Сильнейший клуб Восточной Европы

Нет дома, но есть поддержка, меньше денег, но сплоченная команда, ушел многолетний тренер – угадали с молодым. На «Соккер.ру» - о чемпионе Украины.

Идеальное попадание с тренером

Луческу работал с «Шахтером» двенадцать лет. И когда ушел, «горняки» могли промахнуться с тренером, как их главный конкурент. Недавно была шестнадцатая годовщина со дня смерти Валерия Васильевича, а «Динамо» до сих пор не нашло замену Лобановскому. Хотя бы ученика похожего мирового масштаба. Эксперименты с приезжими Семиным и Газаевым тоже не сильно помогли, ведь за 14 сезонов завоевали всего четыре чемпионства. Следовательно, 10 титулов взяли «горняки».

А как только «Шахтер» дважды подряд оступился – пригласил Фонсеку, который выиграл пять украинских трофеев из пяти возможных. Пусть у донецкого клуба в истории не было таких наставников, как экс-игрок «горняков» Лобановский, но у них есть тренер с будущим. Португальцу Фонсеке настолько понравилось работать с «Шахтером», что даже его спутницей стала украинка, Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова. Теперь ее парень Пауло подписал новый контракт, отказав «Наполи», «Вест Хэму» и «Зениту».

Четкое сочетание футболистов

Переезды сплотили команду, «Шахтер» как коллектив стал монолитнее, что сказывается на поле. У них можно поучиться умению сочетать местных и легионеров без конфликтов. «Зенит» недосчитался чемпионских званий, не создав такой симбиоз. А вот «Шахтер» с 2009-го года и победы в Лиге Европы не имеет проблем с украино-бразильским составом. Хулиганы, вроде Брандао и Луиса Адриано, приживались не хуже, чем старательные, как Фернандиньо. Шутка ли, в заявке Тите на ЧМ-18 вы найдете пять игроков, воспитанных «горняками».

Двух из современного «Шахтера» - Фреда и Тайсона, и троих из «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентуса». Но не спешите шутить о «бразильском клубе». «Шахтер» отправляет в сборные Украины разных возрастов десятки игроков. Андрей Шевченко позвал на ближайшие матчи восемь «горняков». Если добавить еще пятерых, кто имеет отношение к «Шахтеру» – вроде Зинченко, Селезнева, или арендованной другим молодежи, то получите 14 сборников. Удачи с бразильцами не мешают доверять, в том числе, украинским воспитанникам.

Высоченный коэффициент УЕФА

Сам по себе клубный рейтинг ничего не значит, необходим контекст. Зато показатель отражает еврокубковую стабильность и успешность в пяти последних сезонах. «Шахтер» занял высокое четырнадцатое место в этой таблице. Набрали больше пунктов, играя преимущественно в Лиге чемпионов, чем «Зенит», набиравший очки в группах Лиги Европы. В ближайшем будущем «Шахтер» обойдет в таблице УЕФА и «Манчестер Юнайтед», и «Челси».

Англичане потеряют шикарные коэффициенты, а «горнякам» отнимут лишь 11 баллов пятилетней давности. За последние пять лет сыграли в Европе стабильнее, чем МЮ, «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Неплохой список, правда? «Зенит» - 16-й, киевское «Динамо» - на 23-м месте. ЦСКА лишь 35-й, «Днепр», хотя давно погиб – 44-й. «Локомотив» - 63-й, московское «Динамо» - на 85-м месте, а «Спартак» на 108-й позиции. У москвичей ровно в шесть раз меньше баллов УЕФА, чем у «Шахтера», хотя бюджет украинского клуба ниже.

Свежие успехи в Лиге чемпионов

Когда «Зенит» или «Спартак» будут обыгрывать дома «Манчестер Сити» - пускай и Гвардиолу, согласного проиграть, и при этом финишируют в группе ЛЧ выше на тот момент лидера Серии А «Наполи» - тогда смогут считать, что у них игра поставлена лучше, чем у команды Паулу Фонсеки. Но пока «Шахтер» позволяет себе голевую атаку в девятнадцать точных передач в ворота «Фейеноорда» с вовлечением десяти футболистов из одиннадцати – именно о тактике перспективного португальского тренера говорят в Европе.

Как помните, «Шахтер» чудом не прошел «Рому» в плей-офф. Благодаря промахам, дичайшим сэйвам бразильца Алиссона и даже его защитников. Пусть вряд ли «горняки» сумели бы поймать «Барселону» с помощью камбэка – слишком похожи стилистически, чтобы обыгрывать «блаугранас», в ЛЧ выступили достойно. Минимально уступили будущему полуфиналисту. Вылет от «Янг Бойз» из квалификации Лиги чемпионов по пенальти стал хорошим уроком. «Шахтер» дождался удачного жребия и выступил в главном еврокубке сильнее всех из Восточной Европы.

Новые победы над «Динамо»

В очных матчах случаются победы киевлян. Но после двух чемпионских титулов столичная команда дважды отдала «горнякам» золотые медали. В последние годы молодые ребята из Киева настраиваются на «Шахтер», поэтому в пяти поединках паритет – по две победы и ничья. Так что сегодня определится тот, кто успешнее в последнее время. Если команда Фонсеки не слишком бурно праздновала титулы, то может выиграть, как в финале Кубка Украины. Хотя куда важнее, что опережают «Динамо» глобально. Хацкевича не зовут в «Наполи», как Фонсеку. Цыганков не чемпион Англии с МС, как Зинченко – хотя и не ссорился с бывшим клубом, как Александр.

А Дерлис Гонсалес не будет стоить летом столько, как Фред и даже не повторит рекорд Тейшейры при переезде в Китай. «Шахтер» - клуб, переживший многое, и переживший достойно. «Горнякам» не мешают прогрессировать ни финансовые проблемы украинских команд и снижение их уровня, ни отъезд из родного города, ни понимание, что каждого нового Фреда сразу отберут. Они живут сегодняшним днем, не оглядываются назад и получается неплохо. Хочется верить, что «Шахтер» в будущем вернется домой – пускай такое пожелание звучит сейчас наивно.

Зато точно нет сомнений, что играть всегда будут здорово, ведь стилистически очень приятная и яркая команда, умеющая работать с мячом. В чемпионате Украины у них 24 победы в 31 матче, забили 70 мячей, пропустили всего 22. На прошлой неделе девятого мая завоевали «золотой дубль», а сегодня играют против знакомого соперника «Динамо» в Киеве в статусе чемпионов. «Шахтер» снова сильнейшая команда Украины и самый успешный клуб региона в последних европейских сезонах.