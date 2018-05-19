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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Сильнейший клуб Восточной Европы

вчера, 18:38
Сильнейший клуб Восточной Европы

Нет дома, но есть поддержка, меньше денег, но сплоченная команда, ушел многолетний тренер – угадали с молодым. На «Соккер.ру» - о чемпионе Украины.

Идеальное попадание с тренером

Луческу работал с «Шахтером» двенадцать лет. И когда ушел, «горняки» могли промахнуться с тренером, как их главный конкурент. Недавно была шестнадцатая годовщина со дня смерти Валерия Васильевича, а «Динамо» до сих пор не нашло замену Лобановскому. Хотя бы ученика похожего мирового масштаба. Эксперименты с приезжими Семиным и Газаевым тоже не сильно помогли, ведь за 14 сезонов завоевали всего четыре чемпионства. Следовательно, 10 титулов взяли «горняки».

А как только «Шахтер» дважды подряд оступился – пригласил Фонсеку, который выиграл пять украинских трофеев из пяти возможных. Пусть у донецкого клуба в истории не было таких наставников, как экс-игрок «горняков» Лобановский, но у них есть тренер с будущим. Португальцу Фонсеке настолько понравилось работать с «Шахтером», что даже его спутницей стала украинка, Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова. Теперь ее парень Пауло подписал новый контракт, отказав «Наполи», «Вест Хэму» и «Зениту».

Четкое сочетание футболистов

Переезды сплотили команду, «Шахтер» как коллектив стал монолитнее, что сказывается на поле. У них можно поучиться умению сочетать местных и легионеров без конфликтов. «Зенит» недосчитался чемпионских званий, не создав такой симбиоз. А вот «Шахтер» с 2009-го года и победы в Лиге Европы не имеет проблем с украино-бразильским составом. Хулиганы, вроде Брандао и Луиса Адриано, приживались не хуже, чем старательные, как Фернандиньо. Шутка ли, в заявке Тите на ЧМ-18 вы найдете пять игроков, воспитанных «горняками».

Двух из современного «Шахтера» - Фреда и Тайсона, и троих из «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентуса». Но не спешите шутить о «бразильском клубе». «Шахтер» отправляет в сборные Украины разных возрастов десятки игроков. Андрей Шевченко позвал на ближайшие матчи восемь «горняков». Если добавить еще пятерых, кто имеет отношение к «Шахтеру» – вроде Зинченко, Селезнева, или арендованной другим молодежи, то получите 14 сборников. Удачи с бразильцами не мешают доверять, в том числе, украинским воспитанникам.

Высоченный коэффициент УЕФА

Сам по себе клубный рейтинг ничего не значит, необходим контекст. Зато показатель отражает еврокубковую стабильность и успешность в пяти последних сезонах. «Шахтер» занял высокое четырнадцатое место в этой таблице. Набрали больше пунктов, играя преимущественно в Лиге чемпионов, чем «Зенит», набиравший очки в группах Лиги Европы. В ближайшем будущем «Шахтер» обойдет в таблице УЕФА и «Манчестер Юнайтед», и «Челси».

Англичане потеряют шикарные коэффициенты, а «горнякам» отнимут лишь 11 баллов пятилетней давности. За последние пять лет сыграли в Европе стабильнее, чем МЮ, «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Неплохой список, правда? «Зенит» - 16-й, киевское «Динамо» - на 23-м месте. ЦСКА лишь 35-й, «Днепр», хотя давно погиб – 44-й. «Локомотив» - 63-й, московское «Динамо» - на 85-м месте, а «Спартак» на 108-й позиции. У москвичей ровно в шесть раз меньше баллов УЕФА, чем у «Шахтера», хотя бюджет украинского клуба ниже.

Свежие успехи в Лиге чемпионов

Когда «Зенит» или «Спартак» будут обыгрывать дома «Манчестер Сити» - пускай и Гвардиолу, согласного проиграть, и при этом финишируют в группе ЛЧ выше на тот момент лидера Серии А «Наполи» - тогда смогут считать, что у них игра поставлена лучше, чем у команды Паулу Фонсеки. Но пока «Шахтер» позволяет себе голевую атаку в девятнадцать точных передач в ворота «Фейеноорда» с вовлечением десяти футболистов из одиннадцати – именно о тактике перспективного португальского тренера говорят в Европе.

Как помните, «Шахтер» чудом не прошел «Рому» в плей-офф. Благодаря промахам, дичайшим сэйвам бразильца Алиссона и даже его защитников. Пусть вряд ли «горняки» сумели бы поймать «Барселону» с помощью камбэка – слишком похожи стилистически, чтобы обыгрывать «блаугранас», в ЛЧ выступили достойно. Минимально уступили будущему полуфиналисту. Вылет от «Янг Бойз» из квалификации Лиги чемпионов по пенальти стал хорошим уроком. «Шахтер» дождался удачного жребия и выступил в главном еврокубке сильнее всех из Восточной Европы.

Новые победы над «Динамо»

В очных матчах случаются победы киевлян. Но после двух чемпионских титулов столичная команда дважды отдала «горнякам» золотые медали. В последние годы молодые ребята из Киева настраиваются на «Шахтер», поэтому в пяти поединках паритет – по две победы и ничья. Так что сегодня определится тот, кто успешнее в последнее время. Если команда Фонсеки не слишком бурно праздновала титулы, то может выиграть, как в финале Кубка Украины. Хотя куда важнее, что опережают «Динамо» глобально. Хацкевича не зовут в «Наполи», как Фонсеку. Цыганков не чемпион Англии с МС, как Зинченко – хотя и не ссорился с бывшим клубом, как Александр.

А Дерлис Гонсалес не будет стоить летом столько, как Фред и даже не повторит рекорд Тейшейры при переезде в Китай. «Шахтер» - клуб, переживший многое, и переживший достойно. «Горнякам» не мешают прогрессировать ни финансовые проблемы украинских команд и снижение их уровня, ни отъезд из родного города, ни понимание, что каждого нового Фреда сразу отберут. Они живут сегодняшним днем, не оглядываются назад и получается неплохо. Хочется верить, что «Шахтер» в будущем вернется домой – пускай такое пожелание звучит сейчас наивно.

Зато точно нет сомнений, что играть всегда будут здорово, ведь стилистически очень приятная и яркая команда, умеющая работать с мячом. В чемпионате Украины у них 24 победы в 31 матче, забили 70 мячей, пропустили всего 22. На прошлой неделе девятого мая завоевали «золотой дубль», а сегодня играют против знакомого соперника «Динамо» в Киеве в статусе чемпионов. «Шахтер» снова сильнейшая команда Украины и самый успешный клуб региона в последних европейских сезонах.

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Все комментарии
drimmer
drimmer ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 08:36
Scuderia Ferrari:
Помимо ЦСКА, Зенита, Локомотива лучшие команды Восточной Европы - это Легия, Виктория Пльзень, БАТЭ. Сравнивать себя с упл - себя не уважать. Они все такие гордые, незалежные, вот пусть идут своим путём. Хотя то-то и оно, что ничего особенного за последнее время шахтер в Европе не добился. Вылетать в 1/8 Финала удавалось и Зениту, и ЦСКА. А из ЛЕ их выбивала Виктория Пльзень.
Политика политикой, а меня именно шахтер с давних пор радует своей игрой. Играют ярко как непобедимые, и результаты отличные. Остальной соцлагерь максимум проблесками. Но десяток лет назад на те же локо и цска было весьма приятно смотреть в еврокубках из-за яркой игры, теперь лимит убил конкуренцию
борька
борька
сегодня в 08:03
Лучший клуб востока, это Ростов и Краснодар!
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответил 10 Seconds to Mars
сегодня в 07:35
Не переживай, совсем скоро тебе больше не придется писать диктант по пооьскому языку
Apex Predator
Apex Predator ответил 10 Seconds to Mars
сегодня в 06:35
Предали Украину? Хах) Нет никакой Украины. Есть расколотое геополитическое образование, контролируемое американским бизнесом, пришедшим туда за сланцевым газом, и бывшими комсомольцами и пионерами, поднявшимися засчет разворовывания советского имущества. Шахтёр никого не предавал. Он просто никогда никому не был верен. Просто бизнес проект одного очень слабо связанного, что с Украиной, что с Россией бизнесмена, который будет менять всё, что угодно ради отмывания денег в одной из самых подозрительных лиг. Несомненно Шахтёр хорош в игре в футбол, к нему вообще нет никаких претензий. Я не понимаю только одного: с какой стати в его названии числится город Донецк, да и "Шахтёр" с "горняками" вызывают множество вопросов. Ну ничего, скоро поменять придется, тк Донбасса политической элите Украины уже не видать. Да им и не особо он нужен, как и сама Украина.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 02:22
Scuderia Ferrari:
Помимо ЦСКА, Зенита, Локомотива лучшие команды Восточной Европы - это Легия, Виктория Пльзень, БАТЭ. Сравнивать себя с упл - себя не уважать. Они все такие гордые, незалежные, вот пусть идут своим путём. Хотя то-то и оно, что ничего особенного за последнее время шахтер в Европе не добился. Вылетать в 1/8 Финала удавалось и Зениту, и ЦСКА. А из ЛЕ их выбивала Виктория Пльзень.
какая Виктория? Какая Легия? О чем ты вообще, дитятко))) выпей таблетку, у тебя жар. Чехам и пшекам только во сне является групповая стадия ЛЧ, я уж молчу про победы над английскими грандами.
Валентин Адамовский
Валентин Адамовский
сегодня в 02:15
Статья бред, спорно какой самый сильный клуб восточной европы, они все играют примерно на одном уровне, бывают взлеты и падения( шахтер.зенит.цска,спартак.локомотив). Шахтер стабильно играет в лч лишь из-за того,что чемпионат украины слабее чем в россии, занимает всегда 1-2 место и выходит в лч, как правильно шахтер дальше 1\8 не выходит, иногда вылетает в группе или проходит в 1\4 и дальше вылетает, не думаю, что шахтер стал бы чемпионом в рфпл, думаю вошел бы в 3ку точно, а вот то,что у шахтера хорошая школа - безусловно, стоит только посмотреть за сколько они продали вильяна,тейшеру,мхитаряна,фернандиньо,косту...
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 01:30
То чуство, когда ШД был ближе к кику Ромы из лч ,чем барселона.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:08
Scuderia Ferrari:
шахтер донецк - это предатели Донбасса, предатели тех людей, которые годами за них болели. Перекраска с исконных оранжево-черных цветов на идеологически правильные оранжево-блакитные, переезд во Львов, чьи ультрас до раскола метнули в Пятова петардой на матче сборной Украины, обо многом говорит. Это не команда горняков, это команда ахметова-януковича. И показательно, что после побед в кабинетной упл мирча луческу провалился даже в той РФПЛ, в которой не было Халка, Гарая, Вагнер Лава, Видича и других реально стОящих игроков, а затем не смог вывести Турцию, обладающую серьёзным подбором игроков (уж явно лучше Украины и Исландии), на ЧМ.
По твоей логике, Шахтёр должен был принят сторону полоумных из Донбасса, людей без роду и племени, и естественно прекратить существование, так как в ДНР футбола нет?? Это они предали Шахтёр и всю Украину, а не наоборот. И открою тебе ещё один секрет, за Шахтёр болели не только обезьяны, которые теперь танцуют с тряпкой ДНР, но и огромная армия фанатов со всей Украины. Так что считай Шахтёр принял их сторону. А по поводу твоей бредятины про Луческу, ну так от куда тогда взялись все эти успехи в Европе(победа КУЕФА, 1/4 и три участия в 1/8 лч)?? Кабинетная УПЛ, лол :DDD
dimagas1
dimagas1 ответил PROMES
вчера в 21:17
PROMES:
Этот т.н. шахтёр не имеет никакого отношения к горнякам,как и Донецк к украине,так команда без роду,без племени,и к тому же ещё и без дома!!!
Могут сказать спасибо рашистам.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 21:12
Вата и сюда проникла...ужассс
Князя на Трон
Князя на Трон ответил Scuderia Ferrari
вчера в 20:48
Кто лайкает подобных существ?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 20:43
Можно по разному относиться к ситуации,в которой находится ШД, аналогов в мире нет, но со времен Прокопенко, когда смотрю горняков,я в восторге!
DXTK
DXTK
вчера в 20:29
а на украине говорят Чудовый провел сезон Шахтер. Молодцы горняки, прекрасно сыграли в ЛЧ и заслуженно победили в чемпионате, закончив сезон золотым дублем. Да жаль дом не свой, но это уже совсем другая история.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 20:29
Помимо ЦСКА, Зенита, Локомотива лучшие команды Восточной Европы - это Легия, Виктория Пльзень, БАТЭ. Сравнивать себя с упл - себя не уважать. Они все такие гордые, незалежные, вот пусть идут своим путём. Хотя то-то и оно, что ничего особенного за последнее время шахтер в Европе не добился. Вылетать в 1/8 Финала удавалось и Зениту, и ЦСКА. А из ЛЕ их выбивала Виктория Пльзень.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 20:20
шахтер донецк - это предатели Донбасса, предатели тех людей, которые годами за них болели. Перекраска с исконных оранжево-черных цветов на идеологически правильные оранжево-блакитные, переезд во Львов, чьи ультрас до раскола метнули в Пятова петардой на матче сборной Украины, обо многом говорит. Это не команда горняков, это команда ахметова-януковича. И показательно, что после побед в кабинетной упл мирча луческу провалился даже в той РФПЛ, в которой не было Халка, Гарая, Вагнер Лава, Видича и других реально стОящих игроков, а затем не смог вывести Турцию, обладающую серьёзным подбором игроков (уж явно лучше Украины и Исландии), на ЧМ.
JackNorz
JackNorz
вчера в 18:59
Неправильная статья, вроде Зенит - лучший клуб Восточной Европы. А тут про Шахтер какой-то пишут.
PROMES
PROMES
вчера в 18:56
Этот т.н. шахтёр не имеет никакого отношения к горнякам,как и Донецк к украине,так команда без роду,без племени,и к тому же ещё и без дома!!!
d_fincher
d_fincher
вчера в 18:47
Было бы неправильно меня Шахтер на Зенит. В первом футбольное будущее и любимое дело, во втором - сидение на лавке, нулевая мотивация, миллионы и понт. Тренер сделал верный выбор. Вот только Зенит никуда не делся, и ищет кому бы отдать наши деньги и в очередной раз занять 5-е место. Зенит просто так не отменишь, но я верю, что если болельщики сплотятся против этой машины раздербанивания гос. средств, то она рухнет.
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