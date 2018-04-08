Когда тренеру плевать

Манчини продолжает снижать шансы «Зенита» на попадание в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» считает, что Роберто уже занимается вредительством больше, чем работает на благо команды.

Когда кажется, что ниже падать уже некуда, некоторые находят пространство под очередным пробитым дном и устремляются туда. Можно по-разному относиться к «Зениту» как к клубу, к его болельщикам, но нельзя не признать, что сейчас петербуржцам очень тяжело, а виноват в этом один итальянский делец.

Кажется, всем очевидно, что Роберто Манчини прибыл в Россию, рассматривая здешние клубы, а конкретно «Зенит», как дойную корову, а уж никак не для завоевания трофеев и удовлетворения амбиций клуба с берегов Невы. Как только замаячила перспектива более статусной работы у руля сборной Италии, Манчини начал делать все возможное, чтобы откровенно «слиться» из Санкт-Петербурга.

Сложно сказать, сознательно он это делает или нет, но результаты и его слова говорят сами за себя. Это формальное «У меня есть контракт, я сосредоточен на „Зените“» вызывает уже улыбку, потому что чередуется с заявлениями о том, как здорово было бы работать со сборной Италии, а также с разжигаемыми его агентами слухами о переходе туда. Причем так удачно разжигают, что даже в Федерации футбола Италии поверили, что Манчини главный и чуть ли не единственный достойный кандидат.

Поражение от «Краснодара» на своем поле интересно даже не столько с точки зрения результата, хотя и это, конечно, заметное событие, но и с точки зрения слов, сказанных Роберто после игры. Там он раскрылся сполна. Давайте прямо по порядку.

«У нас в большинстве матчей линия нападения просто отсутствует. Игроков практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать два-три удачных паса подряд. То же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, не хватало хороших нападающих. Не было игры в атаке как таковой».

То есть у нас имеется великолепный тренер, который сам себя таковым считает, но при этом он признается в собственной некомпетентности. Кто должен сделать так, чтобы игроки были на поле, чтобы они могли держать мяч, делать два-три удачных паса подряд? Сергей Фурсенко? Или Виталий Мутко? Или Шэрон Стоун? Вот кто? Не тренер ли? С ходу Манчини заявляет, что не смог построить игру – хорошо.

Кстати, на послематчевой пресс-конференции Манчини все же сказал, что, возможно, он плохой тренер, но звучало это как очередная дежурная отписка-кокетство человека, который сам не верит в эти слова, но хочет, чтобы его начали убеждать в обратном.

Либо же ему на самом деле плевать на то, что он говорит, на то, что услышат от него в Петербурге. Кстати, заявил он это, отвечая на вопрос о том, почему не пришел на встречу с болельщиками – тоже, к слову, показательный эпизод.

«Приношу извинения болельщикам. Большая часть вины в том, что футболисты не забивают, – моя. Возможно, я плохо тренирую».

Также Манчини завел старую песню о том, что ему не хватает качественных нападающих. Досталось всем. Он открыто сказал о низком уровне игры Заболотного, о том, что разочарован в Дриусси и Ригони. Словно бы они приобретались без его ведома, и это не он не сумел их раскрыть.

Впрочем, его пояснение по поводу трансферов многое разъяснило и дало понять, что на самом деле никакой своей вины он не ощущает, а продолжает искать виновных на стороне. Точнее, в самом клубе, который, несмотря на все старания господина Фурсенко, никак не может угодить итальянцу.

«Я работаю с людьми, которые берут тех игроков, которые мне требуются. Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов без моего ведома. Если мы хотим сделать топ-команду, то президент и спортивный директор спрашивают меня, тренера, какие футболисты нам нужны. Я говорю: „Мне нужен Илья“. А мне привозят Антона, это другое. Я нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной и принимало решения после разговора со мной».

Посыл этого спича вполне понятен, адресат ясен. Хотя жаловаться клубу, который имеет самый дорогой состав и потратил уйму денег на его усиление, довольно странно. Ведь «Зенит» в чемпионате России играет не против «Манчестер Сити» или «Реала». С ним в турнире соперники, которые уступают по ресурсам. Или для победы над «Амкаром» условным нужны полубоги?

А все эти его заявления явно не способствуют улучшению климата в команде и в клубе в целом. А он сейчас очень важен, на данном отрезке сезона. Подобные слова может говорить человек, который совершенно точно не ассоциирует себя с «Зенитом» в дальнейшем. Ему все равно, где и как финиширует команда, потому что в следующем сезоне работать с ней он не собирается. Никаких попыток сгладить углы или взять удар на себя.

Манчини винит всех вокруг, а этим всем очень неприятно слышать такое. Вряд ли после публичной критики тот же Ригони заиграет как Месси, а Заболотный получил такую прибавку вдохновения, что начнет забивать пачками. Скорее наоборот, оба они, как и другие игроки «Зенита», опустят руки еще больше. Тренер вместо того, чтобы как-то налаживать игру и выстраивать тактические действия, занимается публичным самооправданием и обвинением всех вокруг.

Прекрасный профессионал. Впрочем, мотивировать он умеет. Правда, против себя. Тот же Олег Шатов, ушедший в «Краснодар», из кожи вон лез, чтобы доказать всем, что Манчини ошибся, списав его. Как следствие – именно Шатов приложил руку к победе «быков» над «Зенитом». Мотивировал Манчини и Дзюбу, который готов доплатить из своего кармана, чтобы сыграть против «Зенита» и тоже доказать итальянцу, что он ошибался.

Только вот эту мотивирующую способность и умение настроить против себя на пользу «Зениту» не пристроишь. Ну а краткий итог своей «эффективной» деятельности Манчини сам, кстати, подвел после игры с «Краснодаром»:

«С такой игрой нам не светят ни победа в чемпионате, ни Лига чемпионов, потому что нападающие не забивают голы».

Ни убавить, ни прибавить. А Манчини в стороне в белом пальто стоит. Точнее, движется. В направлении Рима, где проведет переговоры о работе со сборной Италии. Это куда важнее для него.