Роналду + Салах. Символическая сборная Лиги чемпионов

Европейский футбольный сезон для клубов завершился победой «Реала» в финале Лиги чемпионов. «Соккер.ру» салютует любимому турниру, называя лучших игроков розыгрыша.

Вратарь

Алиссон («Рома»)

Главное не ставить в ворота немцев. Прошлый сезон Беккер провел за спиной Войцеха Щесны, а теперь яркой бразильской кометой ворвался в европейский футбол и Лигу чемпионов. Попадание «Ромы» в полуфинал престижного турнира – во многом заслуга вратаря, который стал звездой противостояний с «Шахтером» и «Барселоной» в плей-офф. К полуфиналисту ЛЧ предметный интерес проявляют финалисты турнира, и интерес «Ливерпуля» не нов. А ведь если задуматься, то в киевском финале «красным» не хватило всего одного надежного парня. Добавьте в команду Юргена Клоппа вратаря Алиссона – и как знать, чем бы завершилось соперничество с «Реалом» за «ушастого».

Защитники

Йозуа Киммих («Бавария»)

Универсал Киммих определился с основной позицией, играет справа в обороне и делает это блестяще. Вернее, именно с защитными функциями иногда возникают проблемы, но в целом как командный фланговый инструмент незаменим. Неутомимый Йозуа в 11 матчах забил четыре гола, в том числе дважды поразил ворота мадридского «Реала», и отдал три результативные передачи. Киммих, конечно же, больше, чем просто правый защитник.

Матс Хуммельс («Бавария»)

Карло Анчелотти не поставил Хуммельса в основной состав на игру с ПСЖ, и «Бавария» сгорела 0:3, а вот Хайнкес сделал Матса главным в обороне мюнхенского гранда. С Хуммельсом на поле до полуфинального соперничества с «Реалом» «Бавария» пропустила всего четыре мяча. Столько же забили мадридцы в двух матчах, но там случались привозы, не связанные с деятельностью центральных защитников, а сам Матс сражался как лев, а его походы к чужим воротам заставляли «сливочных» вздрагивать.

Джорджо Кьеллини («Ювентус»)

Скала обороны «Ювентуса» заслуживает попадания в символическую сборную Лиги чемпионов за волю и характер. Джорджо действует просто и надежно, он лидер по числу выносов из игроков, выступавших в плей-офф. С Кьеллини в составе «Старая Синьора» лишь однажды неудачно сыграла в обороне – когда «сгорела» в матче с «Реалом» на своем поле. По совокупности статистических показателей и умению держать удар итальянец выделяется в Лиге чемпионов уже не первый сезон.

Марсело («Реал»)

«Шпион» в оборонительной линии, ведь Марсело является защитником только номинально, зато этот веселый товарищ с чудной прической незаменим при построении атакующей игры. Очень часто сердце созидательной активности «Мадрида» бьется на левом фланге, и вся игра идет через Марсело. Три гола и четыре результативные передачи – тому подтверждение, тем более шесть из семи результативных действий бразилец «запилил» в плей-офф, не оставив без внимания ни одного соперника «Реала».

Полузащитники

Каземиро («Реал»)

Настоящая опора мадридского «Реала», ведь именно с появлением Каземиро в средней линии полузащита «Королевского клуба» нашла идеальный баланс. Бразилец, когда собран, делает просто адский объем черновой работы, благодаря его «подпольной» деятельности, развязаны руки у Марсело, а Кроос и Модрич могут играть с поднятой головой. Каземиро – одно из тех звеньев, без которого невозможно представить установление «Реалом» диктатуры в Лиге чемпионов.

Лука Модрич («Реал»)

Да, у «Реала» есть Роналду и другие звезды в атаке, есть многоликий капитан Рамос, спаситель Навас и бравый Марсело, но большие победы пришли к «Мадриду» тогда, когда сформировалась лучшая в Европе полузащита. Трио Каземиро – Модрич – Кроос является постаментом, на котором зиждется толпа триумфов. Хорватский связной Лука «проклеивает» швы между обороной и атакой, тащит мяч в нужные зоны и вообще он просто умница, находка для любого тренера.

Тони Кроос («Реал»)

Родной футбольный брат Модрича обладает более сдержанным характером, иной раз Тони вообще можно принять за высокомерного сноба в игровом смысле, ведь за Кроосом первым делом замечаешь его работу с мячом – приосанившийся, с выверенными движениями, весь такой правильный и идеальный. Впрочем, рутинной работой немец тоже не брезгует, этим и крут – делает хорошо все, что делает. А уж космическая точность передач в районе 94% просто поражает. И ведь это не бесконечные пасы ближнему партнеру, диагонали Крооса – это уже такой же бренд, как финт Зидана или штрафные Бекхэма.

Нападающие

Садьо Мане («Ливерпуль»)

Десять голов всего, семь из них в плей-офф, забивал в каждом матче начиная с полуфиналов. Гола Мане хватило, чтобы создать интригу в финале, но не более. Тем не менее сенегалец провел блестящий сезон, несмотря на то что говорят чаще о Салахе и его силе фараона.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Без Мохамеда никуда, и очень жаль, что египтянин не сумел полноценно сыграть в финале Лиги чемпионов из-за травмы. Как знать, кто победил бы в Киеве, оставайся Салах на поле. Как и положено настоящему лидеру, Мо тащил «Ливерпуль» в финал сквозь дебри противостояний с «Манчестер Сити» и «Ромой». 10 мячей, 4 «ассиста» - кто мог пообещать такие цифры Салаху перед стартом Лиги чемпионов?

Криштиану Роналду («Реал»)

В тройке форвардов вполне могло оказаться трое «красных», ведь Бобби Фирмино тоже сыграл блестяще и забил те же 10 мячей, что и Салах с Мане. Эти ребята вообще установили рекорд результативности для атакующего трио в рамках одного розыгрыша ЛЧ, перекрыв показатель Бензема, Бэйла и Роналду из 2014 года. Но Роберто банально проигрывает виртуальную конкуренцию Криштиану. Хотя португалец не сумел ярко проявить себя в полуфинальной битве с «Баварией» и в финале, зато до этого забивал в каждом матче и снова стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами.

Суперзапасной

Гарет Бэйл («Реал»)

В основной состав валлийцу не пробиться, но не отметить его подвиг в финале будет преступлением. Гарет вышел и решил судьбу Кубка чемпионов двумя мячами, один из которых – настоящий шедевр.

Тренер

Зинедин Зидан («Реал»)

Герой зрительских симпатий Клопп затащил «Ливерпуль» в финал, Ди Франческо прошел «Барселону», но победитель у Лиги чемпионов только один. Причем его фамилия не меняется уже три года. Как Зидан это делает? Читерство какое-то! На наших глазах великий футболист превратился в великого тренера, во всяком случае, повторить достижения Зизу в ЛЧ практически нереально. И ведь в будущем сезоне «Реал» снова будет претендовать на победу главном турнире Старого Света, то есть серию «сливочных» еще никто не прерывал. Действительно, Зиданом можно только восхищаться.