«Амкара» больше нет. Топ-10 исчезнувших клубов России

В год чемпионата мира Россия потеряла три видных клуба, продолжив бесславную традицию. Блогер «Соккер.ру» Семенычч напоминает о самых именитых командах, которых больше нет.

«Текстильщик» (Камышин)

В 90-е годы «Текстильщик» пять сезонов подряд провел в высшем дивизионе России, в четырех из них входил в топ-10 команд в турнирной таблице, поднимался даже на четвертую строчку и представлял нашу страну в еврокубках, где громил венгров и достойно сражался с французским «Нантом». Потом начались проблемы с финансированием, бедственные годы во Второй лиге и, наконец, лишение профессионального статуса. Сейчас «Текстиль» играет в первенстве Волгоградской области.

«Динамо» (Ставрополь)

В сборной России есть парень из Ставрополя – Илья Кутепов, а вот футбол в этом регионе переживает упадок, хотя в начале 90-х «Динамо» играло в «вышке» и принимало у себя в городе лучшие клубы страны. С тех пор много воды утекло, «Динамо» пережило две клинических смерти (в 2009 и 2014), но дважды возрождалось на базе других клубов, вот и сейчас в зоне «Юг» ПФЛ выступает ставропольское «Динамо», считающееся преемником клуба, образованного в 1924 году.

«Волга» (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде футбол не приживается надолго. Помним «Локомотив» и его зажигательного тренера Валерия «Бормана» Овчинникова, был нижегородский «Спартак», а еще клуб, получивший название по имени города, который играл в стыках за право участвовать в РФПЛ. Но вспомним «Волгу», которая была в элитном дивизионе, а сейчас ее нет нигде. Правда, у Нижнего Новгорода теперь есть клуб «Олимпиец» и шикарный стадион, который останется после чемпионата мира, поэтому ходят слухи даже о возрождении «Волги» на базе «Олимпийца». Хотя какая разница, как называется команда? «Волга» не оставила после себя армию болельщиков.

«Уралан» (Элиста)

«Уралан» засветился на российском футбольном небосклоне ненадолго, хотя в дебютном сезоне в высшем дивизионе даже финишировал в верхней половине турнирной таблицы – на седьмом месте. Но потом началась какая-то жуть и дичь вроде нехватки футболистов, чтобы провести очередной матч, в итоге «Уралан» закономерно лишился лицензии и отправился в страну мертвых футбольных команд, откуда несколько раз пытался вернуться, но безрезультатно. Шахматы в Калмыкии чтят больше футбола.

«Жемчужина» (Сочи)

В таком месте, как Сочи, не иметь профессионального клуба – это, конечно же, беда и стыд. «Жемчужина» пылила в высшем дивизионе в 90-х годах прошлого века, а потом умирала и воскресала несколько раз. Теперь у Сочи есть стадион «Фишт», где в будущем сезоне все-таки поселится футбольный клуб, причем сразу привезет с собой прописку в ФНЛ: «Динамо» из Санкт-Петербурга переезжает на берег Черного моря и будет называться ФК «Сочи».

ФК «Москва»

Клуб, образовавшийся из кусочка «Торпедо», серьезно выступал в РФПЛ, входил в число ведущих команд и пробивался в еврокубки. У руля команды стояли Слуцкий и Божович, видные футболисты надевали футболку ФК «Москва»: Самедов, Макси Лопес, Адамов, Бракамонте. История «горожан» оказалась непродолжительной: «Норильский Никель» отказал в спонсорстве, клуб скатился в ПФЛ, а через год и вовсе прекратил существование.

«Тосно» (Ленинградская область)

Из свежего. «Тосно» - молодой клуб, но успевший заявить о себе на всю Россию сезоном в Премьер-Лиге и победой в розыгрыше Кубка России. Но буквально через месяц после большой радости – победы в финале Кубка России в Волгограде над курским «Авангардом», случилось большое разочарование: «Тосно» исчез с футбольной карты России. Некие спонсоры обещали помогать клубу, но дальше обещаний дело не пошло, а генеральный спонсор Fort Group не справился с тяжелой ношей в одиночку. Удивительно, но действующего обладателя Кубка России не стало всего лишь через месяц после завоевания трофея. В голове не укладывается.

«Амкар» (Пермь)

«Амкар» очень жаль. Самобытная команда, грамотное руководство, долголетнее пребывание в РФПЛ, несмотря на нищенский бюджет. Но рано или поздно и этой сказочке должен был прийти конец, учитывая, сколько пермяки ходили по лезвию ножа. Не раз ведь приближались к обрыву, а теперь рухнули в пропасть с разбега, перед этим сохранив прописку в РФПЛ в очередной раз. «Амкара» больше нет. Остается лишь надежда, что кто-нибудь когда-нибудь найдет силы, деньги и желание возродить клуб из Перми. К счастью, футбольные команды умирают не навсегда, их можно воскрешать.

«Кубань» (Краснодар)

Еще одна история «ножом по сердцу». «Кубань» существовала с 1928 года, а в год своего 90-летия вдруг развалилась. А ведь еще недавно краснодарцы классно играли в РФПЛ, устраивали дерби с «Краснодаром» и даже заходили в групповой раунд Лиги Европы. В новом сезоне «Кубань» переименуется в «Екатеринодар» и заявится в ПФЛ, но это уже совсем другая история. Хочется верить, что однажды «желто-зеленые» вернут исконное название и снова станут заметной футбольной силой в России.

«Алания» (Владикавказ)

Чемпион России 1995 года и дважды вице-чемпион чемпионатов России в 2014 году накопил миллиардный долг, и наблюдательный совет решил прекратить деятельность «Алании» как юридического лица, вскоре клуб был расформирован, но уже успел возродиться в виде владикавказского «Спартака». Кстати, чемпионом России клуб из Северной Осетии становился под названием «Спартак-Алания», может быть, снова нужно составить имя из двух половин?