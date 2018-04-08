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Когда тренеру плевать

08 апреля 2018, 10:30
Когда тренеру плевать

Манчини продолжает снижать шансы «Зенита» на попадание в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» считает, что Роберто уже занимается вредительством больше, чем работает на благо команды.

Когда кажется, что ниже падать уже некуда, некоторые находят пространство под очередным пробитым дном и устремляются туда. Можно по-разному относиться к «Зениту» как к клубу, к его болельщикам, но нельзя не признать, что сейчас петербуржцам очень тяжело, а виноват в этом один итальянский делец. 

Кажется, всем очевидно, что Роберто Манчини прибыл в Россию, рассматривая здешние клубы, а конкретно «Зенит», как дойную корову, а уж никак не для завоевания трофеев и удовлетворения амбиций клуба с берегов Невы. Как только замаячила перспектива более статусной работы у руля сборной Италии, Манчини начал делать все возможное, чтобы откровенно «слиться» из Санкт-Петербурга. 

Сложно сказать, сознательно он это делает или нет, но результаты и его слова говорят сами за себя. Это формальное «У меня есть контракт, я сосредоточен на „Зените“» вызывает уже улыбку, потому что чередуется с заявлениями о том, как здорово было бы работать со сборной Италии, а также с разжигаемыми его агентами слухами о переходе туда. Причем так удачно разжигают, что даже в Федерации футбола Италии поверили, что Манчини главный и чуть ли не единственный достойный кандидат. 

Поражение от «Краснодара» на своем поле интересно даже не столько с точки зрения результата, хотя и это, конечно, заметное событие, но и с точки зрения слов, сказанных Роберто после игры. Там он раскрылся сполна. Давайте прямо по порядку.

«У нас в большинстве матчей линия нападения просто отсутствует. Игроков практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать два-три удачных паса подряд. То же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, не хватало хороших нападающих. Не было игры в атаке как таковой».

То есть у нас имеется великолепный тренер, который сам себя таковым считает, но при этом он признается в собственной некомпетентности. Кто должен сделать так, чтобы игроки были на поле, чтобы они могли держать мяч, делать два-три удачных паса подряд? Сергей Фурсенко? Или Виталий Мутко? Или Шэрон Стоун? Вот кто? Не тренер ли? С ходу Манчини заявляет, что не смог построить игру – хорошо.

Кстати, на послематчевой пресс-конференции Манчини все же сказал, что, возможно, он плохой тренер, но звучало это как очередная дежурная отписка-кокетство человека, который сам не верит в эти слова, но хочет, чтобы его начали убеждать в обратном. 

Либо же ему на самом деле плевать на то, что он говорит, на то, что услышат от него в Петербурге. Кстати, заявил он это, отвечая на вопрос о том, почему не пришел на встречу с болельщиками – тоже, к слову, показательный эпизод.

«Приношу извинения болельщикам. Большая часть вины в том, что футболисты не забивают, – моя. Возможно, я плохо тренирую».

Также Манчини завел старую песню о том, что ему не хватает качественных нападающих. Досталось всем. Он открыто сказал о низком уровне игры Заболотного, о том, что разочарован в Дриусси и Ригони. Словно бы они приобретались без его ведома, и это не он не сумел их раскрыть. 

Впрочем, его пояснение по поводу трансферов  многое разъяснило и дало понять, что на самом деле никакой своей вины он не ощущает, а продолжает искать виновных на стороне. Точнее, в самом клубе, который, несмотря на все старания господина Фурсенко, никак не может угодить итальянцу.

«Я работаю с людьми, которые берут тех игроков, которые мне требуются. Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов без моего ведома. Если мы хотим сделать топ-команду, то президент и спортивный директор спрашивают меня, тренера, какие футболисты нам нужны. Я говорю: „Мне нужен Илья“. А мне привозят Антона, это другое. Я нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной и принимало решения после разговора со мной».

Посыл этого спича вполне понятен, адресат ясен. Хотя жаловаться клубу, который имеет самый дорогой состав и потратил уйму денег на его усиление, довольно странно. Ведь «Зенит» в чемпионате России играет не против «Манчестер Сити» или «Реала». С ним в турнире соперники, которые уступают по ресурсам. Или для победы над «Амкаром» условным нужны полубоги? 

А все эти его заявления явно не способствуют улучшению климата в команде и в клубе в целом. А он сейчас очень важен, на данном отрезке сезона. Подобные слова может говорить человек, который совершенно точно не ассоциирует себя с «Зенитом» в дальнейшем. Ему все равно, где и как финиширует команда, потому что в следующем сезоне работать с ней он не собирается. Никаких попыток сгладить углы или взять удар на себя. 

Манчини винит всех вокруг, а этим всем очень неприятно слышать такое. Вряд ли после публичной критики тот же Ригони заиграет как Месси, а Заболотный получил такую прибавку вдохновения, что начнет забивать пачками. Скорее наоборот, оба они, как и другие игроки «Зенита», опустят руки еще больше. Тренер вместо того, чтобы как-то налаживать игру и выстраивать тактические действия, занимается публичным самооправданием и обвинением всех вокруг. 

Прекрасный профессионал. Впрочем, мотивировать он умеет. Правда, против себя. Тот же Олег Шатов, ушедший в «Краснодар», из кожи вон лез, чтобы доказать всем, что Манчини ошибся, списав его. Как следствие – именно Шатов приложил руку к победе «быков» над «Зенитом». Мотивировал Манчини и Дзюбу, который готов доплатить из своего кармана, чтобы сыграть против «Зенита» и тоже доказать итальянцу, что он ошибался

Только вот эту мотивирующую способность и умение настроить против себя на пользу «Зениту» не пристроишь. Ну а краткий итог своей «эффективной» деятельности Манчини сам, кстати, подвел после игры с «Краснодаром»: 

«С такой игрой нам не светят ни победа в чемпионате, ни Лига чемпионов, потому что нападающие не забивают голы».

Ни убавить, ни прибавить. А Манчини в стороне в белом пальто стоит. Точнее, движется. В направлении Рима, где проведет переговоры о работе со сборной Италии. Это куда важнее для него.

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Все комментарии
Munutd
Munutd
12 апреля в 13:18
С Манчини Сб Италии и на след крупный турнир не попадет...
mortid
mortid
10 апреля в 17:25
Не по делу Луческу попёрли, он бы выстроил команду достойного уровня. Но нет, подавай здесь и сейчас, ну тогда получите и распишитесь, господа )))
Смитерс
Смитерс
10 апреля в 09:41
Манчина, спасибо тебе за небольшой футбольный праздник в России. Всё сделал как надо. Единственное, там сейчас на место тренера сб. Италии другого чела берут, так что подумай о том, чтобы остаться среди бакланов и продолжать карнавал. пы. сы. Я с самого начала говорил, что ты то, чего на баклановой ферме с избытком, что ты для них в доску свой и что тебе надо дать поработать. Продолжай пожалуйста, мы в тебя верим.
starche
starche
09 апреля в 22:46
Гнать его поганой метлой и срочно!
Duke_dp
Duke_dp ответил alfranza
09 апреля в 22:28
+1
И ополоумевший в конец Уткин к сожалению оказался прав =(
Один Жулиано был эффективнее как минимум 4 аргентосов однозначно...

Нам точно нужен кто-то типо Магата или схожих.
А Манчина не тренер вообще.
Я думал, что Вилли Бомж был худший, но этот переплюнул.
Delight
Delight ответил Евгений Сибель
09 апреля в 18:11
Евгений Сибель:
Он топ тренер. Просто ему плевать на Зенит как и до этого на Галатасарай. Мотивация-деньги за расторжение контракта
Топ тренер говоришь? А знаешь, чем топ отличается от выскочки? Топ приходит и работает с тем, что есть, точечно усиливая состав. Как Раньери сделал, например. А Манчина пришёл, пол состава нового купил, они не заиграли, он плюнул.
Александр Уваров
Александр Уваров
09 апреля в 16:41
ndedov
ndedov
09 апреля в 14:27
Плевать ему давно на игру, только деньги давай!
dinoel
dinoel
09 апреля в 12:57
Как же так? В начале сезона Зенит был не просто лучший по результатам, а просто безоговорочный лидер. Помнится Бубнов категорически признал тогда Зенит чемпионом 2017-2018.
Но что-то сломалось, Кокорин или еще чего - но вот результат.
Могу лишь еще раз связать развал Зенита со смертью Сарсания (вечная ему память).
Впрочем не важно, главное что у Спартака реальные шансы
Александр Зверев
Александр Зверев ответил dbr123
09 апреля в 12:09
dbr123:
главная беда Зенита это то что там рулят ребята из 90 - х...профаны от футбола...которые привыкли решать все вопросы или ментами или деньгами...их не переделать...тогда и от них можно потребовать по понятиям ответить за базар. ( будем всех рвать . будем чемпионами . попадём в 10 -ку лучших команд европы и т.д и т.п ) они понимают только одно - попасть на бабки...или в опалу к царю..
Да, Фурсенк точно из 90-х)))
Александр Зверев
Александр Зверев
09 апреля в 12:05
Хотя я и болею за Зенит, но от души желаю, чтобы в этом году он не попал вообще в зону еврокубков . Может тогда в клубе наступят изменения и этого м...ка фурсенко уберут из клуба. Хотелось бы, чтобы в клубе перестали заниматься отмыванием денег на покупке-продаже футболистов, а занялись бы воспитанием своих, как было когда-то, когда брали и кубок УЕФА и Суперкубок. Я не против легионеров, но всего должно быть в меру. Да и тренер нам не нужен "заморский". Семак точно не хуже этого итальянского афериста.
Efimych
Efimych
09 апреля в 08:51
зинаида на сваём месте лиапольд выхади подлай трус
maldalik
maldalik ответил turist82
09 апреля в 06:12
turist82:
Да вот Семака того же. Хуже не сделает точно, а вот расти есть куда, и желание присутствует, и мотивация. Но Фурсенке(треплу) главное - понтоваться. Ему надо все громкое и блестящее.
В данной ситуации личность тренера не важна если руководство бездарное.
Очень похоже на Спартак прошлых лет. К ним тогда и Эмери приходил но ничего не добился. Так и тут рыба гниет с головы..
AmG1991
AmG1991
09 апреля в 05:50
То что зенит в таком состоянии,плохо в первую очередь для сборной! Виновных определят по окончании сезона, и начнут решать проблему.А вот игроков сборной кто в себя приведет?Черчесов?
donbeter
donbeter
09 апреля в 00:39
Да, оказался непорядочный итальянец, а-ля Капелло! много их развелось нынче охотников за миллионами непрофессиональных управленцев! По делом вам, господин Фурсенко, недалеко ушедшего от Мутко! Привозить этого известного халтурщика - это верх непонимания футбола! Стольким игрокам испортили карьеру, бедный Шатов аж плакал от таких нежданчиков предательских! вот и сиди на 5 месте со своими ригони и дриуси, двоешник!
UrAn54
UrAn54 ответил Валерыч
08 апреля в 22:30
Валерыч:
А теперь давайте, сравним работу двух итальянских тренеров:Карреры и Манчини. Чего добился Манчини, и чего добился Каррера? Да, Манчини, просто - салага по сравнению с Каррерой! Да, какой же Манчини - топ тренер???? Кто это сказал? 73о он, а не тренер.
73о - это 12?
UrAn54
UrAn54 ответил Ваня лучший
08 апреля в 22:27
Ваня лучший:
Во многом правильно, но нельзя в стороне оставить и Газпром, который привел к управлению Зенитом такого бездаря как Фурсенко, который санкционировал с их слов "агрессивную трансферную кампанию" , накупив десятка полтора ненужных людей. Тренера нужно назначать не с горяча, а после тщательного изучения его психологического и квалификационного ( послужного) портрета. А Газпром поступил как типичный нувориш, купивший в бутике джинсы на 120 тысяч, при том, что в обычном магазине такие стоят 2 тысячи. Понты!!! Это от огромных и во многом шальных денег и возможности их бесконтрольной траты. Одним словом - за что боролись , на то и напоролись
Ой, Ваня, не бровь, а в глаз.
Дед Мазая
Дед Мазая
08 апреля в 21:06
а виноват в этом один итальянский делец...(с)
А не брат бывшего министра образования виноват? )))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 апреля в 20:48
Чемодан - вокзал - Италия!!!
AlexandrSerg
AlexandrSerg
08 апреля в 20:37
да уже отправили бы Зенит в ФНЛ, это и справедливо бы было, и заново бы команду построили
злойшериф
злойшериф
08 апреля в 19:35
в таком случае идеальный вариант это договориться с другим тренером например с шалимовым хуже все равно не будет уже ясно и дать ему рулить не увольняя манчини чтобы не платить неустойку ,тем самым убить 2 зайцев унизить это 12 и не платить неустойку
dbr123
dbr123
08 апреля в 18:08
главная беда Зенита это то что там рулят ребята из 90 - х...профаны от футбола...которые привыкли решать все вопросы или ментами или деньгами...их не переделать...тогда и от них можно потребовать по понятиям ответить за базар. ( будем всех рвать . будем чемпионами . попадём в 10 -ку лучших команд европы и т.д и т.п ) они понимают только одно - попасть на бабки...или в опалу к царю..
alfranza
alfranza
08 апреля в 17:51
К сожалению, автор статьи прав. Но я считаю, что доля вины Фурсенко все же есть, именно он допустил такое и пустил в расход тех, кто еще мог играть за Зенит и забивать. Манчини хороший тренер, но в Питер он приехал не за престижем, увы. Он не умеет работать с тем, что есть. Хотя тот же Ганчаренко или Каррера сделали все, чтобы врученные им футболисты играли и забивали. Значит все дело не в полях и судьях, все дело в тренере, который не хочет выигрывать трофеи и нести ответственность за провальный сезон.
Nety-net
Nety-net
08 апреля в 17:45
А теперь внимание вопрос))) как влияет Зенит на российский футбол.
Клубы обкрадывает(факт) заберёт игроков бесплатно которых можно было продать, давил или ещё давит админресурсом.
Сборная под сборной сидит на лавке(факт) у Зенита.
Страна 200-300 миллионов евро каждый год в воздух.при ВВП 500 миллиардов 1/2000 всех денег страны(не бюджет)
Павел Якунин
Павел Якунин ответил Аденн
08 апреля в 15:45
При живых Анюкове и Зырянове в структуре клуба такие слова говорить нельзя.
Да ведь и Тимощук, если я правильно помню, сейчас в Питере работает.
ndedov
ndedov
08 апреля в 15:01
Когда думать будут перед тем как пригласить тренера?
d.gegrby
d.gegrby
08 апреля в 14:54
в хокейное СКА чтоб неустойку не платить, тотже газпром платит :) в хоккей с его слов против уфы сумел сыграть :)))) все, только в хоккей :)))
Beyond Infinity
Beyond Infinity ответил xajaks
08 апреля в 13:42
Ну золото с МС же выиграл)))
RomM84
RomM84
08 апреля в 13:37
В том что команда играет плохо виноваты все кто то больше кто то меньше, но все! А то что тренер и не тренер, а тренеришка, так кто его пригласил? А может руководство хоть раз ответит за косяки, а??
Валерыч
Валерыч
08 апреля в 13:08
А теперь давайте, сравним работу двух итальянских тренеров:Карреры и Манчини.
Чего добился Манчини, и чего добился Каррера?
Да, Манчини, просто - салага по сравнению с Каррерой!
Да, какой же Манчини - топ тренер???? Кто это сказал?
73о он, а не тренер.
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