельгийцем о новом соглашении, и как бы ни старался Маурисио Почеттино опровергать очевидное, не верим аргентинцу: Тоби не играет именно потому, что он уже отрезанный ломоть. Дело не в том, что существует некий запрет на использование Алдервейрелда из клуба, но сам защитник уже настолько далек мыслями от «Тоттенхэма», что на поле он не большой помощник. Таким образом, причинно-следственная связь все та же: нет контракта – нет игрового времени.

Давид Луис («Челси»)

Бразильский защитник «Челси» наверняка ощущает чувство дежа вю, ведь нечто подобное с ним уже было, причем в этом самом клубе. Несколько лет назад Давид Луис попал в список неугодных Жозе Моуриньо и ушел в ПСЖ, но после очередной смены власти вернулся на «Стэмфорд Бридж» и был важным игроком в чемпионском сезоне под руководством Антонио Конте. Теперь у Луиса нет места в составе и есть конфликт с итальянцем, летом кто-то из них обязательно покинет «Челси» - или тренер, или защитник. Скорее, конечно, уйдет Конте, так что у Давида будет шанс избавиться от статуса изгоя.

Джек Уилшир («Арсенал»)

Воспитаннику «Арсенала» Уилширу всего 26 лет, сейчас он уже мог быть играющей легендой и капитаном команды, но карьера Джека идет извилистыми путями из-за травм и поведения за пределами футбольного поля. Нынешний маршрут ведет к почти неизбежному разрыву с «канонирами». В конце сезона у полузащитника истекает контракт, продлевать который клуб не собирается.

Кевин Трапп (ПСЖ)

Немецкий вратарь приходил в ПСЖ основным и отыграл сезон в этом статусе, причем претензий к Кевину не было, но с возвращением Альфонса Ареоля игровое время стало делиться между голкиперами, а в нынешней кампании Трапп оказался в глухом запасе, причем парижане не хотят его отпускать – сильный вратарь для подстраховки еще никому не мешал. Трудное положение для Кевина, однако он старается не унывать. Возможно, летом его кто-нибудь выручит из парижского плена.

Бенедикт Хеведес («Ювентус»)

Когда твой клуб подписывает чемпиона мира, причем игрока стартового состава на последнем мундиале, сложно представить, что он окажется настолько бесполезным. Конечно, всему виной травмы, но «хрустальность» - тоже качество, за которое футболистов не любят, а у Бенедикта 1 (прописью – один) матч за «Ювентус» к началу апреля. 68 минут за сезон. Кошмар!