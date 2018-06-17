Германия и защита титула. Миссия выполнима?

Сегодня в борьбу на ЧМ-2018 вступают действующие чемпионы мира. «Соккер.ру» разбирается, по силам ли Германии отстоять свое звание и выиграть мундиаль снова.

«+». Стабильность. Германия – самая успешная сборная XXI века, если говорить об общем количестве медалей, а не мериться чемпионствами (тут испанцы впереди). Единственный турнир в новом веке, где немцы оказались вне призов – это Евро-2004, на всех остальных чемпионатах мира и Европы обязательно доходили как минимум до полуфинала. На последних восьми крупных соревнованиях Бундесманшафт завоевала одно чемпионство (ЧМ-2014), два комплекта серебряных наград (ЧМ-2002 и Евро-2008), а также четырежды брала бронзовые медали (ЧМ-2006, ЧМ-2010, Евро-2012, Евро-2016). Впечатляет, правда? То есть эта команда десятилетиями выступает на высоком уровне и всегда летает на таких высотах, откуда до титулов рукой подать. Получается не всегда, в решающих матчах чемпионатов мира и Европы часто на первый план выходят сиюминутные детали, но немецкая стабильность изначально предполагает успех. Вопрос только в том, какой категории – золотой, серебряной или бронзовой?

«–». Дважды в одну реку. Когда говорят о том, что повторить успех гораздо сложнее, чем добиться его впервые, верьте. Это всегда является смешением ряда факторов: на чемпиона смотрят иначе и играют против него с запредельной отдачей, сами победители могут допустить мотивационную слабину, пусть и не на сознательном уровне. Дважды подряд чемпионами мира удавалось становиться итальянцам и бразильцам. Первые сделали это в довоенный период, опираясь на лобби Муссолини, а вторые побеждали во времена Пеле и Гарринчи. Если же говорить о последних чемпионах мира, то они на следующих турнирах выступают крайне неудачно, это уже прямо тенденция. С 2002 года в трех случаях из четырех действующий победитель мундиаля не выходил из группы, а еще раз добрался только до четвертьфинала.

«+». Чемпионский опыт. С одной стороны – традиции и сложности при повторном восхождении, с другой – у Германии есть уникальный опыт победы на чемпионате мира. Девять человек из заявки на ЧМ-2018 являются действующими чемпионами мира (Боатенг, Дракслер, Гинтер, Хуммельс, Хедира, Кроос, Мюллер, Озил, Нойер), остальные 14 – мечтают завоевать этот титул. Хороший баланс победного опыта и голода, подталкивающего к новому успеху. Помимо Германии, футболисты, примерявшие на себя мировую корону, на ЧМ-2018 есть только в составе сборной Испании, там шесть человек, побеждавших на мундиале в 2010 году (Бускетс, Иньеста, Рамос, Пике, Сильва и Рейна).

Германия: играют все, а побеждает она

«–». Германия - не машина. На прошлом чемпионате мира немцы смотрелись слаженнее всех остальных команд и закономерно завоевали «золото», но даже та победа не делает сборную Германии машиной, доминирующей силой в мировом футболе, какой недавно была, к примеру, Испания, побеждавшая на трех крупных турнирах подряд. И в игровом, и в кадровом смысле немцы «на бумаге» не являются лучшими среди первых, это одна из сильнейших сборных планеты, но не сказать, что у Йоахима Лёва полные рукава джокеров. У Бразилии и Аргентины есть суперзвезды в лице Неймара и Месси, Франция не уступает по составу, а Гризманн, парень с немецкой фамилией, играл бы в основе сборной Германии, у испанцев не менее обширный выбор кандидатов и хороший сплав опыта и молодости. Даже Португалия с Криштиану Роналду может оказаться успешнее, как на Евро-2016. Бундесманшафт – фаворит ЧМ-2018, но не единственный.

«+». Тренер Лёв. Герр Йоахим – самый сильный и успешный тренер национальных сборных последнего десятилетия. С ним у руля сборная Германии выиграла ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций 2017, никогда не вылетала раньше полуфинала крупного турнира. Лёв работает со сборной Германии вот уже 12 лет, у него все по полочкам, он ловко варьирует состав и умело подыскивает мотивацию для своей команды, плюс выстроенная игровая система, которая годами держится на крепком скелете. Бундесманшафт, больше десятилетия возглавляемая одним тренером, развивается по смешанному принципу – есть что-то от клубной жизни, но при этом Лёв не боится кадровых экспериментов, тот же Кубок Конфедераций сборная Германии выиграла без главных звезд. Обстоятельная, многолетняя и глубокая работа наставника – несомненное преимущество немцев, в критических ситуациях фактор Йоахима может сыграть решающую роль.

«–». Вокруг Нойера. Одна из потенциальных проблем сборной Германии – вратарская позиция. Нойер, который сыграл важнейшую роль в триумфе четырехлетней давности и считавшийся лучшим вратарем планеты последних лет, запрыгнул в последний вагон поезда, отправившегося в Россию. Мануэль из-за травмы пропустил клубный сезон, логично потерял место в основе сборной Германии, где обосновался Марк-Андре тер Штеген. И это головная боль: логично оставить первым номером стража ворот «Барселоны», находящегося в отличном тонусе, но опыт и стиль Нойера при определенном раскладе может оказаться ключевым. Как бы Лёву не обмануть самого себя в этой ситуации, потому что очевидного решения нет, предстоит сложный выбор, а сильный вратарь, спасающий пару-тройку раз за матч Германии необходим, ведь контратаки противников неизбежны, когда играешь с позиции силы, да и тот же Боатенг от «затмений» окончательно не избавился.

«+». Мощный состав, построенный на конкурентной основе. 23 футболиста, попавшие в заявку сборной Германии на ЧМ-2018, уже победители, ведь конкуренция в команде Йоахима Лёва бешеная. Можно даже пошутить о том, что попасть в сборную Германии сложнее, чем выиграть с ней что-нибудь. Джан, Штиндль, Сане, Мустафи, Гетце, Лено – список можно продолжать, а Германия могла выставить две команды на чемпионат мира, и обе боролись бы за высокие места. Раньше так говорили о Бразилии, но сейчас времена изменились. Исходная конкуренция вкупе с высоким средним классом игроков дает футболистам, приехавшим на ЧМ-2018, ощущение, что они особенные и избранные. Футбольные качества замешаны в коктейль с психологической уверенностью. В распоряжении Лёва есть стабильные лидеры, которые годами играют на высочайшем уровне: Нойер, Хуммельс, Кроос, Озил и Мюллер. Страсти добавляют ребята в активной фазе роста вроде Киммиха, Брандта и Вернера. Есть уже опытные ребята с зашкаливающей мотивацией, как Ройс, Гюндоган и Руди, которые еще не имели возможности ярко проявить себя на крупных турнирах. И главное – конкуренция, конкуренция, конкуренция. В Германии нет незаменимых игроков, Лёв всегда имеет несколько вариантов на каждую позицию и, соответственно, несколько вариантов генерального плана.

«–». Сила конкурентов. Раз говорим о защите титула, невозможно вынести за скобки команды, которые, как и сборная Германии, приехали в Россию за чемпионством. Повторюсь, немцы при всех своих преимуществах не являются гегемонами, которые соревнуются сами с собой и проиграть могут только себе. Мы видели немцев, которые проиграли французам в полуфинале Евро-2016, недавно уступили бразильцам в товарищеском матче, а с испанцами сыграли вничью. В прошлом году выиграли Кубок Конфедераций, но там самым сильным противником была сборная Чили, которая даже на ЧМ-2018 не приехала, так что в матчах с Францией, Испанией и Бразилией - немцы не обязательно фавориты. Контрольные матчи накануне чемпионата мира не впечатлили, но это и не показатель. Сегодня начнем оценивать команду Лёва во встрече со сборной Мексики, в этой игре немцы приступают к защите титула.