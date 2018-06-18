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«Амкара» больше нет. Топ-10 исчезнувших клубов России

вчера, 16:33
«Амкара» больше нет. Топ-10 исчезнувших клубов России

В год чемпионата мира Россия потеряла три видных клуба, продолжив бесславную традицию. Блогер «Соккер.ру» Семенычч напоминает о самых именитых командах, которых больше нет.

«Текстильщик» (Камышин)

В 90-е годы «Текстильщик» пять сезонов подряд провел в высшем дивизионе России, в четырех из них входил в топ-10 команд в турнирной таблице, поднимался даже на четвертую строчку и представлял нашу страну в еврокубках, где громил венгров и достойно сражался с французским «Нантом». Потом начались проблемы с финансированием, бедственные годы во Второй лиге и, наконец, лишение профессионального статуса. Сейчас «Текстиль» играет в первенстве Волгоградской области.

«Динамо» (Ставрополь)

В сборной России есть парень из Ставрополя – Илья Кутепов, а вот футбол в этом регионе переживает упадок, хотя в начале 90-х «Динамо» играло в «вышке» и принимало у себя в городе лучшие клубы страны. С тех пор много воды утекло, «Динамо» пережило две клинических смерти (в 2009 и 2014), но дважды возрождалось на базе других клубов, вот и сейчас в зоне «Юг» ПФЛ выступает ставропольское «Динамо», считающееся преемником клуба, образованного в 1924 году.

«Волга» (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде футбол не приживается надолго. Помним «Локомотив» и его зажигательного тренера Валерия «Бормана» Овчинникова, был нижегородский «Спартак», а еще клуб, получивший название по имени города, который играл в стыках за право участвовать в РФПЛ. Но вспомним «Волгу», которая была в элитном дивизионе, а сейчас ее нет нигде. Правда, у Нижнего Новгорода теперь есть клуб «Олимпиец» и шикарный стадион, который останется после чемпионата мира, поэтому ходят слухи даже о возрождении «Волги» на базе «Олимпийца». Хотя какая разница, как называется команда? «Волга» не оставила после себя армию болельщиков.

«Уралан» (Элиста)

«Уралан» засветился на российском футбольном небосклоне ненадолго, хотя в дебютном сезоне в высшем дивизионе даже финишировал в верхней половине турнирной таблицы – на седьмом месте. Но потом началась какая-то жуть и дичь вроде нехватки футболистов, чтобы провести очередной матч, в итоге «Уралан» закономерно лишился лицензии и отправился в страну мертвых футбольных команд, откуда несколько раз пытался вернуться, но безрезультатно. Шахматы в Калмыкии чтят больше футбола.

«Жемчужина» (Сочи)

В таком месте, как Сочи, не иметь профессионального клуба – это, конечно же, беда и стыд. «Жемчужина» пылила в высшем дивизионе в 90-х годах прошлого века, а потом умирала и воскресала несколько раз. Теперь у Сочи есть стадион «Фишт», где в будущем сезоне все-таки поселится футбольный клуб, причем сразу привезет с собой прописку в ФНЛ: «Динамо» из Санкт-Петербурга переезжает на берег Черного моря и будет называться ФК «Сочи»

ФК «Москва»

Клуб, образовавшийся из кусочка «Торпедо», серьезно выступал в РФПЛ, входил в число ведущих команд и пробивался в еврокубки. У руля команды стояли Слуцкий и Божович, видные футболисты надевали футболку ФК «Москва»: Самедов, Макси Лопес, Адамов, Бракамонте. История «горожан» оказалась непродолжительной: «Норильский Никель» отказал в спонсорстве, клуб скатился в ПФЛ, а через год и вовсе прекратил существование.

«Тосно» (Ленинградская область)

Из свежего. «Тосно» - молодой клуб, но успевший заявить о себе на всю Россию сезоном в Премьер-Лиге и победой в розыгрыше Кубка России. Но буквально через месяц после большой радости – победы в финале Кубка России в Волгограде над курским «Авангардом», случилось большое разочарование: «Тосно» исчез с футбольной карты России. Некие спонсоры обещали помогать клубу, но дальше обещаний дело не пошло, а генеральный спонсор Fort Group не справился с тяжелой ношей в одиночку. Удивительно, но действующего обладателя Кубка России не стало всего лишь через месяц после завоевания трофея. В голове не укладывается.

«Амкар» (Пермь)

«Амкар» очень жаль. Самобытная команда, грамотное руководство, долголетнее пребывание в РФПЛ, несмотря на нищенский бюджет. Но рано или поздно и этой сказочке должен был прийти конец, учитывая, сколько пермяки ходили по лезвию ножа. Не раз ведь приближались к обрыву, а теперь рухнули в пропасть с разбега, перед этим сохранив прописку в РФПЛ в очередной раз. «Амкара» больше нет. Остается лишь надежда, что кто-нибудь когда-нибудь найдет силы, деньги и желание возродить клуб из Перми. К счастью, футбольные команды умирают не навсегда, их можно воскрешать.

«Кубань» (Краснодар)

Еще одна история «ножом по сердцу». «Кубань» существовала с 1928 года, а в год своего 90-летия вдруг развалилась. А ведь еще недавно краснодарцы классно играли в РФПЛ, устраивали дерби с «Краснодаром» и даже заходили в групповой раунд Лиги Европы. В новом сезоне «Кубань» переименуется в «Екатеринодар» и заявится в ПФЛ, но это уже совсем другая история. Хочется верить, что однажды «желто-зеленые» вернут исконное название и снова станут заметной футбольной силой в России.

«Алания» (Владикавказ)

Чемпион России 1995 года и дважды вице-чемпион чемпионатов России в 2014 году накопил миллиардный долг, и наблюдательный совет решил прекратить деятельность «Алании» как юридического лица, вскоре клуб был расформирован, но уже успел возродиться в виде владикавказского «Спартака». Кстати, чемпионом России клуб из Северной Осетии становился под названием «Спартак-Алания», может быть, снова нужно составить имя из двух половин?

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:27
Где Сатурн?
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:47
Кубань просто пипец как жалко.
Еще Текстильщик Камышин и Динамо Ставрополь.

Алания вроде и чемпион, и игроков из тех мест хороших достаточно, и старая команда... ладно, несмотря на мою к ней вполне обоснованую нелюбовь, тоже надо было спасти (Газзаевым - позор)
Остальные не жалко.
Fateslav
Fateslav
вчера в 23:40
Без финансирования хорошие игроки и тренера тут же уезжают в более богатые клубы, поэтому сложно без солидной спонсорской помощи клубам. Ну и 66 с ними, футбол в России нахер никому не нужен, от него только убытки, а зрелищности - ноль
blitz
blitz
вчера в 21:41
Хорошие клубы исчезли.... а команду которая постоянно позорит наш футбол все никак не расформируют....
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:39
Через пару сезонов с видео повторами спартак присоединится
Aniva
Aniva
вчера в 20:21
Половина команд в 90-е были для отмывания денег, а не для футбола.
Schaytan
Schaytan
вчера в 20:15
Содовик Стерлитамак!
D.vil
D.vil
вчера в 19:50
Кубань хоронить рано!) Из-за долгов (2,8 млрд) пришлось сменить название на 2 года... Но такое уже было и раньше, все вернется:) В след сезоне будет выступать в ПФЛ под ФК Урожай!)
Shamil79
Shamil79
вчера в 19:43
Динамо Махачкала забыли!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:29
Кто то исчез, а кто на задворках второй лиги играет.
Bekelman55
Bekelman55 ответил m40
вчера в 19:06
m40:
Эту десятку можно дополнить: Асмарал, Камаз, Находка, Сатурн- это всё команды игравшие в высшей лиге. Сокол, Факел, Ротор, Спартак Нальчик тоже попылили, особенно Ротор, в вышке- после банкротились и возрождались.
из твоего списка только Асмарала больше нет. Остальные клубы живы.
Название "ИСЧЕЗНУВШИХ". Куда нальчик исчез ?
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 19:04
Кстати, почему Локомотив НН не упомянули. а Волгу вставили ?
Асмарал еще совсем помер. окончательно и бесповоротно
112910415
112910415
вчера в 18:46
чудесный Сатурн рухнул в ПФЛ..
Aniva
Aniva
вчера в 18:28
Спартака не хватает в списке.
m40
m40
вчера в 18:05
Эту десятку можно дополнить: Асмарал, Камаз, Находка, Сатурн- это всё команды игравшие в высшей лиге. Сокол, Факел, Ротор, Спартак Нальчик тоже попылили, особенно Ротор, в вышке- после банкротились и возрождались.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 17:57
Это только команды бывшие на слуху, а сколько команд из первого дивизиона хороших исчезло: Камаз из Набережных Челнов, брянское Динамо, Локомотив Чита, Металлург-Кузбасс из Новокузнецка, Орёл, саратовский Сокол, Спартак Нальчик, Лада Тольятти, Кристалл Смоленск, Динамо Махачкала, Ангушт, Содовик Стерлитамак, Салют из Белгорода, Спартак Рязань, Звезда Иркутск - список можно ещё продолжать, но все исчезли по сути из-за финансовых проблем... зато ВВП страны и экономика у нас типа растёт, но по факту денег в регионах на футбол давно нет. А денег надо всё больше и больше с каждым годом.
LOpp
LOpp
вчера в 17:32
грустная статья....
давайте чего-нибудь по веселее
DEXEZ
DEXEZ
вчера в 17:29
А мне очень нравилось, когда Луч играл в ПЛ. Реально болел за них - потому что страна должна быть полностью представлена в чемпионате от запада до востока. А теперь они прописку в фнл сохраняют за счет банкротов...
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:17
БББ - Большой Беспробудный Бардак
scikuni
scikuni
вчера в 17:11
как говорил никулин на их месте могли бы быть и зенит какой-нибудь без газпрома
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 16:58
Можно вспомнить и Сатурн,и Химки, хоть и Сатурн играет где-то там, то от команды, занимавшей место в первой половине чемпионата, ничего не осталось, кроме названия.В Общем, футбол у нас никому не нужен, кроме Питера, Москвы, и юга России
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 16:50
Мсоква, помню, позже "Солярис" называлась. Шустиков тренировал
Уралан жаль =/
Bekelman55
Bekelman55 ответил The Frei
вчера в 16:49
The Frei:
А где Сатурн? Сатурн Ван лав.
Сатурн играет...он никуда не пропал......
борька
борька
вчера в 16:47
Ска Ростов!
The Frei
The Frei
вчера в 16:42
Помню болелы Кубани агрелись на ФК Краснодар, мол один город одна
команда, так и получилось.
The Frei
The Frei
вчера в 16:40
А где Сатурн? Сатурн Ван лав.
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