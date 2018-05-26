Как обыграть Зидана и остановить «Реал»

«Соккер.ру» не сомневается, что мадридцы могут забросить трехочковый в Лиге чемпионов. Но в футболе всегда интереснее понять, как Давиду свалить Голиафа?

В футбольном вакууме многоопытный пожиратель чужих надежд «Реал» может проиграть финал ЛЧ «Ливерпулю» только в одном случае – если поможет сопернику. В идеальной для Зидана ситуации его команда забьет больше, чем англичане с проблемной защитой.

Но в футбол в вакууме не играют, а живым людям важно раздать правильные приказы и подготовить их лучше, чем собрались с силами соперники. Перевес «Ливерпуля» в командной скорости и свежести возможен, особенно если футболисты «Реала» склонны верить, что на голову превосходят каждого футболиста из Британии в классе.

Какие указания может раздать Клопп?

Встречать Роналду как форварда. В свое время Юрген остановил вингера Криштиану в полуфиналах ЛЧ с «Боруссией», когда понял, что большинство передач тому отдает Алонсо. Закрыл путь испанцу к португальцу, заставив Хаби пасовать другим. Сейчас у Криштиану еще меньше касаний мяча, чем раньше – на каждый удар приходится всего четыре паса, но теперь ему ассистировали 12 разных игроков! Проще говоря, Роналду по описанию теперь чистый форвард.

А нападающего сторожат центральные защитники. От позиции меняется сама концепция игры против Криштиану. Исключением станет только случай, если выйдут вместе ВВС – появление Бэйла отодвинет Роналду на левый фланг. Хотя это вряд ли, ведь португалец заметно упал по xA90 – опасным моментам за полный матч. Проще говоря, бесполезен как ассистент с фланга, ведь полностью переключился на игру у чужих ворот. Что даже по ударам понятно, из 26 голов в Ла Лиге все забил из штрафных.

Закрыть пасы под удары Марсело и Иско. У Роналду нет налаженной голевой связки с Бензема, хотя француз создает качественные моменты с частотой Марсело. Но поскольку очевидна коллаборация Криштиану с бразильцем и Иско – создали ему 7 голов, это самый успешный дуэт ассистентов для португальца, то сегодня крайне важно жестко встречать атаки как Марсело, который обожает давить по флангу, так и Франсиско с его дикой точностью паса (91.5 %). К слову, формально у «Реала» лучшим ассистентом является Бензема. Но не в еврокубках и не для Роналду. Правда, француз в прошлом удачно сыграл именно с «Ливерпулем». Запомним на всякий случай.

Проходить центр вертикально. Хави зачем-то уколол Каземиро, заявив, что тот не умеет играть в футбол. На что получил четкий ответ – один из капитанов современной сборной Бразилии в четвертый раз сыграет в финале ЛЧ. Почему? А потому что 4.1 отбора за игру в среднем, что на треть больше, чем у самого цепкого хавбека «Ливерпуля» Милнера. «Красным» очень важно не затевать позиционную войну с Модричем, Кроосом и Каземиро, поскольку англичане ее проиграют. Салах и Мане должны быть за спинами тройки, между линиями. Победы Каземиро один в один будут плохим знаком для «Ливерпуля».

Надавить на Марсело числом. Как играть против бразильца в обороне – понятно, Александер-Арнольд лучший у «Ливерпуля» по отборам, будет пресекать попытки Марсело пройти флангом. Но Клопп не случайно проговорился до финала, что не считает оборонительную игру бразильца выдающейся. Не унижал соперника, а скорее отмечал, что класс «Реала» таков, что даже плохой защитник, допускающий позиционные промахи – а у Марсело в два раза меньше перехватов, чем у Карвахаля, может не влиять на результаты команды Зидана. Заставить бразильца чудить – одна из задач Салаха и его группы поддержки справа.

Высоко прессинговать Крооса. Для «Ливерпуля» плохо, что Милнер предпочитает играть левее центра, поскольку игрок с его выносливостью мог бы закрыть главного по выходу в атаку у «Реала». У Тони по 70.9 % за игру в среднем – ни у кого нет больше, а у «Ливерпуля» лучшим является Хендерсон с показателем, который уступает цифрам Модрича и Марсело. Кроос – уникальный игрок, ведь успевает всюду.

Хавбек освобождает Каземиро для разрушительных действий. Отдает пасы с филигранной точностью – 93.7 %. При этом у Тони лучший показатель «Реала» по пасам под удар в ЛЧ – по 2.2 за игру. Похоже, в фазе начала атак Салах и Вейналдум могут давить не на Марсело, а именно на Крооса. У Тони слишком много адресатов пасов, чтобы закрывать всех. А вот если не закроют самого немца – получат парочку фирменных атак, причем хватит и короткого паса на Модрича. Лука не хуже Тони знает, как придумать гол.

Использовать Салаха и Мане как приманки. В чем слабость Серхио Рамоса? В том, что он наглый защитник. Всюду влезет, каждый раз хочет быть первым. Даже если нужно рискнуть при создании искусственного офсайда или подстраховать, но с высокой вероятностью получить карточку – пойдет вперед. А поскольку страхует Марсело, то Салах знает, что делать. Та же стратегия на втором полуфланге применима к Варану, который отличается по аккуратности игры от Карвахаля.

Так что Мане не стоит играть широко и строго по флангу. Садьо важно вклиниться между Дани и Рафой, держась ближе к французу и используя два главных оружия. Первое – умение обыгрывать один в один чаще, чем Салах. 3.4 успешных финта за игру только у сенегальца, а у «Реала» лучший Роналду со скромным показателем 1.8. Второй козырь Мане – умение нервировать чужую оборону игрой на линии офсайда. Такая же тактика у Роналду, но Садьо реже попадает в ловушки. Надо это использовать.

Защитить Фирмино и Милнера. У «Реала» будет три опытных игрока центра, Модрич, Кроос и Каземиро привыкли много пахать на команду. Поэтому их обмануть крайне сложно. Но если «Ливерпуль» тактически не защитит Фирмино и Милнера – создателей 15 голов команды в Лиге чемпионов из 40, то шансы на успех будут стремиться к нулю. Понятно, что Салах в этом матче будет оставлен сам себе – у него есть техника и скорость, ему важно вклиниваться между Рамосом и Марсело, чтобы оба не понимали, кому встречать египтянина.

Но если вдуматься, то козырь «Ливерпуля» не в Мохамеде – слишком на поверхности его влиятельность, а в Милнере и Фирмино. Тот же Бензема научился смещениям на фланги, но не ныряет глубоко, как Роберто – бразилец будет порой казаться четвертым полузащитником, позволяя «красным» создавать большинство, если Иско не успеет вернуться. А Милнер, который пробегает обычно больше всех, должен продемонстрировать двужильность, выполняя две задачи. Первая – закрыть Модрича и обрезать выход Карвахаля на Робертсона, вторая – играть вертикально и поставить новый рекорд ЛЧ по ассистам за сезон. Пока у Джеймса 8 пасов, чтобы оторваться от Неймара, нужен еще один гол.

Исключить встречи тет-а-тет в защите. Роналду сделает клоуна из любого защитника «Ливерпуля» позиционно, у Бензема есть шансы, ведь хитрее, чем кажется. У Марсело и Карвахаля – тоже, ведь оба умеют сыграть высоко. Для «Ливерпуля» критически важно, чтобы давление «Реала» не приводило к игре один в один. Не давить и отдать мяч испанский клуб может попробовать, но вряд ли это ему поможет, судя по опыту «Манчестер Сити». Так что скорее чуть чаще с мячом будут игроки «сливочных».

Вот только работа без мяча тут намного важнее. Позволяет показать командную агрессию и слаженность. Идеальный выбор позиции приведет к исключению персональных дуэлей, вроде Марсело – Александер-Арнольд, Карвахаль – Робертсон или Ловрен – Роналду. Если совсем просто формулировать задачу, то «Ливерпулю» важно не прижиматься и не оставлять зазор между линиями защиты и хавбеками. Ведь если не встречать испанцев коллективно – покажут, что опытнее, и им достаточно одной-двух атак для приемлемого результата.

А что же сделать фавориту для победы?

Отталкиваемся от «Ливерпуля», поскольку путь «Реала» к четвертому свежему и третьему подряд кубку прост. Надо показать преимущество Роналду над ван Дейком и Ловреном в классе – первый пункт выше, собрать передачи Иско и Марсело на Криштиану – второй. Также натравить Каземиро на Фирмино и Милнера, защитить Марсело с помощью Крооса и Варана. Выходить в атаку через Рамоса и Карвахаля, разгрузив немца Тони, а также стараться играть один в один с крайними беками «Ливерпуля». Проще говоря, «Реал» должен быть собой – Зидан всегда разрушал планы соперников в финалах и дожимал.

«Реал» может проиграть не себе, а «Ливерпулю»?

В этом сезоне Зидан уступал «Жироне» 2:1, там была агрессивная игра соперника вторым номером, хорошая реализация моментов и промахи звезд «Реала». Сразу после этого проиграл «Тоттенхэму» - опять соперник отдал мяч, но удачно контратаковал. «Барселона» использовала другой подход, что логично, но «Вильярреал», «Леганес», «Эспаньол», «Севилья» и даже «Ювентус» выигрывали у команды Зидана, реже владея мячом, но создавая поровну или даже чуть больше моментов.

Проще говоря, игра «Реала» в конкретно взятом сезоне не очень качественная, хотя доведенная до автоматизма. Так что «Ливерпуль», если вдруг не провалится в обороне – во что слабо верится, поскольку Вейналдум, Хендерсон, крайние защитники и Ловрен точно не игроки уровня «Реала», чтобы остановить испанскую атаку, может забить на гол больше. Но если предложат умнейшую игру вторым номером с чистой реализацией моментов – как поступили «Севилья» и «Ювентус», то накидают Навасу мячей.

И вот тогда вспомним, что в финале не бывает перевеса по выездным голам, а одного пенальти порой мало. Лишь в меру засушливая у ворот Кариуса, но резкая и колючая в атаке игра кажется правильной для «Ливерпуля». При ярком размене атаками и голами, или при отсутствии футбола как такового, они уступят более опытному сопернику, который помнит все семь поражений сезона и готов к тяжелой битве. «Ливерпулю» нужен тактически, физически и эмоционально идеальный матч. Когда в соперниках «Реал» - это единственный путь к трофею.