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Как обыграть Зидана и остановить «Реал»

вчера, 19:00
Как обыграть Зидана и остановить «Реал»

«Соккер.ру» не сомневается, что мадридцы могут забросить трехочковый в Лиге чемпионов. Но в футболе всегда интереснее понять, как Давиду свалить Голиафа?

В футбольном вакууме многоопытный пожиратель чужих надежд «Реал» может проиграть финал ЛЧ «Ливерпулю» только в одном случае – если поможет сопернику. В идеальной для Зидана ситуации его команда забьет больше, чем англичане с проблемной защитой.

Но в футбол в вакууме не играют, а живым людям важно раздать правильные приказы и подготовить их лучше, чем собрались с силами соперники. Перевес «Ливерпуля» в командной скорости и свежести возможен, особенно если футболисты «Реала» склонны верить, что на голову превосходят каждого футболиста из Британии в классе.

Какие указания может раздать Клопп?

Встречать Роналду как форварда. В свое время Юрген остановил вингера Криштиану в полуфиналах ЛЧ с «Боруссией», когда понял, что большинство передач тому отдает Алонсо. Закрыл путь испанцу к португальцу, заставив Хаби пасовать другим. Сейчас у Криштиану еще меньше касаний мяча, чем раньше – на каждый удар приходится всего четыре паса, но теперь ему ассистировали 12 разных игроков! Проще говоря, Роналду по описанию теперь чистый форвард.

А нападающего сторожат центральные защитники. От позиции меняется сама концепция игры против Криштиану. Исключением станет только случай, если выйдут вместе ВВС – появление Бэйла отодвинет Роналду на левый фланг. Хотя это вряд ли, ведь португалец заметно упал по xA90 – опасным моментам за полный матч. Проще говоря, бесполезен как ассистент с фланга, ведь полностью переключился на игру у чужих ворот. Что даже по ударам понятно, из 26 голов в Ла Лиге все забил из штрафных.

Закрыть пасы под удары Марсело и Иско. У Роналду нет налаженной голевой связки с Бензема, хотя француз создает качественные моменты с частотой Марсело. Но поскольку очевидна коллаборация Криштиану с бразильцем и Иско – создали ему 7 голов, это самый успешный дуэт ассистентов для португальца, то сегодня крайне важно жестко встречать атаки как Марсело, который обожает давить по флангу, так и Франсиско с его дикой точностью паса (91.5 %). К слову, формально у «Реала» лучшим ассистентом является Бензема. Но не в еврокубках и не для Роналду. Правда, француз в прошлом удачно сыграл именно с «Ливерпулем». Запомним на всякий случай.

Проходить центр вертикально. Хави зачем-то уколол Каземиро, заявив, что тот не умеет играть в футбол. На что получил четкий ответ – один из капитанов современной сборной Бразилии в четвертый раз сыграет в финале ЛЧ. Почему? А потому что 4.1 отбора за игру в среднем, что на треть больше, чем у самого цепкого хавбека «Ливерпуля» Милнера. «Красным» очень важно не затевать позиционную войну с Модричем, Кроосом и Каземиро, поскольку англичане ее проиграют. Салах и Мане должны быть за спинами тройки, между линиями. Победы Каземиро один в один будут плохим знаком для «Ливерпуля».

Надавить на Марсело числом. Как играть против бразильца в обороне – понятно, Александер-Арнольд лучший у «Ливерпуля» по отборам, будет пресекать попытки Марсело пройти флангом. Но Клопп не случайно проговорился до финала, что не считает оборонительную игру бразильца выдающейся. Не унижал соперника, а скорее отмечал, что класс «Реала» таков, что даже плохой защитник, допускающий позиционные промахи – а у Марсело в два раза меньше перехватов, чем  у Карвахаля, может не влиять на результаты команды Зидана. Заставить бразильца чудить – одна из задач Салаха и его группы поддержки справа.

Высоко прессинговать Крооса. Для «Ливерпуля» плохо, что Милнер предпочитает играть левее центра, поскольку игрок с его выносливостью мог бы закрыть главного по выходу в атаку у «Реала». У Тони по 70.9 % за игру в среднем – ни у кого нет больше, а у «Ливерпуля» лучшим является Хендерсон с показателем, который уступает цифрам Модрича и Марсело. Кроос – уникальный игрок, ведь успевает всюду.

Хавбек освобождает Каземиро для разрушительных действий. Отдает пасы с филигранной точностью – 93.7 %. При этом у Тони лучший показатель «Реала» по пасам под удар в ЛЧ – по 2.2 за игру. Похоже, в фазе начала атак Салах и Вейналдум могут давить не на Марсело, а именно на Крооса. У Тони слишком много адресатов пасов, чтобы закрывать всех. А вот если не закроют самого немца – получат парочку фирменных атак, причем хватит и короткого паса на Модрича. Лука не хуже Тони знает, как придумать гол.  

Использовать Салаха и Мане как приманки. В чем слабость Серхио Рамоса? В том, что он наглый защитник. Всюду влезет, каждый раз хочет быть первым. Даже если нужно рискнуть при создании искусственного офсайда или подстраховать, но с высокой вероятностью получить карточку – пойдет вперед. А поскольку страхует Марсело, то Салах знает, что делать. Та же стратегия на втором полуфланге применима к Варану, который отличается по аккуратности игры от Карвахаля.

Так что Мане не стоит играть широко и строго по флангу. Садьо важно вклиниться между Дани и Рафой, держась ближе к французу и используя два главных оружия. Первое – умение обыгрывать один в один чаще, чем Салах. 3.4 успешных финта за игру только у сенегальца, а у «Реала» лучший Роналду со скромным показателем 1.8. Второй козырь Мане – умение нервировать чужую оборону игрой на линии офсайда. Такая же тактика у Роналду, но Садьо реже попадает в ловушки. Надо это использовать.

Защитить Фирмино и Милнера. У «Реала» будет три опытных игрока центра, Модрич, Кроос и Каземиро привыкли много пахать на команду. Поэтому их обмануть крайне сложно. Но если «Ливерпуль» тактически не защитит Фирмино и Милнера – создателей 15 голов команды в Лиге чемпионов из 40, то шансы на успех будут стремиться к нулю. Понятно, что Салах в этом матче будет оставлен сам себе – у него есть техника и скорость,  ему важно вклиниваться между Рамосом и Марсело, чтобы оба не понимали, кому встречать египтянина.

Но если вдуматься, то козырь «Ливерпуля» не в Мохамеде – слишком на поверхности его влиятельность, а в Милнере и Фирмино. Тот же Бензема научился смещениям на фланги, но не ныряет глубоко, как Роберто – бразилец будет порой казаться четвертым полузащитником, позволяя «красным» создавать большинство, если Иско не успеет вернуться. А Милнер, который пробегает обычно больше всех, должен продемонстрировать двужильность, выполняя две задачи. Первая – закрыть Модрича и обрезать выход Карвахаля на Робертсона, вторая – играть вертикально и поставить новый рекорд ЛЧ по ассистам за сезон. Пока у Джеймса 8 пасов, чтобы оторваться от Неймара, нужен еще один гол.

Исключить встречи тет-а-тет в защите. Роналду сделает клоуна из любого защитника «Ливерпуля» позиционно, у Бензема есть шансы, ведь хитрее, чем кажется. У Марсело и Карвахаля – тоже, ведь оба умеют сыграть высоко. Для «Ливерпуля» критически важно, чтобы давление «Реала» не приводило к игре один в один. Не давить и отдать мяч испанский клуб может попробовать, но вряд ли это ему поможет, судя по опыту «Манчестер Сити». Так что скорее чуть чаще с мячом будут игроки «сливочных».

Вот только работа без мяча тут намного важнее. Позволяет показать командную агрессию и слаженность. Идеальный выбор позиции приведет к исключению персональных дуэлей, вроде Марсело – Александер-Арнольд, Карвахаль – Робертсон или Ловрен – Роналду. Если совсем просто формулировать задачу, то «Ливерпулю» важно не прижиматься и не оставлять зазор между линиями защиты и хавбеками. Ведь если не встречать испанцев коллективно – покажут, что опытнее, и им достаточно одной-двух атак для приемлемого результата.

А что же сделать фавориту для победы?

Отталкиваемся от «Ливерпуля», поскольку путь «Реала» к четвертому свежему и третьему подряд кубку прост. Надо показать преимущество Роналду над ван Дейком и Ловреном в классе – первый пункт выше, собрать передачи Иско и Марсело на Криштиану – второй. Также натравить Каземиро на Фирмино и Милнера, защитить Марсело с помощью Крооса и Варана. Выходить в атаку через Рамоса и Карвахаля, разгрузив немца Тони, а также стараться играть один в один с крайними беками «Ливерпуля». Проще говоря, «Реал» должен быть собой – Зидан всегда разрушал планы соперников в финалах и дожимал.

«Реал» может проиграть не себе, а «Ливерпулю»?

В этом сезоне Зидан уступал «Жироне» 2:1, там была агрессивная игра соперника вторым номером, хорошая реализация моментов и промахи звезд «Реала». Сразу после этого проиграл «Тоттенхэму» - опять соперник отдал мяч, но удачно контратаковал. «Барселона» использовала другой подход, что логично, но «Вильярреал», «Леганес», «Эспаньол», «Севилья» и даже «Ювентус» выигрывали у команды Зидана, реже владея мячом, но создавая поровну или даже чуть больше моментов.

Проще говоря, игра «Реала» в конкретно взятом сезоне не очень качественная, хотя доведенная до автоматизма. Так что «Ливерпуль», если вдруг не провалится в обороне – во что слабо верится, поскольку Вейналдум, Хендерсон, крайние защитники и Ловрен точно не игроки уровня «Реала», чтобы остановить испанскую атаку, может забить на гол больше. Но если предложат умнейшую игру вторым номером с чистой реализацией моментов – как поступили «Севилья» и «Ювентус», то накидают Навасу мячей.

И вот тогда вспомним, что в финале не бывает перевеса по выездным голам, а одного пенальти порой мало. Лишь в меру засушливая у ворот Кариуса, но резкая и колючая в атаке игра кажется правильной для «Ливерпуля». При ярком размене атаками и голами, или при отсутствии футбола как такового, они уступят более опытному сопернику, который помнит все семь поражений сезона и готов к тяжелой битве. «Ливерпулю» нужен тактически, физически и эмоционально идеальный матч. Когда в соперниках «Реал» - это единственный путь к трофею.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
сегодня в 00:08
Никак
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:07
Не как. Реал чемпеоооон!!!!!!!!!!!
борька
борька ответил valt134
вчера в 21:43
valt134:
Надеюсь, победит Ливер, и я снова увижу лживые слёзы Роналдо.
С дешевой колбасой ,на этом ужине не прокатит!
борька
борька
вчера в 21:41
Реал перехитрит, ведь в Зидане есть что то жидовское!
Hamman
Hamman
вчера в 21:21
Ё моё, если автор знает как обыграть Реал, то что он до сих пор делает на соккере?
Все ,,умные,, советы как переиграть Реал теряют смысл после стартового свистка...
valt134
valt134
вчера в 21:05
Надеюсь, победит Ливер, и я снова увижу лживые слёзы Роналдо.
valt134
valt134
вчера в 21:03
Быть зарубе...
kiendjin
kiendjin
вчера в 20:53
Пожалуй тока Барса специалист по Мадридскому курятнику..Ну Ливер Клоппа может стрельнуть в лоб голубым фанатам Кристины..
Recovery
Recovery
вчера в 20:33
Реал возьмёт третий кубок лч подряд, к сожалению.
У ливерпуля есть Салах, Фирмино, Милнер и... ужасная пожарящая линия обороны с таким же ненадежным кариусом.
У реала же сверхнадежный Навас, Рамос и Марсело, прекрасно отрабатывающие и в обороне и в атаке, Каземиро, Модрич, Кроос... А так же криштиану, всегда готовый нырнуть или замкнуть в пустые или судья, готовый свистнуть.
Причём я почти уверен, что и бавария, и юве в финале, в одноматчевом противостоянии смели бы мадрид. Но ливерпулю это не по силам, хотя свою сказку болельщики красных и так уже получили
saha100
saha100
вчера в 20:31
Хочется повторения стамбульского финала
saha100
saha100 ответил Красно Синий воин
вчера в 20:27
Да обидно за 0-7 но мы сами виноваты. Я против ливера ничего не имею. В Москве то мы 1-1 сыграли.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил saha100
вчера в 20:23
saha100:
Надеюсь ливер накажет реал за Юве
А почему не Реал накажет Ливер за спартак после 0:7?
Nischtyachok
Nischtyachok
вчера в 20:16
Матерацци в тренеры не пошёл, Зидана теперь ни кто не обыграет.
saha100
saha100
вчера в 20:15
Надеюсь ливер накажет реал за Юве
El Dassory
El Dassory
вчера в 20:10
Всё Клопп, Зидан достали свои конспекты и будут учиться у соккерского редактора.:) Я не особо знаком игрой Реала, а вот игру Ливерпуля явно не изучил.)
saha100
saha100
вчера в 20:08
Если ливер сыграет как юве в мадриде то реалу кабздец
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Древний Хрюкр
вчера в 19:57
Древний Хрюкр:
Всё просто. Отнимите свисток у судьи и Реалу кранты.
Вот сегодня и поглядим!
DXTK
DXTK
вчера в 19:57
Давайте лучше уж дождемся игры, а на поле игроки сами разберутся, кто сильнейший, возможно хитрейший.

PS Если Брать Реал то уважение только Зидан вызывает, по этому если победит халва, это его победа тренерская. Если победит Ливерпуль это будет победа командная Клопп Салах и Ко, которые о себе оставили хорошее впечатление.
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр
вчера в 19:42
Всё просто. Отнимите свисток у судьи и Реалу кранты.
ВааС
ВааС
вчера в 19:16
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
    вчера в 19:06
    ответ прост и лежит на поверхности ; вся сила реала в кабинете и желания ливерпуля может оказаться недостаточно
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